Раздевалку «Ман Сити» неожиданно посетил экс-игрок одной из бывших команд Гвардиолы. И это не Силва

В матче 36 тура «Манчестер Сити» на «Этихаде» разгромил «Вулверхэмптон» − 5:1. Покер сделал форвард Эрлинг Холанд, а еще один мяч забил Хулиан Альварес.

Команда Гвардиолы продолжает виртуальную погоню за «Арсеналом», который ранее победил дома «Борнмут» − 3:0.

Перед игрой легендарный экс-хавбек «Сити» Давид Сильва вышел на поле «Этихада», чтобы попрощаться с местными болельщиками. Ему не удавалось это сделать ранее, так как он перешел в «Сосьедад» в сезоне, когда трибуны были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Однако на трибунах присутствовала еще одна экс-звезда, чье появление можно назвать более чем неожиданным. Экс-вингер «Мадрида», «Баварии» и «Челси» Арьен Роббен приехал, чтобы своими глазами увидеть матч бывшего тренера.

На видео попало, как он перед стартовым свистком приехал на стадион.

По словам Джека Гохана из Daily Mail, Роббена, которого Гвардиола тренировал в «Баварии», после игры пригласили в раздевалку, где он поздравил команду с убедительной победой.