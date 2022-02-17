Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото

Александра Трусова – русская ракета! Исполнила мечту о пяти четверных, да еще и на Олимпиаде, но для золота этого оказалось мало.

«Я все равно буду прыгать свой максимум на момент соревнований, это моя задача, я не борюсь ни с кем, я выступаю сама с собой», – фраза Трусовой, которая описывает ее характер лучше всего.

Она произнесла это месяц назад – после чемпионата Европы, где взяла уже надоевшую бронзу. В том же интервью добавила: «Место мне не важно». Своих желаний нужно бояться: на Играх в Пекине Трусова, как казалось, исполнила мечту – правда, быстро выяснилось, что золото было важнее всего.

Пять четверных появлялись в заявке Саши еще в дебютном сезоне по взрослым, но в финале Гран-при получились только три, а чемпионат мира отменили из-за пандемии (на тренировках Трусова выкатывала этот запредельный контент).

На ЧМ-2021 пять квадов смотрелись авантюрой упертой фигуристки и «начинающего» тренера – Евгения Плющенко.

Перед олимпийским сезоном Саша вернулась к Этери Тутберидзе и первым появлением на публике доказала – такая программа ей по силам. На контрольных прокатах сборной все исполнила чисто. Вот только прокаты – не соревнования, а на них стабильности не прибавилась.

Александра так часто выступала в начале сезона, что ко второму этапу Гран-при получила травму. Впрочем, мысли о прокате-мечты не улетучились.

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После короткой программы на Олимпиаде Саша шла четвертой – уступала лидировавшей Камиле Валиевой 7,56 балла. Дефицит от Щербаковой составлял 5,6. И здесь снова сыграло упрямство: чистый двойной аксель Анны судьи оценили в 4,29 балла, ошибку Трусовой на тройном – в 3,20 (и минус балл за падение). Одним прыжком Саша отдала 2 балла.

Проигрыш был и в оценке за компоненты: короткую Щербаковой оценили на 1,85 балла выше, произвольную – на 4,29.

Здесь все понятно – катание Трусовой в произвольной походило не на презентацию, а на борьбу с четверными: впервые она взглянула на судей уже в конце – на дорожке шагов. До этого сосредоточенно смотрела на лед, не обращая внимания ни на зрителей, ни на музыку.

Контент действительно впечатляющий: четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп, каскад четверной лутц – тройной тулуп и еще один квад-лутц. Трусова не упала – и это уже победа, но проскакивали и другие ошибки:

• На флипе судьи заметили неверное ребро.

• Степ-аут на тулупе.

• На каскаде из двойного акселя и тройного тулупа – ошибка на приземлении (Сашу закрутило),

• Недокрут в четверть на сольном лутце.

• Дорожку шагов и одно из вращений оценили на третий уровень.

Так или иначе, это исторический прокат – арена встретила его овацией, закрыв глаза на помарки. Вот и Евгения Медведева, Маргарита Мамун и Алина Загитова ликовали.

Саша не скрывала счастья, да и улыбка Тутберидзе угадывалась за маской. Невероятно, что через 20-30 минут обеим будет очень плохо.

Радостное ожидание оценок.

И вот – 177,13 за произвольную и 251,73 по сумме. Личные рекорды побиты!

Прокат Трусовой был историческим, уникальным, фантастическим… но не чемпионским.

Главный показатель, по которому Щербакова ее опередила – чистота. Просто сравните: базовая стоимость программы Саши с пятью квадами на 16 баллов выше, чем у Ани с двумя, а итоговая оценка за технику – всего на 5,67.

Почему количество не всегда важнее качества иллюстрирует произвольная программа Валиевой на Гран-при в Сочи – именно там Камила установила мировой рекорд. Базовая стоимость элементов составила 82,77 (на 12,62 балла меньше, чем у Трусовой в Пекине), а вот техническая оценка оказалась выше Сашиной – 109,02 (против 106,16).

Получается, одна мечта исполнилась в ущерб другой. Может, очередное попадание в книгу рекордов Гиннесса скрасит разочарование Трусовой? Если и да, то, очевидно, не сегодня.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos; РИА Новости/Александр Вильф