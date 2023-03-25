30 комментариев

18-летний американец Илья Малинин продолжает революцию четверных прыжков. Но, кажется, фигурное катание к ней не готово.

На чемпионате мира в Сайтаме Илья исполнил 6 квадов в произвольной программе, один из них – уникальный и подвластный только ему. А остался лишь с бронзой.

Разбираемся, почему так вышло.

1. После короткой программы Илья держался вторым – вслед за Шомой Уно. Оторваться за счет контента не получилось: оба без ошибок исполнили по два четверных. А запас японца в компонентах подарил отрыв в 4 балла. Впрочем, перед произвольной это не так и много.

К тому же задачу-минимум Малинин все-таки выполнил: в этом сезоне он часто срывал короткую, а потом четверными прокладывал дорогу к пьедесталу. Не особо сложная задача для того, кто называет себя Богом квадов, но Илья все же облегчил подготовку ко второму дню ЧМ.

2. На заявку в произвольной даже страшно смотреть: 6 четверных, первым коронный аксель. Малинин – единственный фигурист в истории, которому чисто покорился этот прыжок. Даже великий Юдзуру Ханю ушел из спорта, так и не исполнив заветный элемент.

А вот у Малинина квад-аксель получается почти на каждом старте.

К чемпионату мира он предельно усложнил контент – и дело даже не в шести четверных (Нэтан Чен выдавал такое еще на Олимпиаде-2018). В программу вернулся четверной лутц – из-за последствий травмы Илья не брался за него до январского чемпионата США.

Даже каскад без квадов – это секвенция самых дорогих тройных: лутца и акселя.

Ну а всего за турнир Малинин прыгнул 8 квадов и ни разу не упал! А вот такое не удавалось никому.

3. Начался исторический прокат с четверного акселя. Илья уверенно зашел на прыжок, чуть «клюнул» при приземлении, но получил плюсы по шкале GOE. Хотя тут мнения судей разделились: один из них поставил +3, другой -1, но большинство – нейтральный 0.

Но вы только посмотрите на высоту – 0,84 м (спасибо японской трансляции за графику)!

Дальше последовал небольшой спад: степ-аут на флипе и смазанное приземление на лутце. Оба прыжка с недокрутами в четверть. Вместо базовых 22,5 балла – всего 14,49. Для сравнения: за один идеальный квад-флип Уно получил 15,24.

Недокрут вылез и на втором четверном лутце – ойлерный каскад вызвал вопросы у судей.

4. Ошибки на трех прыжковых элементах из семи объясняют невысокую сумму надбавок – лишь 0,42 балла. Для понимания: GOE принесли Шосме 15,5 балла, Чха Чжун Хвану, взявшему серебро, – 20,25.

Конечно, Малинин потерял в технике не так много, как ученик Этери Тутебирдзе Даниэль Грассль – тот недосчитался 12 баллов, а протокол пестрит минусами. Но если Илья делает ставку на технику, то должен создавать ею задел больше, чем пара баллов. Иначе к чему столько четверных?

5. Видно, что Малинин работает над остальными элементами: дорожка – на четвертый уровень, лишь одно вращение – на третий (остальные – на максимум). Да и с презентацией стало чуть лучше.

Хотя ее все еще не хватает: Илья часто забывает о связках, слишком зацикливаясь на прыжках. Его прокат чем-то напомнил выступление Александры Трусовой на Олимпиаде-2022: выигрышная постановка смотрелась не так ярко, когда Саша с чересчур сосредоточенным взглядом шла на прыжки.

Компоненты Малинина за произвольную программу выросли на 4 балла со времен декабрьского финала Гран-при. Этого не хватило для более плотного соперничества на ЧМ. У Ильи лишь 11-е компоненты за прокат. Выше не только 8 фигуристов из топ-10, но и Денис Васильев, занявший 13-ю строчку, а еще Киган Мессинг (11-е итоговое место).

О чем говорить, если в произвольной программе Малинин всего на 2,19 балла обошел Джейсона Брауна? Да-да, того самого, который вообще не прыгает четверные. У Брауна – лучшие компоненты, почти на 15 баллов больше, чем у Ильи.

И Малинин уже делает выводы:

«Не всегда стоит рисковать. Иногда риск не стоит того, чтобы идти на него. Иногда умнее не играть по-крупному, а сделать ставку на чистые прокаты с меньшим контентом. Да, я горжусь тем, какие баллы я получил сегодня за четверной аксель – спасибо судьям, для меня это много значит. Но да, оглядываясь назад – быть может, весь этот риск того не стоил.

И очевидно, мне надо работать над второй оценкой. Проблема в том, что после сложных прыжков не очень получается сразу переключиться на работу со зрителем. Да, я люблю прыгать, но в следующем году я хочу сконцентрироваться именно на второй оценке, на работе с аудиторией».

6. На фоне Малинина, который далек от баланса между сложностью и презентацией, победа Уно выглядит закономерной.

Шома пошел на пять четверных: три из них сделал с недокрутами, была еще бабочка на тройном тулупе, но за счет хороших надбавок и высокой второй оценки японец обошел даже тех, кто был безупречен на прыжках.

Для Уно это второе золото чемпионата мира подряд. Год назад он выиграл постолимпийский турнир в Монпелье, затем прошел сезон в статусе главной звезды мужской одиночки. А теперь есть победа и на домашнем льду.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw, Atsushi Tomura / Stringer; REUTERS/Issei Kato