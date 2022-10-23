Фигурка, что с тобой? Валиева упала и не сделала ни одного ультра-прыжка, но обыграла Акатьеву, сделавшую три!
Камила Валиева упала с четверного тулупа, Софья Акатьева исполнила тройной аксель и два четверных. Угадаете, кто выиграл первый этап Гран-при России?
Удивительно, но все-таки Валиева.
• Еще до начала московского этапа Камила считалась фаворитом – единственная титулованная одиночница турнира, совсем недавно восстановила четверной тулуп, а возможные ошибки легко уравновешивала второй оценкой.
Навязать борьбу могла разве что Акатьева – на контрольные прокаты месяц назад она приехала с трикселем и четверным тулупом (тогда в произвольной упала с него). За последние два сезона по юниорам Софья не проиграла ни одного старта.
«Просто неуверенной была, ну че ты?» Акатьева отвлеклась на крики с трибун и испортила прокат
• Дуэль фигуристок группы Этери Тутберидзе захватила. В короткой программе Акатьева пошла на тройной аксель, но упала. Валиева выбрала надежность (с двойным) и откатала без ошибок, обеспечив отрыв в 11,22 балла.
В женском катании большое отставание после короткой не лишает шансов на победу – впечатляющие камбэки совершали и Алина Загитова, и Александра Трусова. Ожидалось, что все решится в произвольной.
• Валиева заявила в прокат один четверной тулуп, по сравнению с прошлогодним контентом – серьезный шаг назад. Но сказались травма, рост и нервная подготовка к сезону без международных стартов. Она восстановила квад и показала его на 6-минутной разминке перед прокатом.
У Акатьевой заявка была более впечатляющей: тройной аксель и два четверных тулупа. Первой выступала Софья и откатала без грубых ошибок. Сначала на табло высветилась оценка 101,71 за технику, в итоговом протоколе она заметно ниже – 94,15. И даже с первоначальной техникой за 100 Акатьева осталась бы второй – невероятно.
Следом на лед вышла Валиева и с первого же прыжка упала – тот самый четверной тулуп. Дальше Камила собралась и докатала без помарок. Как и на контрольных прокатах, получилось искренне и до мурашек – отсутствие аудионарезки новостей не сбавило накал программы.
• И все-таки после выступления Акатьевой с тремя прыжками ультра-си казалось, что Валиеву ждет только второе место – не спасет даже отрыв в короткой.
Да, на Олимпиаде мы уже видели, что сильный контент побеждает не всегда. Но Анна Щербакова в Пекине чисто исполнила два квада и не допускала ошибок, а Трусова – хоть и с пятью четверными – катала неидеально.
В Москве, где судейство порой удивляло, решили по-своему. Победу отдали Валиевой. В произвольной она уступила чуть больше трех баллов – как такое возможно?
1. Начнем со второй оценки: у Камилы большое преимущество – 6,28 балла. Валиева набрала 76,11 – это всего на 0,16 меньше, чем было в рекордном прокате на Rostelecom Cup-2021 (система оценивания изменилась, но баллы сопоставимы).
2. Единственное, в чем Акатьева превзошла Валиеву – базовая стоимость элементов: 79,11 против 69,61. Тут Софья могла оторваться еще больше, но на первом квад-тулупе судьи углядели недокрут в четверть оборота, на втором – в половину. У Камилы тоже недокрут на тулупе, но она с него вообще упала; а еще – третий уровень дорожки шагов против четвертого у Акатьевой.
3. Надбавки по шкале GOE остались за Камилой. Заминусован всего один элемент – тулуп с падением. А вот все остальное судьям понравилось, на весь протокол всего одна оценка +2, за секвенцию флип-аксель почти все +3, а остальные надбавки на +4 и +5. Качество элементов Акатьевой оценили скромнее: сольный квад-тулуп заминусовали, каскад с четверным вышел почти в ноль, на весь протокол ни одной надбавки +5.
Получается, задел после короткой все-таки обеспечил Валиевой золото этапа. Там она не прыгала триксель, а Акатьева упала с него – еще одна параллель с Олимпиадой и дуэлью Щербаковой и Трусовой.
Вот только Анна в Пекине выиграла без падений и с элементами ультра-си, а Валиевой не помешал даже заваленный элемент и облегченный прыжковый набор.
«Внешне все нормально, но моя история остается со мной». Валиева ушла от вопроса о допинге, но намекнула на позитивный исход
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
1-й этап
Золотой конек Москвы
Итоговое положение
1. Камила Валиева – 244,66
2. Софья Акатьева – 236,68
3. Анастасия Зинина – 200,43
4. Алина Горбачева – 189,34
5. София Захарова – 189,31
6. Валерия Шульская – 187,50
Произвольная программа
1. Софья Акатьева – 163,98
2. Камила Валиева – 160,74
3. Анастасия Зинина – 130,24
4. София Захарова – 123,08
5. Валерия Шульская – 122,74
6. Алина Горбачева – 122,47
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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