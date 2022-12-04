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Везде пишут, что в фигурке разрешили однополые дуэты. Стойте, это вообще не так!

Федерация фигурного катания Канады
сборная США сборная США
Мария Захарова
Тимоти ЛеДюк
Фигурное катание Фигурное катание

За неделю до чемпионата России наше фигурное катание обсуждает… однополые дуэты в Канаде. В дискуссию вступило даже Министерство иностранных дел.

Вот только в Канаде не разрешали однополые дуэты. Так в чем же дело?

• Федерация фигурного катания Канады выпустила релиз о том, что определение «команды» теперь изменится. Раньше во внутренних документах писали, что в парном катании и танцах выступают одна женщина и один мужчина. Теперь значение дуэта упростили до «команда, состоящая из двух фигуристов».

И если в русском языке слова разграничиваются по роду: фигурист – мужчина, фигуристка – женщина, то в английском под skaters подразумевается люди обоих полов.

Чтобы как-то разграничивать партнеров, в правилах предлагают прописать их как «фигурист А» и «фигурист B» или «поднимаемый партнер» и «поднимающий», «ведомый» и «ведущий».

• Речи об однополых парах не идет. Но в России новость восприняли так, как захотели – ведущие спортивные (и не только) СМИ сообщили именно об однополых дуэтах (вот примеры – ТАСС, РИА Новости, Sport24, Чемпионат.com).

И теперь нашим экспертам звонят с вопросом о том, как им идея однополых пар в фигурном катании. Эксперты, разумеется, не вникали в тему: Татьяна Тарасова уже назвала это «глупостью и ерундой», а Татьяна Навка в негодовании сказала, что «это несусветный перевертыш в мире, это против бога».

Больше всех возмутилась представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова: «То, что еще в 2007-м считалось «уморительным» – именно так звучал слоган фильма «Лезвия славы: звездуны на льду» – сегодня уже реальность. И она не уморительная, а безумная. Что дальше? Мужское синхронное плавание уже есть?»

Мария удивится, узнав, что мужское синхронное плавание не просто есть, а что мужчины борются за медали ЧМ, а главная звезда там – из России (четырехкратный чемпион мира Александр Мальцев).

Наш синхронист выиграл золото ЧМ. В детстве над ним смеялись не только девочки, но и их родители

• Почему же все говорят об однополых парах?

В оригинале о предыдущем определении «команды» написано: «That definition was inconsistent with Skate Canada’s vision of Skating for Everyone and Skate Canada’s commitment to non-discrimination, including non-discrimination based on gender identity».

Перевод: «Определение не соответствовало видению Skate Canada принципа «фигурное катание для всех» и приверженности Skate Canada к отсутствию дискриминации, в том числе отсутствию дискриминации на основе гендерной идентичности».

И здесь главная проблема. В России не всегда понимают, чем гендерная идентичность отличается от пола.

Биологический пол – это совокупность анатомических, физиологических, генетических и биохимических характеристик, отличающих мужской организм от женского.

А есть психический пол, его как раз и называют гендерной идентичностью – это внутреннее самоощущение человека как представителя того или иного гендера. Здесь речь часто идет о социальной функции биологического пола, то есть о наборе связанных с ним стереотипов. И когда биологический и психический пол не совпадают, возникают сложности в понимании – рождается термин небинарная персона.

• Для наглядности пример из фигурного катания: Тимоти ЛеДюк – первый небинарный атлет на зимней Олимпиаде. Американец в паре с Эшли Кейн занял 8-е место в Пекине-2022.

Биологически и внешне ЛеДюк остается представителем мужского пола – он не делал операций, носит мужскую одежду, есть даже брутальная борода. При этом психически ЛеДюк относит себя к небинарным персонам – и не хочет, чтобы к нему относились термины «мужчина» или «женщина».

Именно для таких персон канадская федерация и изменила определение. И это касается только канадских соревнований.

Получается, эксперимент с однополыми парами – тема неактуальная, хотя и здесь есть разумный аргумент от двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова: «Я видел тысячу акробатов, катающихся вместе, абсолютно гетеросексуальных. В синхронном катании поддержки делают женщины и в синхронном плавании тоже».

Фото: globallookpress.com/Kenjiro Matsuo; РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

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