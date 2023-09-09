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Детали возможного подкупа судей «Барсой»: индекс corruptor, 43 странных диска и потерпевший «Реал»

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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Инсайды. 

О коррупционном деле с участием «Барсы» давно ничего не слышно, но это не значит, что за стенами суда тишина. Издание El Confidencial получило доступ к документам с деталями расследования – и там есть кое-что интересное.   

Кратко напомним суть разбирательства. «Барселона» с 2001 по 2018 заплатила одному из боссов испанских судей (если точнее, вице-президенту Технического судейского комитета Федерации футбола Испании) Энрикесу Негрейре 7,3 млн евро – есть подозрение, что это взятка. Обвинение выдвинуто «Барсе», ее экс-боссам Сандро Роселю (с 2010-го по 2014-й) и Жозепу Бартомеу (с 2014-го по 2020-й) и самому Негрейре. А двум менеджерам из команды Бартомеу – Оскару Грау и Альберту Солеру – хотят вменить недобросовестное управление. Обвинение предполагает, что «Барса» за деньги косвенно влияла на результаты матчей. 

Судейский заговор пока не установили, но сами платежи – возможно, преступление

Чтобы ускорить процесс, суд отдельно сосредоточился на отношениях каталонского клуба с семьей Негрейры. 

Дело в том, что значительную часть дела занимает подозрения в отмывании денег, а это прямо не относится к возможному судейскому заговору, поэтому разбирательство разделили на два направления. 

«Расследование отмывания денег может быть очень длительным и без всяких оснований заблокирует ход основного разбирательства, – считает судья Хоакин Агирре.

Как же идет это разбирательство? Вот что выяснилось из утекших документов.

Главное: судья пока не видит очевидной связи между подозрительными выплатами «Барсы» и влиянием на арбитров

• Суд запросил у «Барсы» документы и информацию о внутреннем аудите. Почему внутри клуба за полтора десятка лет закрывали глаза на странные переводы сыну Негрейры за непонятные «видеоконсультации»? 

«Барса» утверждает, что 7,3 млн евро – оплата за «технические видеоконсультации» компании, которая принадлежит сыну Негрейры. Он действительно подавал в клуб какие-то еженедельные отчеты, но по заоблачным ценам и без письменных договоров. Но сторонами так и не предоставлено каких-то письменных соглашений на данные услуги. Поэтому обвинение считает «технические видеоконсультации» фиктивными. 

• Суд затребовал оригиналы тех самых 629 отчетов и 43 дисков, которые Лапорта принес в коробке на пресс-конференцию в апреле. Особенно интересует: кем они подготовлены, где и как хранились. И почему отчеты за 2014-2018 годы не уничтожили, как остальные документы пятилетней давности (как пояснял Лапорта про документы в период его президентства до 2010 года)? И почему их не предоставили в налоговую в 2019 году, когда «Барса» планировала получить налоговый вычет с выплат Негрейре (да-да, вы все верно поняли, налоговый вычет с возможной взятки!) ? За отсутствие подтверждающих сведений «Барса» тогда получила миллион евро штрафа.

Судья Агирре заключает: даже если факт влияния на судей не докажут, сами по себе платежи могут быть преступлением.

Как работала система судейства в Испании? 

Вот к чему пришел суд.

• Негрейра отвечал за оценку и техническую классификацию судей и предлагал президенту испанской футбольной федерации повышение или понижение судей в рейтинге, что влияло на назначения на матчи. Еще он назначал делегатов, которые оценивали работу арбитров. Суд отверг позицию нынешнего босса судей Луиса Медины Канталехо, что Негрейра выполнял чисто представительские функции. У него явно было большое влияние.

Сам подозреваемый признал, что каждые пятнадцать дней просматривал судейские отчеты по каждому матчу и ставил им оценки (правда, в составе специальной комиссии). 

• Опрошенные испанские экс-арбитры вспоминают, что для оценок судей использовался «корректирующий индекс», который они сами в шутку называли corruptor. Важно: рейтинг давал судьям доступ к международным матчам и дополнительным премиям. 

