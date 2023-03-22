35 комментариев

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На фигурном ЧМ не скучают без России? Девушки зажигают без суперпрыжков, а в парах новые звезды

сборная России сборная России
чемпионат мира по фигурному катанию чемпионат мира по фигурному катанию
Каори Сакамото Каори Сакамото
Рику Миура
Луна Хендрикс Луна Хендрикс
Изабо Левито
пары пары
сборная США сборная США
женское катание женское катание
Рюичи Кихара
сборная Японии сборная Японии
Фигурное катание Фигурное катание

В японской Сайтаме стартовал уже второй чемпионат мира без России. Как фигурное катание живет без нас?

Спойлер: у него все хорошо.

1. Отстранение российских фигуристов произошло за несколько дней до ЧМ-2022, поэтому видеть международные соревнования без наших было странно. Парный турнир больше походил на серию ISU Challenger, а контент девушек возвращал на десяток лет назад.

За год все привыкли к отсутствию России, но точно не расслабились. Почувствовав шанс на медали, фигуристы лишь улучшали навыки катания, ставили интересные программы и изучали новых соперников.

Лучше всего это видно как раз в тех видах, в которых доминировали наши – парах и женском катании. Безнадега сменилась надеждой.

2. В короткой программе в Сайтаме Рику Миура и Рюичи Кихара преодолели знаковую отметку в 80 баллов. Например, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на своем последнем международном старте – Олимпиаде-2022 – набрали 78,59 и шли четвертыми.

Да, сейчас чемпионат мира проходит в Японии, и домашнее судейство – один из факторов космических оценок. Но даже по сравнению с прошлым ЧМ (где судьям нужно было спасать реноме оставшихся в заявке пар) средняя оценка всех участников выросла.

Год назад на ЧМ выступали 14 пар, худшая набрала 44,45. В Сайтаму приехали 23 дуэта – и последняя на том же уровне (43,82), а вот 14-я – намного выше (60,98). Наблюдать за парами сейчас куда интереснее, чем в Монпелье-2022.

3. По баллам за короткую женщины остались на уровне прошлого года: фигуристки топ-5 получили оценки выше 70 баллов, а лидер с отрывом – призер Олимпиады-2022 Каори Сакамото.

Вот только сами девушки выглядят иначе. Сакамото и Луна Хендрикс – уже не везунчики, которые внезапно выиграли от отсутствия россиянок. Они прошли сезон как фавориты: со спадами, неудачами, но все-таки в статусе звезд.

Для них этот чемпионат – турнир, где нужно подтверждать лидерство и титулы, а не возможность на единственные медали в жизни. Сакамото провалила финал Гран-при, но собралась на соревнования в Сайтаме и выдала лучшую короткую за сезон. Хендрикс упустила золото Евро, но даже с падением в короткой – все еще претендентка на медали.

4. Юные звезды все равно появляются: американка Изабо Левито уже в 16 лет – одна из фаворитов. Впрочем, она тренируется у нашего специалиста Юлии Кузнецовой и даже знает несколько слов по-русски.

«Знаю много слов по-русски: «лошади едят яблоки», «девочки едят яйца». Лучшая фигуристка США любит Россию

В этом сезоне Левито взяла два серебра на этапах Гран-при, была второй в финале, а еще завоевала золото на чемпионате США. После короткой программы на ЧМ она идет 4-й – в 0,59 балла от полюбившегося 2-го места.

16-летняя швейцарка Кимми Репонд пока не так высоко (13-е место после короткой), но все равно остается заметной фигуристкой на этом ЧМ. После неожиданной бронзы Евро-2023 на молодую модель смотрят как на будущее европейского катания.

5. Да, интрига в женской части обострилась: фигуристки со 2-го по 5-е места уместились всего в 1,68 балла.

Вот только то, за счет чего наши девушки совершили революцию, пропало. Совсем. Речь о невероятной технике. На короткую программу в Сайтаме вышли 35 девушек, и только одна пошла на тройной аксель – единственный элемент ультра-си, разрешенный в короткой программе.

