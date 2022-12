Везде пишут, что в фигурке разрешили однополые дуэты. Стойте, это вообще не так!

За неделю до чемпионата России наше фигурное катание обсуждает… однополые дуэты в Канаде. В дискуссию вступило даже Министерство иностранных дел.

Вот только в Канаде не разрешали однополые дуэты. Так в чем же дело?

• Федерация фигурного катания Канады выпустила релиз о том, что определение «команды» теперь изменится. Раньше во внутренних документах писали, что в парном катании и танцах выступают одна женщина и один мужчина. Теперь значение дуэта упростили до «команда, состоящая из двух фигуристов» .

И если в русском языке слова разграничиваются по роду: фигурист – мужчина, фигуристка – женщина, то в английском под skaters подразумевается люди обоих полов.

Чтобы как-то разграничивать партнеров, в правилах предлагают прописать их как «фигурист А» и «фигурист B» или «поднимаемый партнер» и «поднимающий», «ведомый» и «ведущий».

• Речи об однополых парах не идет. Но в России новость восприняли так, как захотели – ведущие спортивные (и не только) СМИ сообщили именно об однополых дуэтах (вот примеры – ТАСС, РИА Новости, Sport24, Чемпионат.com).

И теперь нашим экспертам звонят с вопросом о том, как им идея однополых пар в фигурном катании. Эксперты, разумеется, не вникали в тему: Татьяна Тарасова уже назвала это «глупостью и ерундой», а Татьяна Навка в негодовании сказала, что «это несусветный перевертыш в мире, это против бога».

Больше всех возмутилась представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова: «То, что еще в 2007-м считалось «уморительным» – именно так звучал слоган фильма «Лезвия славы: звездуны на льду» – сегодня уже реальность. И она не уморительная, а безумная. Что дальше? Мужское синхронное плавание уже есть? »

Мария удивится, узнав, что мужское синхронное плавание не просто есть, а что мужчины борются за медали ЧМ, а главная звезда там – из России (четырехкратный чемпион мира Александр Мальцев).

• Почему же все говорят об однополых парах?

В оригинале о предыдущем определении «команды» написано: «That definition was inconsistent with Skate Canada’s vision of Skating for Everyone and Skate Canada’s commitment to non-discrimination, including non-discrimination based on gender identity».

Перевод: «Определение не соответствовало видению Skate Canada принципа «фигурное катание для всех» и приверженности Skate Canada к отсутствию дискриминации, в том числе отсутствию дискриминации на основе гендерной идентичности».

И здесь главная проблема. В России не всегда понимают, чем гендерная идентичность отличается от пола.

Биологический пол – это совокупность анатомических, физиологических, генетических и биохимических характеристик, отличающих мужской организм от женского.

А есть психический пол, его как раз и называют гендерной идентичностью – это внутреннее самоощущение человека как представителя того или иного гендера. Здесь речь часто идет о социальной функции биологического пола, то есть о наборе связанных с ним стереотипов. И когда биологический и психический пол не совпадают, возникают сложности в понимании – рождается термин небинарная персона.

• Для наглядности пример из фигурного катания: Тимоти ЛеДюк – первый небинарный атлет на зимней Олимпиаде. Американец в паре с Эшли Кейн занял 8-е место в Пекине-2022.

Биологически и внешне ЛеДюк остается представителем мужского пола – он не делал операций, носит мужскую одежду, есть даже брутальная борода. При этом психически ЛеДюк относит себя к небинарным персонам – и не хочет, чтобы к нему относились термины «мужчина» или «женщина».

Именно для таких персон канадская федерация и изменила определение. И это касается только канадских соревнований.

Получается, эксперимент с однополыми парами – тема неактуальная, хотя и здесь есть разумный аргумент от двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова: «Я видел тысячу акробатов, катающихся вместе, абсолютно гетеросексуальных. В синхронном катании поддержки делают женщины и в синхронном плавании тоже».

Фото: globallookpress.com/Kenjiro Matsuo; РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