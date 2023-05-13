Jan Itor
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Единственная настоящая причина, почему Сэр Алекс Фергюсон так и не сделал Криштиану капитаном «МЮ»

Алекс Фергюсон Алекс Фергюсон
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Футбол Футбол

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А ведь Роналду был главной звездой той команды.

Гари Невилл рассказал, почему сэр Алекс Фергюсон так и сделал Криштиану Роналду капитаном «Манчестер Юнайтед», хотя португалец явно был его фаворитом в клубе.

«У нас была замечательная команда: Роналдо, Руни, [Карлос] Тевес, Гиггз, [Пол] Скоулз, [Майкл] Кэррик, [Рио] Фердинанд, [Неманья] Видич, [Патрис] Эвра, [Эдвин] ван дер Сар. ... в этой группе было несколько замечательных личностей и игроков.

Как-то раз я подошел к сэру Алексу, выходящему на тренировочное поле, и сказал: «Я больше не чувствую себя достойным быть капитаном. Эта команда находится на уровне, с которым я не могу конкурировать.

Он ответил: «Эта чертова повязка остается у тебя, сынок». А потом объяснил: «Ты и Гиггз будете капитанами. Если я отдам повязку Роналду, недоволен будет Руни. Если отдам повязку Руни, разозлится Роналду. Если я отдам ее Видичу, Фердинанд будет недоволен».

Так что мы с Гиггзом были полицейскими, если хотите. Сэр Алекс хотел, чтобы команда была на первом месте. Хотя на том этапе я чувствовал себя недостойным быть капитаном».

11 комментариев

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Lionel Van Damme
Смешно) в том мю Рон был на очереди номер 6-7
+12
-5
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Роман
Тот МЮ был легендарен и игроки и тренер великие.
Играть за тот МЮ было очень достойно.
+4
-2
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Wild Plum
Ответ Lionel Van Damme
Смешно) в том мю Рон был на очереди номер 6-7
Ну да, тут Невилл, капитан и инициатор разговора с Фергюсоном приводит его слова, но некий эксперт со Спортса считает иначе. Наверное, тоже с сером Алексом обсуждали?
+4
-2
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Alex Manola
Ответ Чёрный тюльпан
Видич-то свою повязку по итогу получил, и Фердинанд что-то не расстроился. А эпизодами вполне возможно, что и Рио с ней ходил (просто я уже не помню), если кого-то меняли/был травмирован.
Был матч в котором, кэпом вышел рон.
+1
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Чёрный тюльпан
Видич-то свою повязку по итогу получил, и Фердинанд что-то не расстроился. А эпизодами вполне возможно, что и Рио с ней ходил (просто я уже не помню), если кого-то меняли/был травмирован.
+3
-3
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Muhammad Juraev
Ответ Lionel Van Damme
Смешно) в том мю Рон был на очереди номер 6-7
Фактос!
Может и последний!
Такой неадекват как кринж не может быть капитаном!
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Lionel Van Damme
Ответ Wild Plum
Ну да, тут Невилл, капитан и инициатор разговора с Фергюсоном приводит его слова, но некий эксперт со Спортса считает иначе. Наверное, тоже с сером Алексом обсуждали?
Так. Русский язык. Он и гигз капитаны. Рон, руни рио и видич - если, если. Что я не так написал? Где сказано что рон после гигза?
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