Японка Ринка Ватанабе не справилась со сложным прыжком – упала с недокрученного трикселя. После неудачи выступление развалилось: бабочка на лутце отбросила японку еще дальше, как итог – попытка ультра-си вывела Ватанабе на 15-е место.

В произвольной общий технический уровень не спасут разрешенные четверные – ими на ЧМ просто никто не владеет. Всего две фигуристки прыгают триксель, кроме Ватанабе на тренировках он покорялся американке Эмбер Гленн.

6. Отсутствие россиян меньше всего скажется на мужском турнире и в танцах на льду. У парней ожидается борьба японцев с американцами: действующий чемпион Шома Уно нацелен на дубль (но может вмешаться повреждение на тренировке), Илья Малинин готовит коронный четверной аксель, а Джейсон Браун вернулся удивлять без квадов.

В наших танцах такой кризис, что с выбором участников ЧМ и без отстранения возникли бы вопросы: дуэты распадаются, сходятся, гастролируют по шоу в США. Так что вклиниться в борьбу американцев и канадцев было бы сложно.

***

То, что отсутствие сильной сборной не так заметно, спасает место проведения: японцы – фанаты фигурного катания, они скупили почти все билеты на ЧМ.

Интересно, скучают ли там вообще без наших? Кажется, пока справляются.

Мы добрались до фигурного ЧМ в Японии! Репортаж изнутри – о том, что за кадром

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon; globallookpress.com/Zhang Xiaoyu/XinHua

