Скромняга Нголо лишь застенчиво улыбается.

32-летний французский футболист этим летом подписал соглашение с чемпионом Саудовской Аравии - клубом «Аль-Иттихад Джидда». В команду ранее перешел Карим Бензема.

Канте заключил соглашение до 2027 года, его зарплата составляет25 миллионов евро в год. За четыре года, помимо 100 млн евро, Нголо получит прибыль от коммерческих сделок и реализации имиджевых прав. Игрок будет представлен в новом клубе в июле.

Француз, известный своей скромностью, уже дебютировал в матче против клуба «Эсперанс» в Кубке арабских чемпионов, а также успел влюбить в себя весь клуб. Настолько, что его имя скандируют всем автобусом😅😅😅