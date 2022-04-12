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Болельщики «Тобола» с уважением встретили Нургалиева в Костанае: экс-кэпу посвятили баннер и изменили логотип фан-движения

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Респект.

Азат Нургалиев – это единственный футболист, ставший двукратным чемпионом в составе «Тобола». Даже легендарные Нурбол Жумаскалиев, Данияр Муканов или Александр Петухов брали золото с костанайцами лишь раз.

Но после золотого сезона в форме желто-зеленых Нургалиев покинул команду. Новым клубом полузащитника стал туркестанский «Туран».

Именно в составе южан Нургалиев вновь приехал в Костанай, где его ждал по-настоящему теплый прием. Бывшему капитану посвятили баннер, а на трибунах появился зеленый флаг с номером 13. 

Болельщики из фан-движения «We Are Tobol» объяснили, что это значит:

«Мы всегда будем чтить своих легенд. Все видели, что над нашим сектором развевались два флага –  9 и 13.

Как вы знаете, «девятка» появилась сразу – в знак уважения легенде Нурболу Жумаскалиеву. Теперь мы посчитали своим долгом увековечить имя настоящего лидера и капитана новой эпохи «Тобола – Азата Нургалиева».

 

В логотипе фан-движения тоже был флаг с девятым номером, теперь там добавился еще бывший номер Азата Нургалиева.

Как вам такой шаг от болельщиков?

Фото: vk.com/fctobol, vk.com/fc.turan

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