Каррагер составил свою заявку сборной Англии на Евро-2024. Легенда «Ливерпуля» вернул в нее молодого и двух опытных игроков

В четверг Гарет Саутгейт определился с заявкой сборной Англии на Евро-2024 в Германии, сократив расширенный список из тридцати трех фамилий до двадцати шести.

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Аарон Рэмсдейл («Арсенал»);

Защитники: Льюис Данк («Брайтон»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Люк Шоу ( «Манчестер Юнайтед»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»);

Полузащитники : Джуд Беллингем («Реал»), Деклан Райс («Арсенал»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Конор Галлахер («Челси»), Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»);

Нападающие : Харри Кейн («Бавария»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Айвен Тоуни («Брентфорд»), Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Джеррод Боуэн («Вест Хэм»), Коул Палмер («Челси»).

Англичанин вычеркнул Джека Грилиша, Харри Магуайра, Джеймса Мэддисона, Кертиса Джонса, Джарелла Куансу, Джеймса Траффорда и Джеррада Брэнтуэйта. Вместо них в состав попали Адам Уортон, Эберечи Эзе, Энтони Гордон и Джеррод Боуэн.

Довольно неожиданно в заявке Люк Шоу, который сейчас травмирован. Саутгейт сообщил, что левый защитник может восстановиться к 20 июня, когда Англии предстоит сыграть с Данией.

Джейми Каррагер не во всем согласился с Гаретом и в сториз выложил свой список из 26 игроков. Он не вернул в него ни Кертиса Джонса, ни Джаррела Куансу, но при этом поставил Брэнтуэйта, Мэддисона и Грилиша.

Вот как легенда «красных» объяснил свой выбор: «Много больших имен не попали в сборную Англии, но Джеррад Брэнтуэйт должен был поехать на Евро-2024. Он настоящее и будущее сборной Англии».