Фигурка, что с тобой? Валиева упала и не сделала ни одного ультра-прыжка, но обыграла Акатьеву, сделавшую три!

Камила Валиева упала с четверного тулупа, Софья Акатьева исполнила тройной аксель и два четверных. Угадаете, кто выиграл первый этап Гран-при России?

Удивительно, но все-таки Валиева.

• Еще до начала московского этапа Камила считалась фаворитом – единственная титулованная одиночница турнира, совсем недавно восстановила четверной тулуп, а возможные ошибки легко уравновешивала второй оценкой.

Навязать борьбу могла разве что Акатьева – на контрольные прокаты месяц назад она приехала с трикселем и четверным тулупом (тогда в произвольной упала с него). За последние два сезона по юниорам Софья не проиграла ни одного старта.

• Дуэль фигуристок группы Этери Тутберидзе захватила. В короткой программе Акатьева пошла на тройной аксель, но упала. Валиева выбрала надежность (с двойным) и откатала без ошибок, обеспечив отрыв в 11,22 балла.

В женском катании большое отставание после короткой не лишает шансов на победу – впечатляющие камбэки совершали и Алина Загитова, и Александра Трусова. Ожидалось, что все решится в произвольной.

• Валиева заявила в прокат один четверной тулуп, по сравнению с прошлогодним контентом – серьезный шаг назад. Но сказались травма, рост и нервная подготовка к сезону без международных стартов. Она восстановила квад и показала его на 6-минутной разминке перед прокатом.

У Акатьевой заявка была более впечатляющей: тройной аксель и два четверных тулупа. Первой выступала Софья и откатала без грубых ошибок. Сначала на табло высветилась оценка 101,71 за технику, в итоговом протоколе она заметно ниже – 94,15. И даже с первоначальной техникой за 100 Акатьева осталась бы второй – невероятно.

Следом на лед вышла Валиева и с первого же прыжка упала – тот самый четверной тулуп. Дальше Камила собралась и докатала без помарок. Как и на контрольных прокатах, получилось искренне и до мурашек – отсутствие аудионарезки новостей не сбавило накал программы.

• И все-таки после выступления Акатьевой с тремя прыжками ультра-си казалось, что Валиеву ждет только второе место – не спасет даже отрыв в короткой.

Да, на Олимпиаде мы уже видели, что сильный контент побеждает не всегда. Но Анна Щербакова в Пекине чисто исполнила два квада и не допускала ошибок, а Трусова – хоть и с пятью четверными – катала неидеально.

В Москве, где судейство порой удивляло, решили по-своему. Победу отдали Валиевой. В произвольной она уступила чуть больше трех баллов – как такое возможно?

1. Начнем со второй оценки: у Камилы большое преимущество – 6,28 балла . Валиева набрала 76,11 – это всего на 0,16 меньше, чем было в рекордном прокате на Rostelecom Cup-2021 (система оценивания изменилась, но баллы сопоставимы).

2. Единственное, в чем Акатьева превзошла Валиеву – базовая стоимость элементов: 79,11 против 69,61 . Тут Софья могла оторваться еще больше, но на первом квад-тулупе судьи углядели недокрут в четверть оборота, на втором – в половину. У Камилы тоже недокрут на тулупе, но она с него вообще упала; а еще – третий уровень дорожки шагов против четвертого у Акатьевой.

3. Надбавки по шкале GOE остались за Камилой. Заминусован всего один элемент – тулуп с падением. А вот все остальное судьям понравилось, на весь протокол всего одна оценка +2, за секвенцию флип-аксель почти все +3, а остальные надбавки на +4 и +5. Качество элементов Акатьевой оценили скромнее : сольный квад-тулуп заминусовали, каскад с четверным вышел почти в ноль, на весь протокол ни одной надбавки +5.

Получается, задел после короткой все-таки обеспечил Валиевой золото этапа. Там она не прыгала триксель, а Акатьева упала с него – еще одна параллель с Олимпиадой и дуэлью Щербаковой и Трусовой.

Вот только Анна в Пекине выиграла без падений и с элементами ультра-си, а Валиевой не помешал даже заваленный элемент и облегченный прыжковый набор.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

1-й этап

Золотой конек Москвы

Итоговое положение

1. Камила Валиева – 244,66

2. Софья Акатьева – 236,68

3. Анастасия Зинина – 200,43

4. Алина Горбачева – 189,34

5. София Захарова – 189,31

6. Валерия Шульская – 187,50

Произвольная программа

1. Софья Акатьева – 163,98

2. Камила Валиева – 160,74

3. Анастасия Зинина – 130,24

4. София Захарова – 123,08

5. Валерия Шульская – 122,74

6. Алина Горбачева – 122,47

Фото: РИА Новости/Александр Вильф