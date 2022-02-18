Это уже традиция олимпийской фигурки: чемпионка – в одиночестве и печали. Загитова-2018 vs Щербакова-2022

На второй Олимпиаде подряд чемпионка в женском катании получила смазанный праздник – вокруг царили траур, ссоры, столкновения

В Пекине-2022 победила Анна Щербакова, и это ее будто не обрадовало. Справа – Каори Сакомото празднует бронзу, слева – Аня – само спокойствие и даже печаль.

Конечно, отчасти Щербакова не успела осознать успех – она признавалась в этом интервью после проката. Но сложно отстраниться от всего того, что сопровождало ее победу.

Пока одногруппницы из «Хрустального» плакали (у каждой своя трагедия), Щербакова ждала награждения – снова без эмоций.

Такую реакцию объяснила сама Аня: «У меня пустота внутри: не чувствую невероятной радости за себя, не чувствую эмоций за других. Я все еще не могу осознать, что закончились соревнования, у меня еще напряжение есть, как будто я должна еще что-то показывать».

Только на пьедестале появилась улыбка.

Похожие эмоции мы уже видели – 4 года назад Алина Загитова обыграла Евгению Медведеву и тихо радовалась в одиночестве, глядя на мягкую игрушку.

Когда побеждаешь тех, кто каждый день рядом, с кем хорошо общаешься, то радоваться сложно и как-то неловко.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina; кадры трансляций