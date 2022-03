Тереза Йохауг уходит из лыжных гонок. Первую большую победу она одержала 5 марта 2011-го в Осло, ровно 11 лет спустя на том же стадионе выиграла гонку, в которой прощалась с Норвегией.

В этом красивом сюжете нашлось место другому важному событию – победе в Кубке мира Натальи Непряевой, которая пропускает концовку сезона.

Йохауг – одна из самых талантливых лыжниц за всю историю. У нее 4 золота Олимпийских игр, 14 побед на чемпионатах мира, 81 – на этапах Кубка мира, три Больших глобуса. Допинговая дисквалификация оставила без Олимпиады-2018, но Тереза вернулась еще сильнее и мотивированнее.

Ее победная серия началась на домашнем чемпионате мира-2011. К нему Йохауг подходила фаворитом – уже было эстафетное золото Ванкувера-2010 и личная бронза ЧМ-2007.

На Кубке мира номинально было три победы, но Тереза ни разу не финишировала первой – выигрывала пасьюты по лучшему времени. Сама Йохауг не считает эти гонки победными: «5 марта 2011-го я выиграла марафон на домашнем чемпионате мира, это была моя первая взрослая победа и начало пути. Он привел меня туда, где я и не думала оказаться».

В той гонке Йохауг показала фирменный стиль – мощное начало, ранний отрыв и огромное преимущество. Финиш с флагом перед тысячами зрителей, да еще и на домашнем ЧМ – победа мечты.

Спустя 11 лет Тереза снова оказалась на Холменколленском стадионе. Параллели с той гонкой невероятные: марафон (правда, в этот раз коньком), 5 марта, очень важный старт. Важный – потому что один из последних в карьере Йохауг. Она покинет спорт после окончания сезона.

Тереза включила полную мощность с первых же метров. Соперницы продержались всего 5 км – уже к следующей отметке Йохауг везла всем больше 10 секунд. Дальше разрыв только рос – к середине гонки был уже 44 секунды и быстро перевалил за минуту.

Холменколлен тепло прощался со звездой. Сердечко на смене лыж.

Полные трибуны.

На стадионе Тереза приветствовала болельщиков еще за несколько километров до финиша. Последние круги она благодарила зрителей, не обращая внимания на конкуренток за спиной.

В этот раз финиш с двумя флагами!

За пару метров до финишной черты Йохауг остановилась, развернулась к трибунам и поклонилось. Красивый жест.

А потом не сдержала слез.

Сначала ее чествовала команда, потом и соперницы – Криста Пярмякоски и Юнна Сундлинг взяли на руки.

Овации из королевской ложи.

На пьедестале Тереза снова заплакала.

А затем наслаждалась сюрпризом от команды. Лыжники надели футболки с перечнем всех титулов Йохауг, забрызгали ее шампанским и спели We are the champions. Чемпионский глоток игристого.

Великая!

***

Холменколленский марафон принес много эмоций не только Йохауг, но и Наталье Непряевой, хотя она даже не бежала гонку. Зато досрочно победила в общем зачете Кубка мира, так как Джесси Диггинс снялась, а Эбба Андерссон не набрала достаточно очков для дальнейшей борьбы.

В Международной федерации лыжных видов (FIS) не ответили на прямой вопрос, изменится ли система начисления очков на заключительном этапе в Фалуне, но расписание менять точно не будут.

Если все останется как есть, то Непряева – обладательница Большого хрустального глобуса! И первая россиянка на вершине за 21 год – с победного сезона-2000/01 Юлии Чепаловой.

Кубок мира по лыжным гонкам

Осло, Норвегия

Женщины

Масс-старт

30 км, классический стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1:19.22,8

2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 19,4

3. Юнна Сундлинг (Швеция) – 32,3

4. Кертту Нисканен (Финляндия) – 33,8

5. Катарина Хенниг (Германия) – 34,7

6. Тереза Штадлобер (Австрия) – 46,7

Фото: globallookpress.com/Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency, Tomi Hänninen/Newspix24/Newspix24; Gettyimages.ru/Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images