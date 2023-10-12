Премьера Загитовой в блюзе: прозрачное платье, шпагат на льду и падение, которое вырезали

Открытие первого этапа Гран-при в Уфе прошло с размахом (но без трансляции). Для показательных привезли звезд во главе с Алиной Загитовой.

Она даже поставила новую программу – откатала блюз в полупрозрачном платье. Без фирменных курьезов тоже не обошлось.

● Состав фигуристов на этапе в Уфе огласили всего за два дня до старта. А вот о тех, кто выступит на открытии, знали заранее.

На первый этап приехали чемпионы: помимо Загитовой Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.

Такому составу позавидовало бы любое ледовое шоу. Правда, увидели прокаты только зрители на трибунах, трансляции не было. Хотя съемочная группа Первого канала уже в Уфе, а на сайте показывали соревнования юниоров – они вышли на лед после шоу-открытия.

● С премьерами все сложно – фигуристы выбирали старые показательные или программы, которые планируют катать в этом сезоне. С новой постановкой приехала только Загитова.

К поездке в Башкортостан она вообще отнеслась серьезно – поговорила и с местным телевидением. Интервью получилось в стиле Алины – с запутанной мыслью, но вроде бы о фигурном катании:

«Ну конечно, это большая мотивация для будущего поколения спортсменов. Поэтому мы всегда рады популяризации нашего вида спорта. Это, безусловно, важная часть каждого из нас. Главная мотивация, чтобы приехать сюда, в вашу республику».

● Для нового номера Загитова выбрала популярную композицию I Feel Like I’m Drowning в исполнении американского инди-певца Two Feet.

Этот блюзовый трек набрал популярность 6 лет назад, занимал высокие места в американский чартах рок-музыки. А вот в фигурном катании его брали редко.

Алина вышла в образе роковой красотки, который отлично подходит к словам песни:

Ты продолжаешь мечтать и плести темные интриги,

Ты – это яд, и я знаю, что это правда.

Все мои друзья думают, что ты порочна,

И они говорят, что ты вызываешь у них подозрения.

Для номера сшили черное полупрозрачное платье: легкая юбка с разрезами и вставки телесного цвета по бокам делают его почти невесомым. В качестве аксессуаров – длинные перчатки и россыпь стразов, которые имитируют браслеты и колье.

● Хореография полностью повторяла музыку: Алина делала игривые и плавные движения, когда начиналась тягучая мелодия, а потом добавляла резкие акценты руками, когда та ускорялась.

Из неожиданных находок – шпагат на льду.

А вот остальные элементы выглядели тяжеловато – Загитова рано бросала вращения, ну а с единственного прыжка (заходила на флип) и вовсе упала. Элемент приходился в музыкальный акцент – начало припева, но переход смазался неудачным приземлением. Впрочем, оно тоже получилось в акцент.

Интересно, что фан-группа Алины эпизод с падением вырезала из видео на ютубе – как в общем ролике, так и в отдельном с номером Загитовой. После захода на прыжок – продолжение программы и грубая склейка музыки.

А как вам блюз от Алины?

Фото: fsrussia.ru