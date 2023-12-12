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Футболисты «Манчестер Сити» воплотили мечты юных болельщиков, посетив детскую больницу

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Джек Грилиш Джек Грилиш
Жереми Доку Жереми Доку
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«Манчестер Сити» воплощает в жизнь мечты юных болельщиков в рамках своей рождественской кампании.

Клуб жертвует 5 фунтов с каждой продажи праздничного розничного ассортимента в благотворительный фонд «Город в сообществе».

Джек Грилиш и Жереми Доку были в числе первых представителей «Сити», раздавших более 500 подарочных пакетов в Королевской детской больнице Манчестера.

Футболисты Пепа Гвардиолы отправились в больницу перед заключительным матчем в группе G в Лиге чемпионов.

Защитник Джон Стоунз сказал: «Я надеюсь, что благодаря этим воспоминаниям рождество будет особенным для детей. Я горжусь тем, что «Сити» и наши болельщики помогают детям посредством праздничной кампании клуба».

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