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Фанатам «Селтика» запретили использовать флаги Палестины на матче Лиги чемпионов: они вышли из положения очень интересным способом

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Подошли к делу с умом.

Напомним, группа фанатов «Селтика» Green Brigade, проводящая акции в поддержку Палестины с 2012 года, анонсировала акцию с флагами на матче Лиги чемпионов и призвала остальных болельщиков поддержать ее.

До этого баннер «Свободу Палестине, победы сопротивлению» был вывешен на матче чемпионата Шотландии против «Килмарнока» (3:1). «Селтик» осудил акцию: «Мы футбольный клуб, а не политическая организация».

Клуб просил избежать акций во время матча с «Атлетико», на что фанаты решили соригинальничать.

Впрочем одним креативом дело не кончилось - перед матчем на секторе Green Brigade был вывешен большой флаг Палестины. Еще несколько флагов разместили на дальней трибуне.

Как сообщает BBC, акция была отмечена делегатом УЕФА. Не исключено, что на нее последует ответ со стороны как организации, так и самого клуба.

2 комментария

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Дмитрий Новиков
Ответ GORCHITSKY@MAIL.RU
Ой,а где свобода слова?Это же демократическое государство.
да подожди ты, это другое
+4
-1
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