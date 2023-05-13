11 комментариев

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А ведь Роналду был главной звездой той команды.

Гари Невилл рассказал, почему сэр Алекс Фергюсон так и сделал Криштиану Роналду капитаном «Манчестер Юнайтед», хотя португалец явно был его фаворитом в клубе.

«У нас была замечательная команда: Роналдо, Руни, [Карлос] Тевес, Гиггз, [Пол] Скоулз, [Майкл] Кэррик, [Рио] Фердинанд, [Неманья] Видич, [Патрис] Эвра, [Эдвин] ван дер Сар. ... в этой группе было несколько замечательных личностей и игроков.

Как-то раз я подошел к сэру Алексу, выходящему на тренировочное поле, и сказал: «Я больше не чувствую себя достойным быть капитаном. Эта команда находится на уровне, с которым я не могу конкурировать.

Он ответил: «Эта чертова повязка остается у тебя, сынок». А потом объяснил: «Ты и Гиггз будете капитанами. Если я отдам повязку Роналду, недоволен будет Руни. Если отдам повязку Руни, разозлится Роналду. Если я отдам ее Видичу, Фердинанд будет недоволен».

Так что мы с Гиггзом были полицейскими, если хотите. Сэр Алекс хотел, чтобы команда была на первом месте. Хотя на том этапе я чувствовал себя недостойным быть капитаном».