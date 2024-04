Почему Самоделкину не отпускают в Казахстан? Поменяла паспорт и тренера, но пропустила сезон

Еще прошлым летом Софья Самоделкина засобиралась в Казахстан. Наша топ-фигуристка оформила паспорт, объединилась с Евгением Плющенко, но все еще не выступила за новую сборную.

Как так вышло?

1. В августе-2023 появилась новость о переходе Самоделкиной в другую сборную. Фигуристка, владевшая тройным акселем и четверными, выбрала Казахстан. Казалось, дело идет стремительно – Софья даже получила новый паспорт в ускоренном режиме (попутно отказавшись от российского).

А вот Федерация фигурного катания России (ФФКР) не торопилась с одобрением перехода – по слухам, там были против.

Софья не выступала на российских турнирах в сезоне-2023/24 – видимо, подвижки в переговорах все же были. Да и источники уверяли, что к маю-2024 трансфер оформят официально.

2. Так как Софья не открепилась от ФФКР, то путь на международные соревнования был закрыт. Наша федерация обещала рассмотреть кейс лишь в декабре.

Несмотря на это, шанс выступать в этом сезоне у Самоделкиной был – если бы Союз конькобежцев Казахстана допустил ее до внутренних стартов. Но, кажется, Софья не сразу наладила контакт с новой федерацией – паспорт она получила раньше, чем договорилась с Союзом.

Но она нашла, чем заняться в сезоне. Переход от Светланы Соколовской прошел куда быстрее (по словам 17-летней фигуристки, ее почти выгнали). Теперь Самоделкина тренируется у Евгения Плющенко. И это дало не только новый повод для вопросов «а как там с переходом в Казахстан?», но и постоянные роли в шоу Евгения.

За недолгое время сотрудничества с Плющенко Софья успела поработать с Аленой Косторной над новыми программами, сняться в рекламе мерча «Ангелов», выступить в шоу и даже записать трек с Сашей Трусовой.

3. В октябре возобновились разговоры о Казахстане – Самоделкину ждали на чемпионате страны. Там она могла выступить как раз из-за гражданства. А в федерации снова намекнули, что контакт с фигуристкой слабый:

«На территории республики Казахстан она официально не числится ни в одной организации, и будет ли она заявлена, тоже неизвестно. Мы заявки открыли, но в составе какого-либо региона фамилии Самоделкиной я не увидела, поэтому ее участие под вопросом.

Ни федерация, ни высший спортивный орган Казахстана с Софой еще не разговаривали. Официально она не заявляла о том, будет ли продолжать карьеру как спортсменка нашей страны, она не дает официальный ответ. Все на уровне слухов», – отметила исполнительный директор Казахстанского союза фигурного катания Надежда Перфильева.

4. Самоделкина восстановила тройной аксель и четверной сальхов. А Плющенко комментировал процесс перехода в стиле Егора Летова: «Все по плану. Все хорошо».

Глава ФФКР Антон Сихарулидзе уже в конце декабря сообщил, что переход Самоделкиной все еще не рассмотрели, а заодно высказался о ее решении:

«Пусть сама решает, будет ли бороться с теми, кто проявил себя на чемпионате России в Челябинске, или будет искать легких путей в сборной, где у нее не будет конкурентов».

5. И все-таки чемпионат Казахстана прошел без Софьи, хотя она готовилась к турниру. Поставила короткую с тройным акселем, в произвольной было два трикселя и все каскады во второй половине.

«Остается неделя. Я в хорошей форме, высылаю видео прокатов. Прошу – скажите мне, выступаю ли я, в конкурсе, вне конкурса? И нам не отвечают. Просто не отвечают – ни мне, ни маме, ни папе.

Остается два дня, я все равно верю, хотя мысленно понимаю, что как будто я не выступаю. Но вдруг мне прямо в этот день напишут – у нас получилось, вылетайте. Проходит чемпионат... Я такая: жаль. Но не расстраиваюсь, думаю: не этот сезон, так следующий».

6. Так что же с трансфером? Сама Софья утверждает, что все еще идут переговоры. И не теряет надежду выступить на международных турнирах.

Одного желания Самоделкиной, конечно, мало – все уперлось в коммуникацию между федерациями и бюрократические проблемы.

Вот версия Казахстана: «Решения по Софье Самоделкиной от ФФКР не было. Мы не можем принять ее без открепления от российской стороны».

А вот ответ ФФКР: «Для того чтобы рассматривать запрос о переходе, его нужно сначала получить. От казахстанской федерации, которая зарегистрирована в ISU, запроса в ФФКР не поступало».

Главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова сообщила, что запрос на открепление отправили еще в 2023-м. Но проблемы с документами возникли из-за реформирования федерации.

В ноябре единый Союз, куда входила и фигурка, и конькобежный спорт, распался на две организации. И тот запрос, который отправляли по Самоделкиной, потерял силу. Теперь Софье придется ждать, когда Федерация фигурного катания Казахстана получит аккредитацию и пошлет новый запрос в ФФКР. И лишь тогда переход можно оформить хотя бы теоретически.

Впрочем, Плющенко обещает, что все будет в порядке: «Мы в процессе, у нас все хорошо, мы общаемся с казахстанской федерацией и с российской напрямую. У нас все идет по плану».

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press ; РИА Новости /Александр Вильф