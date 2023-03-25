30 комментариев

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Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?

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Илья Малинин Илья Малинин
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18-летний американец Илья Малинин продолжает революцию четверных прыжков. Но, кажется, фигурное катание к ней не готово.

На чемпионате мира в Сайтаме Илья исполнил 6 квадов в произвольной программе, один из них – уникальный и подвластный только ему. А остался лишь с бронзой.

Разбираемся, почему так вышло.

1. После короткой программы Илья держался вторым – вслед за Шомой Уно. Оторваться за счет контента не получилось: оба без ошибок исполнили по два четверных. А запас японца в компонентах подарил отрыв в 4 балла. Впрочем, перед произвольной это не так и много.

К тому же задачу-минимум Малинин все-таки выполнил: в этом сезоне он часто срывал короткую, а потом четверными прокладывал дорогу к пьедесталу. Не особо сложная задача для того, кто называет себя Богом квадов, но Илья все же облегчил подготовку ко второму дню ЧМ.

2. На заявку в произвольной даже страшно смотреть: 6 четверных, первым коронный аксель. Малинин – единственный фигурист в истории, которому чисто покорился этот прыжок. Даже великий Юдзуру Ханю ушел из спорта, так и не исполнив заветный элемент.

А вот у Малинина квад-аксель получается почти на каждом старте.

К чемпионату мира он предельно усложнил контент – и дело даже не в шести четверных (Нэтан Чен выдавал такое еще на Олимпиаде-2018). В программу вернулся четверной лутц – из-за последствий травмы Илья не брался за него до январского чемпионата США.

Даже каскад без квадов – это секвенция самых дорогих тройных: лутца и акселя.

Ну а всего за турнир Малинин прыгнул 8 квадов и ни разу не упал! А вот такое не удавалось никому.

3. Начался исторический прокат с четверного акселя. Илья уверенно зашел на прыжок, чуть «клюнул» при приземлении, но получил плюсы по шкале GOE. Хотя тут мнения судей разделились: один из них поставил +3, другой -1, но большинство – нейтральный 0.

Но вы только посмотрите на высоту – 0,84 м (спасибо японской трансляции за графику)!

Дальше последовал небольшой спад: степ-аут на флипе и смазанное приземление на лутце. Оба прыжка с недокрутами в четверть. Вместо базовых 22,5 балла – всего 14,49. Для сравнения: за один идеальный квад-флип Уно получил 15,24.

Недокрут вылез и на втором четверном лутце – ойлерный каскад вызвал вопросы у судей.

4. Ошибки на трех прыжковых элементах из семи объясняют невысокую сумму надбавок – лишь 0,42 балла. Для понимания: GOE принесли Шосме 15,5 балла, Чха Чжун Хвану, взявшему серебро, – 20,25.

Конечно, Малинин потерял в технике не так много, как ученик Этери Тутебирдзе Даниэль Грассль – тот недосчитался 12 баллов, а протокол пестрит минусами. Но если Илья делает ставку на технику, то должен создавать ею задел больше, чем пара баллов. Иначе к чему столько четверных?

Исторический момент в фигурке: покорен особый прыжок – его сделал американец Илья Малинин, который называет себя богом квадов

5. Видно, что Малинин работает над остальными элементами: дорожка – на четвертый уровень, лишь одно вращение – на третий (остальные – на максимум). Да и с презентацией стало чуть лучше.

Хотя ее все еще не хватает: Илья часто забывает о связках, слишком зацикливаясь на прыжках. Его прокат чем-то напомнил выступление Александры Трусовой на Олимпиаде-2022: выигрышная постановка смотрелась не так ярко, когда Саша с чересчур сосредоточенным взглядом шла на прыжки.

Компоненты Малинина за произвольную программу выросли на 4 балла со времен декабрьского финала Гран-при. Этого не хватило для более плотного соперничества на ЧМ. У Ильи лишь 11-е компоненты за прокат. Выше не только 8 фигуристов из топ-10, но и Денис Васильев, занявший 13-ю строчку, а еще Киган Мессинг (11-е итоговое место).

О чем говорить, если в произвольной программе Малинин всего на 2,19 балла обошел Джейсона Брауна? Да-да, того самого, который вообще не прыгает четверные. У Брауна – лучшие компоненты, почти на 15 баллов больше, чем у Ильи.

И Малинин уже делает выводы: 

«Не всегда стоит рисковать. Иногда риск не стоит того, чтобы идти на него. Иногда умнее не играть по-крупному, а сделать ставку на чистые прокаты с меньшим контентом. Да, я горжусь тем, какие баллы я получил сегодня за четверной аксель – спасибо судьям, для меня это много значит. Но да, оглядываясь назад – быть может, весь этот риск того не стоил.