35 комментариев

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Kareglazaya
Эти оценки на грани мировых рекордов настолько же заслуженны, как и оценки российских танцоров на гран-при))
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Евгения Гринева
Ответ Vasily Ivanov
До полубезумной реформы Лакерника мир фигурного катания как-то обходился без внешних/внутренних ребер .....разумная идея отменить оценивание ребра видимо нанесет слишком большой ущерб кое-чьим кошелькам ... Ведь есть более наглядные способы выяснения .какой прыжок выполняет спортсмен , по типу захода на него ....по нему невозможно спутать лутц и флип ....а вот эти неверные ,плоские . верные .....а глаза .извиняюсь у судей и тех.специалистов сертифицированы . чтобы давать оценку параметрам прыжков ? Там половина сидит в очках , + разность освещения . угла восприятия ....
Да кто же против, но тогда не надо устраивать показательную порку в виде десятков видосиков на ютубе с разбором под микроскопом наших девочек, в т. ч. от всяких экспертов, чтобы создать иллюзию о плохой технике. Про своих они почему-то молчат, а там все намного печальнее
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Mari777
Ответ Роман Волков
Я посмотрел повтор Женской короткой и это Другой Мир! Скорости нет ни у кого! Её вообще нет! За что Сакамото получила 79 баллов? Это безумие. За такое катание, пусть и чисто исполненные прыжки, у нас больше 60 не давали! Так же и все остальные! Как будто вернулся лет на 15 назад. Я думал, что такого быть не может.
Знаете, я Бредди Тенел смотрела - скорость потрясающая , как и владение коньком - как роилась на них. Очень понравилась.
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severyanka
Ответ Dmona1
Не надо писать такие вещи вы что! Вам же сказали всё хорошо без русских!!!
Хорошо! Можно 3-2 прыгать нормуль... Зрители ради этого пришли... Океюшки
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Mari777
В танцах была бы конкуренция от России, если бы выступали, и сезоны бы не пропускались и пары не распадались.
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bengalsckyzh
Ответ wicked_squirrel
Только аналогия не совсем верная. Если брать ЖФК - представьте, что все поехали играть в Катар, а где-то сидит отстранённая чиновниками Сборная Франции, которая всех может обыграть в одну калитку на этом турнире. Да, будет новый чемпион, да детали забудутся, но это не одно и то же.
Если Франция заслужит всё то, что заслужила РФ, то так оно и будет. Будет сидеть отстраненная чиновниками. Но этого не будет, так как не хватит у них ума, самим влезть в такую безумную историю из которой нет выхода. Ну а мы.. Там. И нас ненавидят. Это нужно осознать. Как и то что это очень надолго.
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Максим Медов
Ответ Vasily Ivanov
Четверные прыжки ....все таки видимо физиология девушек/женщин ставит заградительные барьеры для того чтобы бахаться с них .... Мы наблюдаем это квадовое безумие с весны 2018 г ....и можно точно сказать что минимум 50% этих прыжков были провалены ....а если кто и устоял на ногах то только за счет больших недокрутов , удобных ребер ....мы можем уже точно сказать кто и при каких условиях может более -менее прыгать то , что называется квадами : допубератные девушки 13-16 лет , ростом не более 1.60 и весом не более 50 кг .....и находящиеся под постоянным прессом и постоянным обещанием молочных рек и кисельных берегов ...если квад(ы) будут изображены , даже в ущерб всему остальному ....
Коляда походу баба?
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Pennywise
Ответ Vasily Ivanov
До полубезумной реформы Лакерника мир фигурного катания как-то обходился без внешних/внутренних ребер .....разумная идея отменить оценивание ребра видимо нанесет слишком большой ущерб кое-чьим кошелькам ... Ведь есть более наглядные способы выяснения .какой прыжок выполняет спортсмен , по типу захода на него ....по нему невозможно спутать лутц и флип ....а вот эти неверные ,плоские . верные .....а глаза .извиняюсь у судей и тех.специалистов сертифицированы . чтобы давать оценку параметрам прыжков ? Там половина сидит в очках , + разность освещения . угла восприятия ....
Отменить оценивание ребра - не разумная, бредовая идея.
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Dmona1
Ответ severyanka
Скупили билеты? Во время трансляции те-же японцы покидали места до окончания соревнований :)
Не надо писать такие вещи вы что! Вам же сказали всё хорошо без русских!!!
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Dmona1
Про оценки бы лучше не писали бы. В парах так просто цирк. Иллюзорную картину рисуют. Интересно, насколько их хватит...
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unknownman
А у нас без них ещё лучше
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Максим Медов
Да какая разница, что там на катке у зрителей. Японцы даже если там будет пингвин на коньках, тоже будут с улыбками за него болеть. Главное, что в целом ажиотажа мирового нет. Я понимаю, что либеральная повестка не дает возможности признать, что без России фигурное катание сильно пострадало. Если говорить про женское одиночное, то оно явно упало в интересе. Но нужно же быть реалистами, чтобы это признать.
+4
-3
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Lapo Elkann
Ну кто будет скучать по -3 ?
ширпотреб .
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Адекватник
Спорт отброшен на 15 лет назад, а так в целом да, у них все хорошо....
+6
-2
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wicked_squirrel
Ответ bengalsckyzh
Завтра начало отборочного турнира ЧЕ по футболу 2024 года, в котором нет сб. России. И то что РФ нет, ну и нет.. Как и на минувшем ЧМ в арабском Катаре.. Мир живёт и идёт дальше.. Не оглядываясь..
Только аналогия не совсем верная.

Если брать ЖФК - представьте, что все поехали играть в Катар, а где-то сидит отстранённая чиновниками Сборная Франции, которая всех может обыграть в одну калитку на этом турнире.

