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Встречаем фигурный «Оскар»: почему не позвали Щербакову и на какой спецприз претендует Трусова?

Кристофер Дин
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5 февраля Международный союз конькобежцев (ISU) в третий раз вручит фигурный «Оскар».

Где покажут премию ISU Skating Awards, какой там формат и выиграет ли Анна Щербакова?

Когда появилась премия и зачем?

Осенью 2019-го ISU объявил о создании премии для фигуристов, тренеров и хореографов. Идея принадлежала спортивному агенту Ари Закаряну, который так анонсировал награждение: «Это будет демонстрация всего лучшего, что произошло в фигурном катании за сезон».

Первое вручение наград запланировали на показательные выступления ЧМ-2020 в Монреале, но турнир отменили из-за пандемии. Вместо грандиозного гала-шоу ISU Skating Awards превратилась в онлайн-премию.

Ведущие первых двух премий Чарли Уайт и Танит Белбин

В 2020-м она прошла летом, вручили награды в 7 категориях. Спустя год формат оказался усеченным до предела – лишь одна номинация «За жизненные достижения». Решение понятное, ведь из крупных турниров в сезоне-2020/21 состоялся лишь чемпионат мира в Стокгольме.

Премия-2023 – третья в истории, потому что прошлогоднюю отменили из-за «сложных обстоятельств сезона-2021/22». Так что в этот раз награду вручают за достижения сразу в двух сезонах: в олимпийском и текущем.

Какой формат?

В этом году вернулись к обилию номинаций. Всего их 8: «Самый ценный фигурист», «Лучший костюм», «Лучшая развлекательная программа», «Лучший новичок», «Лучший хореограф», «Лучший тренер», «Награда за жизненные достижения» и «Награда за особые достижения».

В середине декабря ISU опубликовал лонг-листы в первых шести номинациях. Больше всего претендентов на финал (по 20) было в категориях «костюм» и «программа». С 15 по 31 декабря проходило открытое голосование, в котором участвовали болельщики и журналисты. Так определились финалисты – по три в каждой номинации.

5 февраля жюри выберет победителей во всех категориях. В этом году судьями будут Эрик Редфорд (Канада), Киира Корпи (Финляндия), Мики Андо (Япония), Сюрия Бонали (Франция), Кристофер Дин (Великобритания) и Тодд Элдридж (США).

«Награда за достижения в жизни» и «Награда за особые достижения» отличаются от остальных, в них не проводили предварительное голосование; и кто же претендует на статуэтки – пока загадка. Первую награду получит легенда фигурного катания, добившаяся успеха и популярности.

Вторую – фигурист или пара (дуэт), вошедшие в историю благодаря исполнению нового или уникального элемента или «добившиеся чего-то экстраординарного на соревнованиях ISU в 2022 году и раздвинувшие границы спорта». Звучит как награда специально для Александры Трусовой – покорительницы квадов в олимпийском сезоне.

Где покажут?

Торжественная церемония награждения пройдет в Цюрихе. Организаторы обещают специальное шоу, поставленное совместно с Art on Ice. Впервые на премии поприсутствуют зрители, но и про онлайн-формат не забыли – трансляцию проведет ютуб-канал Skating ISU.

В России ISU Skating Awards покажут еще и в онлайн-кинотеатре Okko, который в этом сезоне взялся за международные старты по фигурному катанию.

Ведущие церемонии – призер чемпионата мира Джонни Вейр и южноафриканская спортивная журналистка и телеведущая Эльма Смит. Обещают интервью со спортсменами, выступления на льду и музыкальные номера звезд.

Начало трансляции в Okko – 5 февраля в 14:45 по московскому времени.

