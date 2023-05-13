11 комментариев

Единственная настоящая причина, почему Сэр Алекс Фергюсон так и не сделал Криштиану капитаном «МЮ»
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А ведь Роналду был главной звездой той команды.
Гари Невилл рассказал, почему сэр Алекс Фергюсон так и сделал Криштиану Роналду капитаном «Манчестер Юнайтед», хотя португалец явно был его фаворитом в клубе.
«У нас была замечательная команда: Роналдо, Руни, [Карлос] Тевес, Гиггз, [Пол] Скоулз, [Майкл] Кэррик, [Рио] Фердинанд, [Неманья] Видич, [Патрис] Эвра, [Эдвин] ван дер Сар. ... в этой группе было несколько замечательных личностей и игроков.
Как-то раз я подошел к сэру Алексу, выходящему на тренировочное поле, и сказал: «Я больше не чувствую себя достойным быть капитаном. Эта команда находится на уровне, с которым я не могу конкурировать.
Он ответил: «Эта чертова повязка остается у тебя, сынок». А потом объяснил: «Ты и Гиггз будете капитанами. Если я отдам повязку Роналду, недоволен будет Руни. Если отдам повязку Руни, разозлится Роналду. Если я отдам ее Видичу, Фердинанд будет недоволен».
Так что мы с Гиггзом были полицейскими, если хотите. Сэр Алекс хотел, чтобы команда была на первом месте. Хотя на том этапе я чувствовал себя недостойным быть капитаном».
Играть за тот МЮ было очень достойно.
Может и последний!
Такой неадекват как кринж не может быть капитаном!