• У суда пока нет достаточных доказательств того, что Негрейра платил судьям за конкретный матч, но система, возможно, гораздо сложнее: назначения на важные игры могли получать приближенные к Негрейре рефери, и их объективность вызывает вопросы.

• «Реал» и любой испанский соперник «Барсы» в период подозрительных выплат Негрейре может быть признан пострадавшим.

«Логично предполагать, что «Барселона» не стала бы платить вице-президенту Негрейре около семи миллионов евро с 2001 года, если бы это не было выгодно, – считает судья Агирре. – При возможной системной коррупции в судейском комитете «Реала» и любая другая команда, которая в какой-то момент соревновалась с «Барсой», должна быть «признана пострадавшей от преступления и получить возможность участвовать в расследовании». 

• «Барса» сама хотела быть потерпевшей, но получила отказ от суда еще в июне. 

Посчитали, что клуб не может выступать в качестве частного обвинителя, поскольку расследуется ненадлежащее управление со стороны менеджмента самой «Барсы». Нельзя выступать в качестве подследственных и обвинителей одновременно, тем более когда самой «Барселоне» не нанесено никакого прямого ущерба.

Промежуточные итоги

Что конкретно обещал и сделал Негрейра за полученные гонорары? Не установлено, но даже сами выплаты под подозрением – как отмывание денег. Суд продолжает изучать возможные коррупционные связи, а также подлинность отчетных документов. 

Был ли судейский «заговор» в пользу «Барсы» с участием самих арбитров? Не доказано, но сама система рейтингования и отбора испанских арбитров под руководством Негрейры выглядит очень непрозрачной. 

Общий вывод: новых доказательств вины «Барсы» нет, а вот Негрейре тревожно – всплывают все новые и новые неприятные фрагменты. 

Какие могут быть последствия? Для фигурантов – реальные сроки, для «Барсы» – бан в еврокубках

Если обвинения докажут, фигурантам светят крупные штрафы, дисквалификации или тюремные сроки до шести лет. 

Но всех интересует, что будет с самой «Барсой». Уголовный кодекс устанавливает, что осужденных юридических лиц могут оштрафовать, лишить права на получение государственной помощи, забанить до пяти лет и даже ликвидировать (но это очень редкая крайность). 

Статьи, на основании которых ведется разбирательство, в первую очередь распространяются на физических лиц – руководство и сотрудников спортивных организаций, а также на спортсменов или арбитров. Поэтому вероятность, что клуб в Испании отделается максимум штрафом – большая. 

Но вот с еврокубками все сложнее. УЕФА вынесет решение после итогов расследования. Регламент предполагает бан на один евросезон, если клуб был прямо и/или косвенно причастен к влиянию на исход матчей на национальном или международном уровне. При этом союзу достаточно решения национального арбитражного или государственного суда. То есть на Ла Лигу и Федерацию футбола Испании можно не ориентироваться.

«Барса» продолжает заявлять о готовности к сотрудничеству со следствием и опровергает любую причастность к коррупции.

Ого, «Барсе» грозит бан УЕФА из-за возможного подкупа судей. Но почему (ведь обвинения не касаются ЛЧ)?

Фото: Gettyimages.ru/Angel Martinez, David Ramos; Max Maiwald/Global Look Press

1 комментарий

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JENNINGS
В Чемпионате Испании 2015/16 в ворота соперников «Барселоны» поставили 19 пенальти - это рекорд! В разгар чемпионской гонки весной того сезона в ворота хихонского «Спортинга» - ТРИ 11-метровых за ОДИН матч! Как судил Ундиано Мальенко все Класико - все помнят. Теперь понятно, почему на матчи «Мадрида» в те года ВСЕГДА назначали его. Также с февраля 2016-го года по март 2018-го в рамках Примеры в ворота «Барселоны» не поставили НИ ОДНОГО пенальти. И ровно в этот же промежуток времени сумма выплат резко пошла вверх
Как говорит один известный журналист, выводы делайте сами
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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