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Премьера Загитовой в блюзе: прозрачное платье, шпагат на льду и падение, которое вырезали

Алина Загитова Алина Загитова
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Открытие первого этапа Гран-при в Уфе прошло с размахом (но без трансляции). Для показательных привезли звезд во главе с Алиной Загитовой.

Она даже поставила новую программу – откатала блюз в полупрозрачном платье. Без фирменных курьезов тоже не обошлось.

● Состав фигуристов на этапе в Уфе огласили всего за два дня до старта. А вот о тех, кто выступит на открытии, знали заранее.

На первый этап приехали чемпионы: помимо Загитовой Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.

Такому составу позавидовало бы любое ледовое шоу. Правда, увидели прокаты только зрители на трибунах, трансляции не было. Хотя съемочная группа Первого канала уже в Уфе, а на сайте показывали соревнования юниоров – они вышли на лед после шоу-открытия.

● С премьерами все сложно – фигуристы выбирали старые показательные или программы, которые планируют катать в этом сезоне. С новой постановкой приехала только Загитова.

К поездке в Башкортостан она вообще отнеслась серьезно – поговорила и с местным телевидением. Интервью получилось в стиле Алины – с запутанной мыслью, но вроде бы о фигурном катании:

«Ну конечно, это большая мотивация для будущего поколения спортсменов. Поэтому мы всегда рады популяризации нашего вида спорта. Это, безусловно, важная часть каждого из нас. Главная мотивация, чтобы приехать сюда, в вашу республику».

Это сказала Загитова или нейросеть? Тест для сильных духом

● Для нового номера Загитова выбрала популярную композицию I Feel Like I’m Drowning в исполнении американского инди-певца Two Feet.

Этот блюзовый трек набрал популярность 6 лет назад, занимал высокие места в американский чартах рок-музыки. А вот в фигурном катании его брали редко.

Алина вышла в образе роковой красотки, который отлично подходит к словам песни:

Ты продолжаешь мечтать и плести темные интриги,

Ты – это яд, и я знаю, что это правда.

Все мои друзья думают, что ты порочна,

И они говорят, что ты вызываешь у них подозрения.

Для номера сшили черное полупрозрачное платье: легкая юбка с разрезами и вставки телесного цвета по бокам делают его почти невесомым. В качестве аксессуаров – длинные перчатки и россыпь стразов, которые имитируют браслеты и колье.

Наши фигуристы дали шоу в Китае: ледяная Щербакова, Трусова с огнем, Загитова с рукавами

● Хореография полностью повторяла музыку: Алина делала игривые и плавные движения, когда начиналась тягучая мелодия, а потом добавляла резкие акценты руками, когда та ускорялась.

Из неожиданных находок – шпагат на льду.

А вот остальные элементы выглядели тяжеловато – Загитова рано бросала вращения, ну а с единственного прыжка (заходила на флип) и вовсе упала. Элемент приходился в музыкальный акцент – начало припева, но переход смазался неудачным приземлением. Впрочем, оно тоже получилось в акцент.

Интересно, что фан-группа Алины эпизод с падением вырезала из видео на ютубе – как в общем ролике, так и в отдельном с номером Загитовой. После захода на прыжок – продолжение программы и грубая склейка музыки.

А как вам блюз от Алины?

