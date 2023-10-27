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Жоао Педро - главная звезда Лиги Европы #прямосейчас: много забивает и штампует мемы🤪🤪🤪

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Идеальное селекционное решение «Брайтона».

Жоао Педро летом перешел из «Уотфорда» в «Брайтон» за 34,2 млн евро

Изначально его кандидатура вызывала вопросы - клуб взял 22-летнего парня с не самыми впечатляющими 11+4 за сезон в Чемпионшипе. Но нужно понимать, что Жоао Педро на момент перехода в «Уотфорд» (2,5 года назад) считали гораздо перспективнее того же Ришарлисона.

Надежды оправдались - 2+1 в АПЛ и 4 гола в Лиге Европы. У того же Ришарлисона статистика намного скромнее.

Педро отчиается не только голами и передачами - после забитого мяча «Аяксу» бразилец идеально спародировал известный смайл🤪🤪🤪, тут же став мемом в соцсетях.

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