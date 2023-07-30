8 комментариев

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Суперкомпьютер предсказал таблицу АПЛ на сезон-2023/24. Для болельщиков «Челси» и «Тоттенхэма» есть плохие новости

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Очередное чемпионство команды Гвардиолы?

Предсезонный период для многих болельщиков − отличный момент для всякого рода прогнозов. Различные издания не отстают от фанатов и предлагают свое видение таблицы той или иной лиги, когда никаких вводных кроме составов еще нет.

В последние годы обрели небывалую популярность суперкомпьютеры. Это бездушные машины, которые моделируют сезоны, основываясь на реальных матчах. Делают они это определенное количество раз, чтобы получилось представление о том, какое место займет каждая команда. Статистика частично основывается на созданных и допущенных ожидаемых голах (xG).

Затем симуляция выдает полную таблицу, основанную на вероятности того, что команда займет определенное место.

Сайт Bettingexpert запрограммировал свой суперкомпьютер на прогнозирование таблицы АПЛ сезона-2023/24. Вот что у него получилось.

Неудивительно, что чемпионский титул, по мнению суперкомпьютера, снова отправится к «Сити». По прогнозам машины команда Гвардиолы наберет 86,6 очков после 100 тысяч симуляций 38 туров чемпионата.

Следом за ними идет «Арсенал», который вновь потерпит поражение в чемпионской гонке, но сохранит вторую строку. Похоже, что трофей на базе в этом сезоне не станет светлым.

На третьем месте − «Ливерпуль», который довольно сильно обновил линию полузащиты. Суперкомпьютер решил, что этого достаточно, чтобы клуб вернулся в Лигу чемпионов и на пьедестал.

«Манчестер Юнайтед» − последний клуб, который отберется в заветный еврокубок. Он опередит «Ньюкасл» на пять баллов. Саудовцы неплохо вложились этим летом в обновление состава и благодаря новому отбору попадут в главный европейский турнир, который будет разыгрываться по швейцарской системе.

Суперкомпьютер совершенно не верит в «Челси» и «Тоттенхэм». Обе команды поменяли главных тренеров, а первые еще и прекратили большую трансферную закупку. Это все еще зона еврокубков, но не ЛЧ.

Три команды, которые отправятся в чемпионшип − это «Ноттингем Форест», «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон». Причем две последние как раз получили промоут в этом сезоне.

А как вы думаете, кто станет чемпионом АПЛ нового сезона и какие команды попадут в Лигу чемпионов? Пишите в комментариях.

8 комментариев

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Ответ Александр Высочкин
Супер компьютер на помойку. Ливерпуль, Арсенал, Ньюкасл, МЮ, Челси, МС
лучше довериться супер компьютеру, чем супер фантазеру
+5
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+5
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Автор говорит, что Ньюкасл не выйдет в ЛЧ. Если по прогнозам Ньюкасл займет 5-ое место, то он тоже отберется в ЛЧ, не только первая четверка. В следующем сезоне в ЛЧ будет 36 команд и у Англии будет 5 мест.
+4
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+4
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да уж... такую таблицу и я состряпать могу без знаний "супер компьютера", самые слабые на последних местах, самые сильные снова на первых местах, вау
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+2
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До 38 тура он 38 раз перескажит🤣🤣🤣🤣
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А кто-то удивляется что середняк Челси не в зоне ЛЧ???))))
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Ответ Adi Mov
Автор говорит, что Ньюкасл не выйдет в ЛЧ. Если по прогнозам Ньюкасл займет 5-ое место, то он тоже отберется в ЛЧ, не только первая четверка. В следующем сезоне в ЛЧ будет 36 команд и у Англии будет 5 мест.
О, точно. Спасибо за внимательность! Забыл про швейцарскую систему
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Ответ Muhammad Nazaraliev
лучше довериться супер компьютеру, чем супер фантазеру
Ну а вдруг так оно и будет можно немножко пофонтозировать
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