Кто номинирован? От России – только Щербакова

А вот и шорт-листы в шести номинациях:

Самый ценный фигурист

Нэтан Чен (США)

Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

Анна Щербакова (Россия)

Лучший костюм

Юдзуру Ханю (Япония) – короткая, сезон-2021/22. Дизайнер: Сатоми Ито

Луна Хендрикс (Бельгия) – произвольная, сезон-2021/22. Дизайнер: Наталья Комар

Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – произвольный танец, сезон-2021/22. Дизайнер: Мэдисон Чок

Лучшая развлекательная программа

Юдзуру Ханю (Япония) – короткая, сезон-2021/22

Донован Каррильо (Мексика) – короткая, сезон-2021/22

Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – ритм-танец, сезон-2021/22

Лучший новичок

Нина Петрыкина (Эстония)

Изабо Левито (США)

Ринка Ватанабе (Япония)

Лучший хореограф

Ше-Линн Бурн

Бенуа Ришо

Мари-Франс Дюбрей

Лучший тренер

Рафаэль Арутюнян

Патрис Лозон

Стефан Ламбьель

А наших награждали раньше?

В этом году за все российское катание отвечает Анна Щербакова. Олимпийская чемпионка Пекина-2022 оказалась единственной в лонг-листе премии, а затем прошла и в шорт-лист «Самого ценного фигуриста».

Щербакову не пригласили на церемонию в Цюрих, хотя в Швейцарию в принципе позвали не всех финалистов. Как объяснили в ISU, Аню не позвали из-за соображений безопасности, но она еще может подключиться по видеосвязи.

А вот по информации «Р-Спорта», заранее стало известно, что Щербакова не возьмет приз. Впрочем, с такими соперниками это вряд ли удивляет или разочаровывает.

Единственный номинант из России – ситуация новая для ISU Skating Awards. Во время дебютной премии в финал вышли Александра Трусова, Алена Косторная, Анна Щербакова, Евгения Медведева  и Этери Тутберидзе.

А в расширенном списке мелькали почти все наши звезды: Алина Загитова, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Александра Степанова – Иван Букин, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Макар Игнатов; из специалистов – Тамара Москвина и Даниил Глейхенгауз.

В номинации «Лучший костюм» тогда собрались 52 кандидата, среди них – 17 российских участников, а в категории «Лучшая развлекательная программа» из 52 кандидатов 15 – из России.

Победители у нас тоже были: Косторная выиграла приз лучшему новичку, а Тутберидзе признали лучшим тренером.

В фигурке раздали статуэтки: Тутберидзе победила, но так и не вышла на связь, Медведева без наград, Плющенко в гневе

В 2021-м голосования не проводилось, но две из трех наград «За жизненные достижения» получили легенды советского и российского фигурного катания – Алексей Мишин и Тамара Москвина.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф

8 комментариев

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Zhuuuzhik
Хм... А почему в "новичке" нет Ильи Малинина?
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Александр Шульгин
Ответ Дудабот Уно
Вряд ли Сашу даже упомянут, в опросах ИСУ после Игр её достижение не включали в самые запоминающиеся события, вообще замалчивали. Скорей уж недокрученный четверной аксель Юдзуру. К тому же ни одного японца в шорт-листе самых ценных не осталось, а Япония не может остаться без весомого приза) Впрочем, мы все понимаем, что статья не об этом и не об этой)))
Малинину дадут за четверной аксель это это будет справедливо
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Дудабот Уно
Вряд ли Сашу даже упомянут, в опросах ИСУ после Игр её достижение не включали в самые запоминающиеся события, вообще замалчивали. Скорей уж недокрученный четверной аксель Юдзуру. К тому же ни одного японца в шорт-листе самых ценных не осталось, а Япония не может остаться без весомого приза)

Впрочем, мы все понимаем, что статья не об этом и не об этой)))
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komronkomi lev
может быть Аня или Саша возьмёт приз. Будет сюрприз
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komronkomi lev
Interesting 🤔
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Lapo Elkann
Любителей ФК эта премия никогда не интересовала . Даже тогда , когда вручили премию Тутберидзе, не смотрела . Сама Этери Георгиевна тоже практически проигнорила премию. А теперь ,прекрасно, что отмечают Аню и Сашу, но где остальные российские фигуристы, тренеры , хореографы ? или их не было в прошлом сезоне ? Не буду смотреть .
+2
-3
-1
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JSV
Саша, конечно, вошла в историю как исполнительница уникального контента, который недосягаем для всех ныне действующих фигуристов. Сомневаюсь, что кто-то повторит ее достижение в ближайшие годы.
+16
-10
+6
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ls44
Cаша Трусова достойна всех наград!
+15
-15
0
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