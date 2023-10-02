«В следующей игре вы позволите себя раздеть и обыскать?» Так Пирс Морган допрашивал скандального шахматиста Ниманна

Год назад Магнус Карлсен снялся с шахматного турнира в Сент-Луисе. Произошло это после поражения от 19-летнего американца Ханса Ниманна.

Чемпион мира намекнул на мошенничество со стороны Ниманна. Дальше последовало расследования в отношении Ханса, постоянные подозрения и нелепые версии.

Одна из них – почти мем о том, что Ниманн пользовался анальными бусами, чтобы получать подсказки во время игры. Известный британский журналист Пирс Морган сосредоточился именно на этом в интервью с Хансом.

«Не думал, что когда-либо задам такой вопрос гостю». Как мем из интернета стал главной темой интервью?

Ханс появился в кадре с представительным мужчиной в галстуке. Оказалось, это его адвокат Терренс.

Морган: Первый вопрос к вам, Ханс – почему вы со своим адвокатом?

Ниманн: Учитывая недавнее дело и его урегулирование, возможно, мой адвокат сможет лучше ответить на юридические вопросы. Терри и его команда очень помогли мне разобраться с делом. Я очень благодарен им за веру в меня. Он не просто мой юрист, он мой друг. Я ему полностью доверяю, поэтому он сегодня здесь.

Морган: Год назад вы победили чемпиона мира из Норвегии Магнуса Карлсена и прервали его серию из 53 партий без поражений. После чего вас обвинили в читерстве. Говорили о занимательном жульничестве: вроде как ваш тренер вас инструктировал через электронные анальные шарики – посылал сигналы на них. Какова была ваша реакция, когда вы услышали эту историю?

Ниманн: Очевидно, было очень обидно слышать обвинения в мошенничестве после той победы. Но так случилось, я много вынес из этого. Эта ситуация преподала мне много важных уроков о жизни и шахматах. Думаю, это только укрепило мою решимость. И только мотивировало меня в дальнейшем, а также показало, как важно иметь в жизни людей, которые способны помочь – таких, как Терри. Из-за этого я учредил стипендию – выплачиваю 10 тысяч долларов талантливым шахматистам со всего мира.

Когда в жизни происходят трудности, ты должен учиться на них и двигаться дальше, нельзя жить прошлым.

Морган: Хорошо. Просто чтобы внести ясность: вы не жульничали?

Ниманн: Конечно, нет.

Морган: Так чему же вы тогда научились, если не жульничали?

Ниманн: Опыт в большей степени касался нападок со стороны медиа, да и весь шахматный мир обрушился на меня. Столкновение с этим и дало мне возможность вынести урок: давление, соревнования под ним.

Морган: Но опять же, чтобы внести ясность насчет этих конкретных обвинений: использовали ли вы когда-нибудь анальные шарики во время игры в шахматы? Честно говоря, не думал, что когда-либо задам такой вопрос гостю, но…

Ниманн: Ваше любопытство немного беспокоит. Может быть, вам лично это интересно, но я могу сказать вам, что нет.

Морган: Окей, категорически нет?

Ниманн: Конечно. Категорически нет.

Морган: Я не придумал эти обвинения, просто повторяю.

«Спросите у людей, которые используют анальные шарики – они объяснят лучше». Адвокат Ниманна постепенно рассердился

На время Пирс оставил тему – спрашивал Ханса о случаях читерства в молодости, разбирался, мошенничает ли Ниманн в офлайне, и задавался вопросом, почему Крамник ушел с сайта после игр с Ниманном. Но все равно вернулся к тому, что его так беспокоило.

Морган: Как вы опровергните, что использовали анальные шарики?

Ниманн: Э…о… а как я могу это опровергнуть? Опровергните обратное. Давайте сначала обсудим тот факт, что это несерьезная теория. Это что-то вырванное из контекста, это никогда не воспринималось всерьез. Это разогнали медиа. Если вы обратите внимание на единодушие шахматистов и экспертов, то осознаете неоспоримый факт, что я никогда не жульничал в игре за столом.

Морган: Мне просто интересно, как вы это опровергли? Может, вас раздевали и обыскивали.

Ниманн: Во время турниров есть проверки: охранники, детекторы металла, различные сканнеры.

Морган: Они распознают анальные бусы?

Ниманн: Я не знаю, Пирс.