И очевидно, мне надо работать над второй оценкой. Проблема в том, что после сложных прыжков не очень получается сразу переключиться на работу со зрителем. Да, я люблю прыгать, но в следующем году я хочу сконцентрироваться именно на второй оценке, на работе с аудиторией».

6. На фоне Малинина, который далек от баланса между сложностью и презентацией, победа Уно выглядит закономерной.

Шома пошел на пять четверных: три из них сделал с недокрутами, была еще бабочка на тройном тулупе, но за счет хороших надбавок и высокой второй оценки японец обошел даже тех, кто был безупречен на прыжках.

Для Уно это второе золото чемпионата мира подряд. Год назад он выиграл постолимпийский турнир в Монпелье, затем прошел сезон в статусе главной звезды мужской одиночки. А теперь есть победа и на домашнем льду.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw, Atsushi Tomura / Stringer; REUTERS/Issei Kato

30 комментариев

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Navian
Надо Малинину Трусову сосватать. У них на двоих аж 11 четверых 😀
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Pennywise
Ответ Nevpont
Менять надо судейскую систему. Это ненормально, когда прокат с 6 квадами без падений(в том числе с 4А, и только пара квадов исполнена с ошибками, с уникальным каскадом +3A последним прыжковым) получает столько же баллов, сколько прокат БЕЗ квадов. Это максимально наглядно показывает неадекватность текущей судейской системы. Так просто не должно быть. Если этот вид присутствует на Олимпийских играх, каждый год проводятся чемпионаты мира, то это в первую очередь спорт, а значит высоко оцениваться должны именно спортсмены, показывающие высочайший технический уровень, в первую очередь именно они. Сейчас же ситуация ровно наоборот. Ценятся такие как Браун Что делать? -Увеличить стоимость квадов, особенно 4А. Сейчас разница в базе между 4А и 4Lz даже меньше(1.0 балл), чем между 3A и 3Lz(2.1 балла). Из-за этого получается, что нормально исполненный 4А(как у Малинина) стоит дешевле, чем просто хорошо исполненный 4Lz. Это шутка такая? Цена 4A минимум 15 баллов -Также вернуть шкалу гое к -3..+3 вместо -5..+5, чтобы было меньше манипуляций -Ну и уменьшить значимость компонентов - сделать в ПП максимальные компоненты не 100, а скажем 60, в КП соответственно 30. Опять же это сведёт к минимуму манипуляции Вот тогда это будет реально про спорт, а сейчас всё больше напоминает шоу с судейской системой 6.0
У 4А и была стоимость 15, потом порезали до 12,5.
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Беглый*
Даже недавнее чемпионство Гном Гномыча не выглядит таким фейковым, как здешние победы японцев. Корейцы должны были брать золото в одиночных видах, а Малинин молодец, посмотрим, как будет развиваться.
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elene.elene
Очень понравился кореец. По программе, прыжкам и общему впечатлению. Малинин сильный джампер, акцент пока только на это. Малинин будет выигрывать, брать титулы, но со временем. Увеличит свою "компонентность". Работает над этим - все получится. Пока есть некая угловатость, без четких "линий". Не смотря на сложные прыжки, смотрится он как-то "юниористо" пока. На фоне других в его разминке пробел именно в этом.
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Syndycate
Ответ Nevpont
Менять надо судейскую систему. Это ненормально, когда прокат с 6 квадами без падений(в том числе с 4А, и только пара квадов исполнена с ошибками, с уникальным каскадом +3A последним прыжковым) получает столько же баллов, сколько прокат БЕЗ квадов. Это максимально наглядно показывает неадекватность текущей судейской системы. Так просто не должно быть. Если этот вид присутствует на Олимпийских играх, каждый год проводятся чемпионаты мира, то это в первую очередь спорт, а значит высоко оцениваться должны именно спортсмены, показывающие высочайший технический уровень, в первую очередь именно они. Сейчас же ситуация ровно наоборот. Ценятся такие как Браун Что делать? -Увеличить стоимость квадов, особенно 4А. Сейчас разница в базе между 4А и 4Lz даже меньше(1.0 балл), чем между 3A и 3Lz(2.1 балла). Из-за этого получается, что нормально исполненный 4А(как у Малинина) стоит дешевле, чем просто хорошо исполненный 4Lz. Это шутка такая? Цена 4A минимум 15 баллов -Также вернуть шкалу гое к -3..+3 вместо -5..+5, чтобы было меньше манипуляций -Ну и уменьшить значимость компонентов - сделать в ПП максимальные компоненты не 100, а скажем 60, в КП соответственно 30. Опять же это сведёт к минимуму манипуляции Вот тогда это будет реально про спорт, а сейчас всё больше напоминает шоу с судейской системой 6.0
Уменьшение шкалы компонентов не помешает ставить Брауну 60, а Илье 30) Хотя со многим согласен
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Виктория Петрова
Ответ Denkaaaa
это к вопросу о том почему АЩ выиграла пятиквадку Трусовой.
потому что , Трусова запорола элемент в КП.
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Nevpont
Менять надо судейскую систему. Это ненормально, когда прокат с 6 квадами без падений(в том числе с 4А, и только пара квадов исполнена с ошибками, с уникальным каскадом +3A последним прыжковым) получает столько же баллов, сколько прокат БЕЗ квадов. Это максимально наглядно показывает неадекватность текущей судейской системы. Так просто не должно быть. Если этот вид присутствует на Олимпийских играх, каждый год проводятся чемпионаты мира, то это в первую очередь спорт, а значит высоко оцениваться должны именно спортсмены, показывающие высочайший технический уровень, в первую очередь именно они. Сейчас же ситуация ровно наоборот. Ценятся такие как Браун
Что делать?
-Увеличить стоимость квадов, особенно 4А. Сейчас разница в базе между 4А и 4Lz даже меньше(1.0 балл), чем между 3A и 3Lz(2.1 балла). Из-за этого получается, что нормально исполненный 4А(как у Малинина) стоит дешевле, чем просто хорошо исполненный 4Lz. Это шутка такая? Цена 4A минимум 15 баллов