Фото: fsrussia.ru

73 комментария

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Mcconaughey_lol
Ее внешность сейчас можно охарактеризовать, как феномен Милли Бобби Браун. Вроде бы вот в 16-17 лет ты няшечка-стесняшечка, милый подросток с оммажами на молодую Портман, и тут бац, переключается тумблер, и ты в 18-19 лет становишься, как все эти модные трендовые мадамы с соответствующим макияжем, моделью поведения и, возможно, уже с хирургическим вмешательством на лице. Плюс лет 10-15 сразу визуально.
С Алинкой ровно то же самое произошло. Какой-то слишком взрослой, унифицированной и искусственной стала в одночасье. Обидно, была прям хороша. Только не нападайте на меня сильно, сервера спортса не выдержат накала
+63
-21
+42
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Goga
Вырезать падение из проката - какой-то новый уровень отрицания реальности.
А так номер сырой очень, незаконченные движения, не всегда в акценты попадала Загитова, платье вот понравилось, красивое.
Вообще могли бы и показать открытие, раз уж столько наших звезд пригласили.
+37
-17
+20
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Idacius
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Поэтому его вырезали фанаты?)
+28
-13
+15
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Kareglazaya
Программа красивая, костюм красивый, Алина красивая, но катание получилось медленное, тяжелое. То ли форма у Загитовой сейчас не ахти, то ли просто номер поставлен недавно и толком не обкатан.
Идея вырезать падение из видео выглядит очень нелепо. На шоу, конечно, бывает меньше падений, чем на соревнованиях, но всё же они случаются. Ну упала и упала, бывает. Фанаты такими действиями только вредят фигуристке, провоцируя дополнительный негатив в ее сторону.
Интервью шедевральное. Женская версия Кличко)))
+17
-6
+11
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drog12
Сейчас сюда придет AllaS с подругами и расскажет, что никто ничего не вырезал. Просто музыка лагала, и Алиночке пришлось под нее подстраиваться и телепортироваться во времени и пространстве.
+21
-10
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Даша Лавренова
Медвежья услуга от фан-группы с вырезанным падением. Только привлекли к нему ещё больше внимания, и как будто сами не воспринимают это падение как норму.
+20
-10
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aleksandkise
Ответ Маргарита В Сафронова
Совершенно новый образ, очень яркий и прекрасно воплощённый на льду. Алина смелая, свободная, сильная, она молодец, ничего не боится, идёт и делает.
Не боится, идет и падает.
+21
-14
+7
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shermi
«..трек набрал популярность.., в фигурном катании его еще не брали…»
А ничего, что в прошлом году под него катался Артур Даниелян
+7
0
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Mikhail Lopatin
"Для нового номера Загитова выбрала популярную композицию I Feel Like I’m Drowning в исполнении американского инди-певца Two Feet.
Этот блюзовый трек набрал популярность 6 лет назад, занимал высокие места в американский чартах рок-музыки. А вот в фигурном катании его еще не брали."

