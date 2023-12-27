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Хулиан Альварес к 23 годам выиграл вообще все: кроме того, на его счету достижение, которым не может похватать ни один футболист в мире🔥😱🏆

Манчестер Сити Манчестер Сити
Хулиан Альварес Хулиан Альварес
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Аргентинский уникум.

Хулиан Альварес выиграл 14 трофеев к 23 годам. Нападающий нападающий стал победителем клубного чемпионата мира в составе «Манчестер Сити». Это его 5-й трофей в английском клубе и 14-й в карьере.

Альварес стал первым аргентинцем и третьим игроком в целом, сумевшим выиграть Кубок Либертадорес, Кубок Америки, Лигу чемпионов, чемпионат мира среди сборных и чемпионат мира среди клубов. Ранее это удавалось только бразильцам Кафу и Диде.

Кроме того, Альварес - единственный футболист в мире, кто будет одновременно носить нашивку победителя чемпионата мира как на национальном, так и на клубном уровне.

7 комментариев
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Сложно. Очень сложно поверить что всё это в 23 года!!!
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Топ футболист. Конечно, не обошлось без доли удачи – повезло со сборной (это вам не Норвегия). Но уровень игры и самоотдача демонстрируют, что удача далекого не решающий фактор.
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заслужил пацан
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Олимпиаду выиграл?
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Главное сохранить теперь мотивацию для новых рекордов!
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Такими темпами он может вообще стать самым титулованным футболистом в истории. Еще бы уровень игры подкачать до уровня звезды футбола, потенциал то есть большой, а потом трофеи пойдут сами собой. Главное не пойти по стопам Кейна)
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