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Знакомьтесь с дочерью легенды «Челси» - Джейд Лебеф📷

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Франк Лебеф
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Дочь легенды «Челси» Франка Лебефа Джейд продолжает покорять социальные сети. 32-летняя французская модель за последние годы приобрела значительное количество поклонников.

Сейчас у Джейд около 200 000 подписчиков благодаря регулярным публикациям, на которых она красуется в самых смелых нарядах.

Джейд профессионально занимается модельным бизнесом. В 2018 году девушка вышла замуж за Стефана Родригеса, участника популярного французского реалити-шоу Secret Story 8. 9 августа 2020 года у пары родился сын — Илон.

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