-Также вернуть шкалу гое к -3..+3 вместо -5..+5, чтобы было меньше манипуляций
-Ну и уменьшить значимость компонентов - сделать в ПП максимальные компоненты не 100, а скажем 60, в КП соответственно 30. Опять же это сведёт к минимуму манипуляции
Вот тогда это будет реально про спорт, а сейчас всё больше напоминает шоу с судейской системой 6.0
+5
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Бедоносец
Нашли чему удивляться. Вот когда Загитовой без единого ультра си ставили оценки как у Саши четырьмя квадами, это необъяснимый казус над разгадкой которого человечество будет размышлять ещё не одну тысячу лет.
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Lizard Wizard
Ответ margo_rita
мне непонятно одно: почему все требуют баланса между сложностью и красотой, но при этом поощряют оценками именно тех, кто плюет на сложность? компоненты Брауна без четверных 95, при этом у Аймоза, который уж точно не хуже Брауна, компоненты 90 ( как раз 5 Баллок, чтобы хватило перекрыть 4т ) . И дальше пошла игра ГОЭ и компонентами ровно настолько, чтобы получить нужный результат. А есть ещё недокруты, ребра, в общем все, чтобы обосновать нахождение спортсмена на том или ином уровне.
В добавок к этому есть еще Васильевс, для которого высокое качество катания просто декларируют, не заботясь о расширяющейся пропасти между оценками и прокатом.
Серьезно, Васильевс ужасен в этом году: тяжел, неклюж, немузыкален, а баллы...
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margo_rita
система судейства, в которой человек с каким то невероятным и неподвластным никому контентом выигрывает 2 балла!!!! у Брауна без четверных, не должна иметь право на существование. Это про что угодно, но не про спорт.!
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Светлана Менова
Ответ Мурманчанин37
У Малинина в плане второй оценки и непрыжковых, в целом, потенциал неплохой. Возможно, повторит путь Нэйтана
Ну так он уже с Ше-Линн хорошо поработал, в КП есть явный прогресс.
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justbored
Ответ Mikhail Lopatin
У спортса по-прежнему своя атмосфера: выигрывает один, а пишут про другого. Весь сезон один и тот же риторический вопрос мусолится -- почему Илья проиграл. :) Потому что Шома сильнее в данный конкретный момент как фигурист -- сбалансированнее, компонентнее, опытнее, мастеровитее. И в техническом плане старается особо не отставать. Он как бы, на секундочку, 7 квадов прыгает в двух программах в свои 25. Да, без квакселя и лутца, но тоже приличную базу собирает -- вторую в мире на данный момент. Человек историю творит. 8ой год в топе. Целый сезон без поражений -- везде взял золото. Первый японский мужчина-одиночник, защитивший титул чемпиона мира. Самый возрастной чемпион мира с 2008го года. И это все с вывихнутой дважды на прошлой неделе плюс один раз непосредственно в Сайтаме лодыжкой. Человек с огромной историей в спорте -- с невероятной историей взлетов и падений. Человек, про которого можно уже снимать кино. Там ничего придумывать даже не надо будет -- жизнь сама написала невероятные сюжеты. Но про него на спортсе, как всегда, промолчат. Браво, Шома! За восемь лет боления, пожалуй, впервые испытал такие эмоции. Легенда. Настоящая сказка, ставшая явью. И огромный респект Стефану и физиотерапевту Деми-сану, которые вытащили Шому из приличной ямы на этом ЧМ. Это золото как минимум на 50 процентов принадлежит им.
Никого там поблагодарить не забыли - девочку у бортика, смазчика коньков?
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margo_rita
мне непонятно одно: почему все требуют баланса между сложностью и красотой, но при этом поощряют оценками именно тех, кто плюет на сложность? компоненты Брауна без четверных 95, при этом у Аймоза, который уж точно не хуже Брауна, компоненты 90 ( как раз 5 Баллок, чтобы хватило перекрыть 4т ) . И дальше пошла игра ГОЭ и компонентами ровно настолько, чтобы получить нужный результат. А есть ещё недокруты, ребра, в общем все, чтобы обосновать нахождение спортсмена на том или ином уровне.
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justbored
Урок Трусовой ничему не научил по всей видимости.
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Вован Азаров
если ты мужик выходи и катайся с клюшкой
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Syndycate
Ну он не все чисто прыгнул, плюс недокруты, да и Уно не 2 квада прыгал)
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tanya_1111
Ответ Denkaaaa
это к вопросу о том почему АЩ выиграла пятиквадку Трусовой.
Этот чемпионат уже прогремел как самый "блатной" - это к вопросу о том как АЩ вообще многое выиграла.
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Mikhail Lopatin
У спортса по-прежнему своя атмосфера: выигрывает один, а пишут про другого. Весь сезон один и тот же риторический вопрос мусолится -- почему Илья проиграл. :) Потому что Шома сильнее в данный конкретный момент как фигурист -- сбалансированнее, компонентнее, опытнее, мастеровитее. И в техническом плане старается особо не отставать. Он как бы, на секундочку, 7 квадов прыгает в двух программах в свои 25. Да, без квакселя и лутца, но тоже приличную базу собирает -- вторую в мире на данный момент.
Человек историю творит. 8ой год в топе. Целый сезон без поражений -- везде взял золото. Первый японский мужчина-одиночник, защитивший титул чемпиона мира. Самый возрастной чемпион мира с 2008го года. И это все с вывихнутой дважды на прошлой неделе плюс один раз непосредственно в Сайтаме лодыжкой. Человек с огромной историей в спорте -- с невероятной историей взлетов и падений. Человек, про которого можно уже снимать кино. Там ничего придумывать даже не надо будет -- жизнь сама написала невероятные сюжеты.
Но про него на спортсе, как всегда, промолчат.

