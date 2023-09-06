По информации Фабрицио Романо, «Челси» предложил €30 млн за нападающего «Брюгге» Антонио Нуса в последний день трансферного окна.

18-летний норвежец мог стать заменой Стерлинга, но юноша особо ценится своей универсальностью, поэтому его трансфер не зависел от ситуации с англичанином.

В прошлом году он вошел в историю Лиги чемпионов, став вторым в списке самых молодых авторов гола в турнире. В тот день его команда сенсационно разгромила «Порту» со счетом 4:0.

В Бельгии пишут, что за футболиста ведут около 20 европейских клубов.

Предложение «Челси» было отклонено, но лондонцы планируют вернуться к переговорам зимой.