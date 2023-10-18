Знакомьтесь с дочерью легенды «Челси» - Джейд Лебеф📷

Дочь легенды «Челси» Франка Лебефа Джейд продолжает покорять социальные сети. 32-летняя французская модель за последние годы приобрела значительное количество поклонников.

Сейчас у Джейд около 200 000 подписчиков благодаря регулярным публикациям, на которых она красуется в самых смелых нарядах.

Джейд профессионально занимается модельным бизнесом. В 2018 году девушка вышла замуж за Стефана Родригеса, участника популярного французского реалити-шоу Secret Story 8. 9 августа 2020 года у пары родился сын — Илон.