Мощное заявление. :) Вообще брали, и не раз: ПТ Калишек-Сподырева в 2018-19 (один из треков); КП французской пары Пьега-Стрекалин в 2022-23; ритм-танец Шевченко-Еременко в сезоне 2021-22; КП Артура Даниеляна в сезоне 2022-23. Как минимум. :) Понятно, что мало кто сходу вспомнит эти программы, но нагуглить это перед сдачей очередной хайповой статьи -- дело 1 минуты. Или такая спешка была очередные клики собрать?
+10
-3
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Мыло "судейское"
Хороша, чертовка!
+18
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RS919
Ответ Goga
Вырезать падение из проката - какой-то новый уровень отрицания реальности. А так номер сырой очень, незаконченные движения, не всегда в акценты попадала Загитова, платье вот понравилось, красивое. Вообще могли бы и показать открытие, раз уж столько наших звезд пригласили.
Так на том и стоим в последнее время - отрицание реальности. И не только в ФК.
+13
-9
+4
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BillShen
Ну типичный вечер Алины: вышла к журналистам, родила новый перл, сфоткалась для инстаграмма (запрещенного в России), надела коньки, вышла на лед, cвалилась, сфоткалась с плюшевым мишкой для инстаграмма.
Перл можно скормить в обучающую выборку для нейронной сети - это положительный момент деятельности фигуристки.... единственный положительный момент.
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Тайга86
Ну как поклонники придумали ей идеальный образ во всем, с тех времен и продолжают его гордо нести, очень болезненно воспринимая любые казусы с ней происходящие. Господи, ну упала она, и что? Никто не падает что ли? Собственно ждать каких-то невообразимых моментов на льду, видя что форма спортсменки пошла в минус, ну как бы да...можно конечно, но лучше уж принять очевидное. Детский сад просто - вырезать неудачные прыжки...Что-то я такое первый раз слышу, все спортсмены могут ошибаться, но показывают реальную картинку.
+15
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Anton Miklin
Да уж. Алина всё ближе к титулу "Байден фигурного катания".
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Gemma157
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Когда перед номером объявляют олимпийскую чемпионку, то невольно ждешь что-то особенное. Ждешь увидеть мастерство фигурного катания. А по итогу Хромых, которую выдающейся фигуристкой никак не назвать, катается под блюз гораздо лучше
+5
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Allla
Ответ ЛисаАлиса78
Вырезали и вырезали, что с того? Главное, что номер шикарный, как и сама Алина Трибуны не умолкали просто
Где там они не умолкали то? Всем хлопали одинаково!
+7
-4
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Marina Syrovova
Ответ Gelios77
Алина очень эффектная внешне девушка, хотя вот этой макияжной унификации можно и поменьше. Да, она секс в чистом виде. Но в данный момент она очевидно доезжает на былом запале. Прыгать она не может давно, сейчас проблемы уже с вращениями, скоростью. Это очень жаль, потому что именно на льду она творила историю, именно на льду она необыкновенно хороша. Все ее после спортивные проявления находятся в диапазоне от плохо до стыдно.
На тренировке в Уфе прекрасно прыгала, такому флипу многие могут позавидовать
+14
-11
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АРХАТ
Ответ Mcconaughey_lol
Ее внешность сейчас можно охарактеризовать, как феномен Милли Бобби Браун. Вроде бы вот в 16-17 лет ты няшечка-стесняшечка, милый подросток с оммажами на молодую Портман, и тут бац, переключается тумблер, и ты в 18-19 лет становишься, как все эти модные трендовые мадамы с соответствующим макияжем, моделью поведения и, возможно, уже с хирургическим вмешательством на лице. Плюс лет 10-15 сразу визуально. С Алинкой ровно то же самое произошло. Какой-то слишком взрослой, унифицированной и искусственной стала в одночасье. Обидно, была прям хороша. Только не нападайте на меня сильно, сервера спортса не выдержат накала
Хорошая молодая Милфа)
+2
0
+2
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Загитова совсем разучилась прыгать, а кататься так и не научилась. Блюз в ее исполнении как на корове седло
А то, что фанаты вырезают ее падения это уже даже не смешно. Явный признак идолопоклонства и альтернативной реальности
+9
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BillShen
Ответ Kareglazaya
Программа красивая, костюм красивый, Алина красивая, но катание получилось медленное, тяжелое. То ли форма у Загитовой сейчас не ахти, то ли просто номер поставлен недавно и толком не обкатан. Идея вырезать падение из видео выглядит очень нелепо. На шоу, конечно, бывает меньше падений, чем на соревнованиях, но всё же они случаются. Ну упала и упала, бывает. Фанаты такими действиями только вредят фигуристке, провоцируя дополнительный негатив в ее сторону. Интервью шедевральное. Женская версия Кличко)))
Тут и так и так плохо с этим падением. Если не вырезать - все скажут, "что единственный прыжок на программу и тот с падением" (там правда есть место еще для одного - но прям видно, что либо он предполагался и она не пошла на вращение потому что побоялась, либо он просто не натренирован) и будет хейт.
Если вырезать, то все посмотрят и скажут, что.... "есть склейка там - единственный прыжок на программу и тот с падением".
Потому что сама по себе программа ни о чем. Если не прыгать, то стабильно на любом катке можно увидеть фигуристку, которая также будет кататься чисто "для cебя, для души" .
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anyen
Автор, по остальным выступающим будет такой же подробный обзор? Или, как обычно, только про "неинтересную всем Загитову"?
+18
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Жиртрес
У нас удивительная страна, катается на их глазах своя же Олимпийская чемпионка с классной программой, а ее хейтят и минусят. Но такая публика скучковалась только на спортсе 🤮
+26
-24
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RusVector
Юбку можно было и покороче ... и вырезы подлиннее! Что как монашка, в самом деле!
+20
-18
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Anna
Зачем делать ксерокопию Хромых. Глейхенгауз совсем не умеет в новое?
+8
-7
+1
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Marina Syrovova
Подскажите, где бросала вращения, в каком месте программы?
+16
-15
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