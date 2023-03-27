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«Делай или не делай. Не надо пробовать»

Скорее всего эту фразу Джордж Лукас (ну или кто там писал диалоги для Star Wars?) подсмотрел где-то в экзистенциальных суждениях мощных философов ХХ века. Но боже, как же в тему это все, когда пытаешься разобраться в чувствах и преодолеть сомнения.

Ты либо едешь на вечеринку в пятницу, либо не едешь. Ты либо идешь с утра в спортзал, либо не идешь. Ты либо покупаешь квартиру в Новогиреево, либо не покупаешь. Тебе может казаться, что когда ты тянешь с ответом, ты выигрываешь себе немного времени. Но в реальности, отсутствие выбора – это тоже выбор. При этом бездействие приносит гораздо больше негативных последствий, чем позитивных.

Вот так я годами сидел и смотрел, как парни всех весов и возрастов, девчонки, дети, вообще все, кто возможно, идут в мой любимый спорт и получают удовольствие от игры. А потом узнал про флаг-футбол. Оказывается, есть спорт, в котором тебя не убивают сразу же, в нем почти нет контакта, которого я так всегда боялся, а возможность поймать тачдаун есть даже у дяди под 40. Короче, давайте разберемся, что это за херня такая этот флаг-футбол, и что с ней делать.

Что такое флаг-футбол?

Это более мягкая версия американского футбола. Играется теми же мячами, но контакты запрещены – каждое столкновение судья обязан наказывать нарушением. Главная цель защитника – ленточки, которые висят на поясе у игрока нападения. Как только ленточка (тот самый флаг) сдернута, игра останавливается и назначается следующая попытка. Игроки нападения разыгрывают мяч, чтобы преодолеть необходимое расстояние до зачетной зоны и занести тачдаун. Игроки защиты могут сбивать и перехватывать мяч во время паса или останавливать игрока с мячом в руках, сорвав ленточку (флаг).

Кто играет во флаг-футбол?

Кто угодно – этим видом занимаются мужчины и женщины, мальчики и девочки, старики и дети, толстяки и дрищи, обычные люди и знаменитости, звезды других видов спорта. Например, легенды НБА Леброн Джеймс и Кевин Дюрант. Вот видос с их благотворительной игры.

А вот старинное видео, на котором 89-летний ветеран Второй Мировой заносит тачдаун в выставочном матче. Милое и трогательное.

Смешанные команды, в которых играют мужчины вместе с женщинами – обычное дело. Флаг-футбол – это тот самый вид спорта, который смотрит на гендерные, возрастные и физические границы с улыбкой. Рады всем, если хочешь тренироваться и играть.

Какие позиции есть во флаг-футболе?

Нападение

Квотербек – человек, который управляет нападением, двигает мяч вперед с помощью паса или набирает ярды ногами.

Принимающий – игрок, который открывается под передачу квотербека и ловит мяч, чтобы занести его в зачетную зону или сократить расстояние до нее.

Бегущий – игрок, который получает мяч напрямую от квотербека и набирает ярды ногами.

Защита

Блицующий – игрок, который оказывает давление на квотербека и мешает ему сделать передачу. Блицующий так же может сделать сэк – сорвать ленту с квотербека и выиграть немного метров для своей команды.

Корнербэк – защитник, который обороняет переднюю зону, мешает игрокам атаки принять мяч или срывает с атакующих флаги, если мяч принят.

Сейфти – игрок, который обороняет заднюю линию и не дает игрокам атаки принять длинную передачу. Сейфти и корнербэк могут сбивать и перехватывать мяч. Но главная задача игроков защиты – не дать нападению пройти необходимое расстояние до зачетной зоны.

Какие навыки пригодятся?

Очень многое зависит от движения, поэтому на тренировках обычно уделяется внимание беговой подготовке. Но если вы не такой быстрый, как хотелось бы, не переживайте, место на поле вам найдется.

Еще новичкам всегда пригодятся сильные пальцы – потому что придется много ловить мяч. Бегать и ловить – это два главных занятия для любого игрока во флаг-футбол.

Какие соревнования проводятся?

Главные соревнования по флаг-футболу – розыгрыш медалей в этой дисциплине не Всемирных играх (World Games). Но все идет к тому, что олимпийская программа к 2028 году пополнится флаг-футболом – Игры пройдут в Лос-Анджелесе и американская сторона склоняется к тому, чтобы сделать этот вид спорта олимпийским.

В России за год проводится несколько турниров. Да что уж там, у нас довольно богатый календарь. В том числе чемпионат России . В 2022 году этот турнир выиграла команда «Zombies» – как в мужском, так и в женском разрядах.

А что там по командам в России?

Да. Их довольно много. Помимо названных «Zombies», внимания заслуживают московские «Воробьи» (про них отдельно расскажу еще много раз) и «Спартак». В Казани недавно появились «Моторы». В Самаре – «Стормбрингерс» и «Медведи». В Екатеринбурге «Ласты» и «Молнии».

И это далеко не полный список. При этом появляются новые, так что найти себе место на поле будет не так трудно, как кажется. Главное, отодвинуть страхи в сторону и просто записаться на тренировку.

Как записаться на тренировку?

У большинства команд есть соцсети, которые можно найти по названию и написать напрямую. А еще регулярно происходит набор новичков либо в уже существующие, либо в новые команды. Например, можно записаться на тренировку в команду кикера – «Волки». Мы очень добрые и душевные. Нужно только ответить на несколько вопросов и с вами свяжутся по поводу тренировки.

Флаг-футбол, это классно и весело. Приходи, будет круто. Ну и подписывайся на блог кикера, здесь мы будем разговаривать про футбол. Американский. Но еще и российский.