Да, будет новый чемпион, да детали забудутся, но это не одно и то же.
+2
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Маргарита В Сафронова
Ответ bengalsckyzh
Завтра начало отборочного турнира ЧЕ по футболу 2024 года, в котором нет сб. России. И то что РФ нет, ну и нет.. Как и на минувшем ЧМ в арабском Катаре.. Мир живёт и идёт дальше.. Не оглядываясь..
Так и мы не оглядываемся на прошлый век в фк, идём своей дорогой)
+1
-2
-1
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Алексей Токарев
Сакамота во время катания руками махает как не в себя, как будто плавает в воде. Выглядит как на дискотеке "для тех кому за 30". Неужели судьям это нравится?
+8
-3
+5
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Vasily Ivanov
Ответ Евгения Гринева
Да никто не скучает и даже флутцы перестали смущать. Идеальная техника с недокрутами в полоборота на тройных 💪
До полубезумной реформы Лакерника мир фигурного катания как-то обходился без внешних/внутренних ребер .....разумная идея отменить оценивание ребра видимо нанесет слишком большой ущерб кое-чьим кошелькам ...
Ведь есть более наглядные способы выяснения .какой прыжок выполняет спортсмен , по типу захода на него ....по нему невозможно спутать лутц и флип ....а вот эти неверные ,плоские . верные .....а глаза .извиняюсь у судей и тех.специалистов сертифицированы . чтобы давать оценку параметрам прыжков ? Там половина сидит в очках , + разность освещения . угла восприятия ....
0
-4
-4
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Акселек давай
Дада, не грибы и моргание на недокрутах, а улучшенные навыки катания и интересные программы)
+9
-3
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Зулфира Мухаметшина
Мини ЧМ,нашим девочкам делать там нечего.Туктика можно Послать 3Акселем.
+1
-3
-2
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Vasily Ivanov
Четверные прыжки ....все таки видимо физиология девушек/женщин ставит заградительные барьеры для того чтобы бахаться с них ....
Мы наблюдаем это квадовое безумие с весны 2018 г ....и можно точно сказать что минимум 50% этих прыжков были провалены ....а если кто и устоял на ногах то только за счет больших недокрутов , удобных ребер ....мы можем уже точно сказать кто и при каких условиях может более -менее прыгать то , что называется квадами : допубератные девушки 13-16 лет , ростом не более 1.60 и весом не более 50 кг .....и находящиеся под постоянным прессом и постоянным обещанием молочных рек и кисельных берегов ...если квад(ы) будут изображены , даже в ущерб всему остальному ....
+1
-4
-3
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Sgi
Ответ Оригинальный Ник
Идиотская логика. На катарском чм и сборной Италии не было, как и на прошлом. Давайте тогда Италию тоже отстраним, мир же живёт без сборной Италии и не оглядывается
Так чемпионат без Италии прошел - никто не истерил и не думал «а если бы они были»)
0
-1
-1
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Акселек давай
Ответ Роман Волков
Я посмотрел повтор Женской короткой и это Другой Мир! Скорости нет ни у кого! Её вообще нет! За что Сакамото получила 79 баллов? Это безумие. За такое катание, пусть и чисто исполненные прыжки, у нас больше 60 не давали! Так же и все остальные! Как будто вернулся лет на 15 назад. Я думал, что такого быть не может.
Не спорьте с официальной линией спортса, сказали же, что все хорошо без русских!
Они любой положительный комментарий в адрес России удаляют, видимо модерация на украине или в грузии сидит.
+11
-6
+5
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bengalsckyzh
Ответ ксанна
Не "мир", как вы пишете, но лишь ISU.
Нет мир. Мир живёт. Вожди Канзас-Сити выиграли титул чемпионов NFL, неаполитанский Наполи в двух шагах от победы в чемпионате Италии, лондонский Арсенал лидирует в АПЛ, Дортмунд обошёл Баварию в т. таблице чемпионата Германии и так далее.. Мир живёт. Живёт.
+1
-2
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bengalsckyzh
Ответ Оригинальный Ник
Идиотская логика. На катарском чм и сборной Италии не было, как и на прошлом. Давайте тогда Италию тоже отстраним, мир же живёт без сборной Италии и не оглядывается
Италии не было в арабском Катаре (как и в РФ в 2018-м) совсем по иным причинам. Так что - не наводите тень на плетень.. И... То что прославленной Скуадры Адзурры не было на двух подряд ЧМ по футболу, никто не истерил.. Они дважды не прошли квалификацию и собственно всё.. И оба ЧМ прошли на высшем уровне и без участия итальянцев..
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