Браво, Шома! За восемь лет боления, пожалуй, впервые испытал такие эмоции. Легенда. Настоящая сказка, ставшая явью.
И огромный респект Стефану и физиотерапевту Деми-сану, которые вытащили Шому из приличной ямы на этом ЧМ. Это золото как минимум на 50 процентов принадлежит им.
+5
-7
-2
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Мурманчанин37
Ответ Олег Кузнецов
Мужская реинкарнация Саши Трусовой?
У Малинина в плане второй оценки и непрыжковых, в целом, потенциал неплохой. Возможно, повторит путь Нэйтана
+8
-3
+5
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Anita Levchenko
У него и должны быть 11е компоненты, на фоне всей последней разминки он выделился только квакселем, все остальные катались сильнее намного.
+11
-2
+9
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Мурманчанин37
Ну, 8 квадов и Чен делал (правда, тогда правила другие были). Но вот про закономерность победы Уно - улыбнуло))
+8
-2
+6
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Олег Кузнецов
Ответ Denkaaaa
это к вопросу о том почему АЩ выиграла пятиквадку Трусовой.
Мужская реинкарнация Саши Трусовой?
+2
-2
0
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Блинчик
А что там с лицом армянина было в КиКе? Почему нет фото?
+1
-6
-5
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Мурадико
Ответ Denkaaaa
это к вопросу о том почему АЩ выиграла пятиквадку Трусовой.
с грязными пятиквадами? или чистейшими два квадами?
+4
-4
0
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Tania09**
Сейчас 8 квадов и русская фамилия не складываются вместе.
+2
-1
+1
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