Терренс (да, тут не выдержал адвокат): Вам стоит пригласить их на свое шоу и спросить об этом. Похоже, это основная причина вашего интереса, а не то, что перед вами чемпион, который в 19 лет победил самого сильного игрока в мире, а потом подвергся крупнейшему кибербуллингу в истории шахмат.

Перед вами Ханс Ниманн, он рассказывает о победах, о том, что становится все лучше и лучше, а вы хотите спрашивать у него об анальных бусах. О том, о чем он никогда не говорил. Мы не знаем ответа на этот вопрос, Пирс. Может, вы спросите это у людей, которые используют анальные шарики – они объяснят вам лучше.

Морган: Думаю, так и сделаю. Слушайте, я люблю шахматы.

Терренс: А кажется, что вы любите анальные шарики.

Морган: Я играл в шахматы в школе и никогда не жульничал.

Терренс: До того момента, пока кто-нибудь не сказал бы, что вы жульничали.

Морган: Нет-нет, мне было 12 лет, когда я стал чемпионом школы. В этом же возрасте, когда жульничал ваш клиент. А я не жульничал, никогда.

Терренс: Вы замечательный человек, замечательный человек.

Морган: Это ваши слова, Терренс, не мои.

«Как вы, будучи репортером, могли серьезно отнестись к этому обвинению?» Ханса удивила настойчивость Моргана

Морган: Мне правда интересно, это грандиозная история: вас (Ханса) знают за пределами шахматного мира, потому что имели место эти обвинения. И они шли от чемпиона мира, которые не мог понять, как при обычных обстоятельствах вы могли бы его победить.

Ниманн: О, он проигрывал многим игрокам с таким же рейтингом, как у меня, много раз. Идея о том, что это какая-то статистическая аномалия… Он может проиграть одну игру. В этом и проблема. Он не раз до этого проигрывал игрокам такого же возраста, как я, с таким же рейтингом. Я обыграл его в одной игре – это не статистическая аномалия.

В шахматах очень много топовых игроков, небольшие отрывы, в отдельной партии может произойти все что угодно. Учитывая мой подъем в последнее время, это будет не последний раз, когда я его обыграю.

Морган: Как я понял, он не соглашался играть с вами. Он струсил или в чем дело?

Ниманн: Нет, он соглашался играть со мной. Он делал публичное заявление, что сыграет со мной.

Морган: Но сейчас нет конкретной даты?

Ниманн: Когда мы встретимся на турнире, это неизбежно – мы сыграем.

Морган: Позволите ли вы себя раздеть и обыскать только для того, чтобы развеять слухи?

Ниманн: Я нахожу этот вопрос… эм, я не могу воспринимать вас всерьез, когда вы это спрашиваете, Пирс. Извините. Потому что вы развлекаете, и это обвинение не стоит воспринимать всерьез. Оно просто привлекло внимание прессы, но оно несерьезное. Как вы, будучи репортером, могли серьезно отнестись к этому обвинению?

Морган: Вот Илон Маск…

Ниманн: Но вы, вы искренне верите в это? Вы действительно верите в это?

Морган: Я не знаю. Я знаю, что вы способны на жульничество, потому что вы сами признавались в этом. Я не знаю, как далеко вы зайдете. Вы дважды жульничали.

Ниманн: Я никогда не жульничал в игре за столом. Я не способен на это, я не мошенничал за столом.

Морган: У нас есть только ваши слова.

Ниманн: Мои слова?! Это заявление сайта Chess.com (заблокирован в РФ). Они сказали, что это неоспоримый статистический факт, что я никогда не жульничал в игре офлайн. И здесь вы не можете спорить.

Морган: Илон Маск твитнул: «Талант достигает цель, которую никто не может достичь; гений – ту, которую никто не может увидеть (потому что она в заднице)». Что вы почувствовали, когда прочитали это?

Ниманн: Ну, я немного удивился. Удивился, но особо не думал об этом. Я был сконцентрирован на соревнованиях, не позволял таким вещам влиять на меня. Моя цель – стать лучшим шахматистом в мире и отдать должное шахматистам всего мира. Думаю, шахматы – это прекрасная игра, которую нужно распространять, поэтому я намерен еще больше заниматься благотворительностью и отдать долг коммьюнити, которое мне помогало.

Морган: Думаете, когда снова встретитесь с Магнусом Карлсеном, вы надерете ему зад – это подходящая фраза?

Ниманн: Я просто позволю моей игре говорить за меня.

Фото: youtube.com; fide.com; x.com