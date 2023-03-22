35 комментариев

В японской Сайтаме стартовал уже второй чемпионат мира без России. Как фигурное катание живет без нас?

Спойлер: у него все хорошо.

1. Отстранение российских фигуристов произошло за несколько дней до ЧМ-2022, поэтому видеть международные соревнования без наших было странно. Парный турнир больше походил на серию ISU Challenger, а контент девушек возвращал на десяток лет назад.

За год все привыкли к отсутствию России, но точно не расслабились. Почувствовав шанс на медали, фигуристы лишь улучшали навыки катания, ставили интересные программы и изучали новых соперников.

Лучше всего это видно как раз в тех видах, в которых доминировали наши – парах и женском катании. Безнадега сменилась надеждой.

2. В короткой программе в Сайтаме Рику Миура и Рюичи Кихара преодолели знаковую отметку в 80 баллов. Например, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на своем последнем международном старте – Олимпиаде-2022 – набрали 78,59 и шли четвертыми.

Да, сейчас чемпионат мира проходит в Японии, и домашнее судейство – один из факторов космических оценок. Но даже по сравнению с прошлым ЧМ (где судьям нужно было спасать реноме оставшихся в заявке пар) средняя оценка всех участников выросла .

Год назад на ЧМ выступали 14 пар, худшая набрала 44,45. В Сайтаму приехали 23 дуэта – и последняя на том же уровне (43,82), а вот 14-я – намного выше (60,98). Наблюдать за парами сейчас куда интереснее, чем в Монпелье-2022.

3. По баллам за короткую женщины остались на уровне прошлого года: фигуристки топ-5 получили оценки выше 70 баллов, а лидер с отрывом – призер Олимпиады-2022 Каори Сакамото.

Вот только сами девушки выглядят иначе. Сакамото и Луна Хендрикс – уже не везунчики, которые внезапно выиграли от отсутствия россиянок . Они прошли сезон как фавориты: со спадами, неудачами, но все-таки в статусе звезд.

Для них этот чемпионат – турнир, где нужно подтверждать лидерство и титулы, а не возможность на единственные медали в жизни. Сакамото провалила финал Гран-при, но собралась на соревнования в Сайтаме и выдала лучшую короткую за сезон. Хендрикс упустила золото Евро, но даже с падением в короткой – все еще претендентка на медали.

4. Юные звезды все равно появляются: американка Изабо Левито уже в 16 лет – одна из фаворитов . Впрочем, она тренируется у нашего специалиста Юлии Кузнецовой и даже знает несколько слов по-русски.

В этом сезоне Левито взяла два серебра на этапах Гран-при, была второй в финале, а еще завоевала золото на чемпионате США. После короткой программы на ЧМ она идет 4-й – в 0,59 балла от полюбившегося 2-го места.

16-летняя швейцарка Кимми Репонд пока не так высоко (13-е место после короткой), но все равно остается заметной фигуристкой на этом ЧМ. После неожиданной бронзы Евро-2023 на молодую модель смотрят как на будущее европейского катания.

5. Да, интрига в женской части обострилась: фигуристки со 2-го по 5-е места уместились всего в 1,68 балла.

Вот только то, за счет чего наши девушки совершили революцию, пропало . Совсем. Речь о невероятной технике. На короткую программу в Сайтаме вышли 35 девушек, и только одна пошла на тройной аксель – единственный элемент ультра-си, разрешенный в короткой программе.

Японка Ринка Ватанабе не справилась со сложным прыжком – упала с недокрученного трикселя. После неудачи выступление развалилось: бабочка на лутце отбросила японку еще дальше, как итог – попытка ультра-си вывела Ватанабе на 15-е место.

В произвольной общий технический уровень не спасут разрешенные четверные – ими на ЧМ просто никто не владеет. Всего две фигуристки прыгают триксель, кроме Ватанабе на тренировках он покорялся американке Эмбер Гленн.

6. Отсутствие россиян меньше всего скажется на мужском турнире и в танцах на льду. У парней ожидается борьба японцев с американцами: действующий чемпион Шома Уно нацелен на дубль (но может вмешаться повреждение на тренировке), Илья Малинин готовит коронный четверной аксель, а Джейсон Браун вернулся удивлять без квадов.

В наших танцах такой кризис, что с выбором участников ЧМ и без отстранения возникли бы вопросы: дуэты распадаются, сходятся, гастролируют по шоу в США. Так что вклиниться в борьбу американцев и канадцев было бы сложно.

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То, что отсутствие сильной сборной не так заметно, спасает место проведения: японцы – фанаты фигурного катания, они скупили почти все билеты на ЧМ.

Интересно, скучают ли там вообще без наших? Кажется, пока справляются.

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon; globallookpress.com/Zhang Xiaoyu/XinHua