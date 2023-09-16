Англия считается родоначальницей футбола и является домом Премьер-лиги, самого популярного чемпионата в мире.

Англия обладает большим резервом талантов. От таких легенд, как сэр Бобби Чарльтон и Гари Линекер, до современных звезд - Харри Кейна и Уэйна Руни, англичане подарили нам множество ярких футболистов.

Давайте посмотрим на пятерку лучших игроков сборной Англии в мире на сегодняшний день.

Маркус Рэшфорд («МЮ»)

Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд на данный момент является одним из лучших нападающих мира. Он может играть на любой позиции в атаке и быть настоящим кошмаром для защитников.

В прошлом сезоне Рэшфорд забил 30 голов и отдал 11 результативных передач в 56 матчах за «Манчестер Юнайтед». Он также внес важный вклад в игру сборной Англии во время чемпионата мира по футболу в Катаре.

Деклан Райс («Арсенал»)

Деклан Райс – один из лучших полузащитников Премьер-лиги. Этим летом «Арсенал» купил его за 116,6 миллиона евро, и он отлично начал на «Эмирейтс».

Райс превосходно читает ход игры и является аккуратным распасовщиком, неплохо владеет мячом.

В последние годы он стал неотъемлемой частью стартового состава сборной Англии, его стиль игры и упорство сыграли в этом решающую роль.

Букайо Сака («Арсенал»)

По ходу сезона 2022/23 Букайо Сака зарекомендовал себя как один из лучших нападающих мира. Молодого англичанина нелегко сбить с толку благодаря его превосходному контролю, ловкости и навыкам дриблинга.

Сака забил 15 голов и отдал 11 результативных передач в 48 матчах за «Арсенал» в сезоне 2022/23.

Харри Кейн («Бавария»)

Харри Кейн – один из лучших нападающих своего поколения. Этим летом англичанин перешёл в мюнхенскую «Баварию» и наконец смог впервые в своей карьере выиграть крупный трофей. Кейн был одним из самых результативных бомбардиров на планете за последние 10 лет.

В прошлом сезоне он был в блестящей форме, несмотря на то, что «Тоттенхэму» пришлось нелегко. Кейн забил 30 голов и отдал три результативные передачи в 38 матчах Премьер-лиги в прошлом сезоне.

Джуд Беллингем («Реал Мадрид»)

Джуду всего 20 лет, но он уже является одним из лучших полузащитников мира. Этим летом «Реал Мадрид» подписал его за 103 миллиона евро, и, судя по его выступлениям в первые недели нового сезона, испанцы не прогадали. У Беллингема пять голов и результативная передача в первых четырех матчах за «Реал».