«Не волнуйся, приятель». Терри уничтожил Мэддисона в соцсетях после – опубликовал пост, где танцует с женой на барной стойке

Джон Терри получил огромное удовольствие от победы «Челси» над «Тоттенхэмом» со счетом 4:1 и написал об этом в соцсетях.

Легенда лондонцев танцевал на вершине барной стойки вместе со своей женой и оставил сообщение:

«Когда @chelseafc выигрывает у «шпор» со счетом 4:1 в школьный вечер, текила заканчивается, и ты танцуешь и поешь на барной стойке. 🎤🥃⚽️»

Игрок «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон ответил в комментариях: «Господи, ты закрыл глаза, когда играли 11 против 11 в первые 15 минут? 🙈».

Терри тоже заглянул в комментарии: «🤣🤣🤣 Не волнуйся, приятель, ты привыкнешь к этому 💙».