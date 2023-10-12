Премьера Загитовой в блюзе: прозрачное платье, шпагат на льду и падение, которое вырезали
Открытие первого этапа Гран-при в Уфе прошло с размахом (но без трансляции). Для показательных привезли звезд во главе с Алиной Загитовой.
Она даже поставила новую программу – откатала блюз в полупрозрачном платье. Без фирменных курьезов тоже не обошлось.
● Состав фигуристов на этапе в Уфе огласили всего за два дня до старта. А вот о тех, кто выступит на открытии, знали заранее.
На первый этап приехали чемпионы: помимо Загитовой Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.
Такому составу позавидовало бы любое ледовое шоу. Правда, увидели прокаты только зрители на трибунах, трансляции не было. Хотя съемочная группа Первого канала уже в Уфе, а на сайте показывали соревнования юниоров – они вышли на лед после шоу-открытия.
● С премьерами все сложно – фигуристы выбирали старые показательные или программы, которые планируют катать в этом сезоне. С новой постановкой приехала только Загитова.
К поездке в Башкортостан она вообще отнеслась серьезно – поговорила и с местным телевидением. Интервью получилось в стиле Алины – с запутанной мыслью, но вроде бы о фигурном катании:
«Ну конечно, это большая мотивация для будущего поколения спортсменов. Поэтому мы всегда рады популяризации нашего вида спорта. Это, безусловно, важная часть каждого из нас. Главная мотивация, чтобы приехать сюда, в вашу республику».
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● Для нового номера Загитова выбрала популярную композицию I Feel Like I’m Drowning в исполнении американского инди-певца Two Feet.
Этот блюзовый трек набрал популярность 6 лет назад, занимал высокие места в американский чартах рок-музыки. А вот в фигурном катании его брали редко.
Алина вышла в образе роковой красотки, который отлично подходит к словам песни:
Ты продолжаешь мечтать и плести темные интриги,
Ты – это яд, и я знаю, что это правда.
Все мои друзья думают, что ты порочна,
И они говорят, что ты вызываешь у них подозрения.
Для номера сшили черное полупрозрачное платье: легкая юбка с разрезами и вставки телесного цвета по бокам делают его почти невесомым. В качестве аксессуаров – длинные перчатки и россыпь стразов, которые имитируют браслеты и колье.
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● Хореография полностью повторяла музыку: Алина делала игривые и плавные движения, когда начиналась тягучая мелодия, а потом добавляла резкие акценты руками, когда та ускорялась.
Из неожиданных находок – шпагат на льду.
А вот остальные элементы выглядели тяжеловато – Загитова рано бросала вращения, ну а с единственного прыжка (заходила на флип) и вовсе упала. Элемент приходился в музыкальный акцент – начало припева, но переход смазался неудачным приземлением. Впрочем, оно тоже получилось в акцент.
Интересно, что фан-группа Алины эпизод с падением вырезала из видео на ютубе – как в общем ролике, так и в отдельном с номером Загитовой. После захода на прыжок – продолжение программы и грубая склейка музыки.
А как вам блюз от Алины?
Фото: fsrussia.ru
С Алинкой ровно то же самое произошло. Какой-то слишком взрослой, унифицированной и искусственной стала в одночасье. Обидно, была прям хороша. Только не нападайте на меня сильно, сервера спортса не выдержат накала
А так номер сырой очень, незаконченные движения, не всегда в акценты попадала Загитова, платье вот понравилось, красивое.
Вообще могли бы и показать открытие, раз уж столько наших звезд пригласили.
Идея вырезать падение из видео выглядит очень нелепо. На шоу, конечно, бывает меньше падений, чем на соревнованиях, но всё же они случаются. Ну упала и упала, бывает. Фанаты такими действиями только вредят фигуристке, провоцируя дополнительный негатив в ее сторону.
Интервью шедевральное. Женская версия Кличко)))
А ничего, что в прошлом году под него катался Артур Даниелян
Этот блюзовый трек набрал популярность 6 лет назад, занимал высокие места в американский чартах рок-музыки. А вот в фигурном катании его еще не брали."
Мощное заявление. :) Вообще брали, и не раз: ПТ Калишек-Сподырева в 2018-19 (один из треков); КП французской пары Пьега-Стрекалин в 2022-23; ритм-танец Шевченко-Еременко в сезоне 2021-22; КП Артура Даниеляна в сезоне 2022-23. Как минимум. :) Понятно, что мало кто сходу вспомнит эти программы, но нагуглить это перед сдачей очередной хайповой статьи -- дело 1 минуты. Или такая спешка была очередные клики собрать?
Перл можно скормить в обучающую выборку для нейронной сети - это положительный момент деятельности фигуристки.... единственный положительный момент.
А то, что фанаты вырезают ее падения это уже даже не смешно. Явный признак идолопоклонства и альтернативной реальности
Если вырезать, то все посмотрят и скажут, что.... "есть склейка там - единственный прыжок на программу и тот с падением".
Потому что сама по себе программа ни о чем. Если не прыгать, то стабильно на любом катке можно увидеть фигуристку, которая также будет кататься чисто "для cебя, для души" .