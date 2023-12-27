Хулиан Альварес к 23 годам выиграл вообще все: кроме того, на его счету достижение, которым не может похватать ни один футболист в мире🔥😱🏆

Аргентинский уникум.

Хулиан Альварес выиграл 14 трофеев к 23 годам. Нападающий нападающий стал победителем клубного чемпионата мира в составе «Манчестер Сити». Это его 5-й трофей в английском клубе и 14-й в карьере.

Альварес стал первым аргентинцем и третьим игроком в целом, сумевшим выиграть Кубок Либертадорес, Кубок Америки, Лигу чемпионов, чемпионат мира среди сборных и чемпионат мира среди клубов. Ранее это удавалось только бразильцам Кафу и Диде.

Кроме того, Альварес - единственный футболист в мире, кто будет одновременно носить нашивку победителя чемпионата мира как на национальном, так и на клубном уровне.