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📹Беги, Бехдад, беги. Болельщики «Челси» хотели пообщаться с совладельцем клуба Эгбали, но он сбежал

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Вопросы остались без ответов.

Совладелец «Челси» Бехдад Эгбали присутствовал на «Стэмфорд Бридж» во время поражения своей команды от «Астон Виллы» со счетом 1:0.

Как сообщают источники, после игры он даже заходил в раздевалку, чтобы пообщаться с игроками. После этого Эгбали не стал задерживаться на стадионе и быстро покинул его.

Когда он уходил, некоторые болельщики «Челси» пытались догнать мужчину, чтобы задать пару вопросов. Однако иранец так быстро ретировался, что им это сделать не удалось.

Эгбали, как и Боули, сильно критикуется болельщиками за откровенно плохие результаты. Несмотря на то, что перед началом сезона оба говорили об оптимизме и летом клуб провел серьезную закупку, лучше не стало.

После шести туров АПЛ «Челси» занимает четырнадцатое место в таблице. У команды Маурисио Почеттино всего одна победа − против «Лутона» (3:0).

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