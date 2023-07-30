8 комментариев

Очередное чемпионство команды Гвардиолы?

Предсезонный период для многих болельщиков − отличный момент для всякого рода прогнозов. Различные издания не отстают от фанатов и предлагают свое видение таблицы той или иной лиги, когда никаких вводных кроме составов еще нет.

В последние годы обрели небывалую популярность суперкомпьютеры. Это бездушные машины, которые моделируют сезоны, основываясь на реальных матчах. Делают они это определенное количество раз, чтобы получилось представление о том, какое место займет каждая команда. Статистика частично основывается на созданных и допущенных ожидаемых голах (xG).

Затем симуляция выдает полную таблицу, основанную на вероятности того, что команда займет определенное место.

Сайт Bettingexpert запрограммировал свой суперкомпьютер на прогнозирование таблицы АПЛ сезона-2023/24. Вот что у него получилось.

Неудивительно, что чемпионский титул, по мнению суперкомпьютера, снова отправится к «Сити». По прогнозам машины команда Гвардиолы наберет 86,6 очков после 100 тысяч симуляций 38 туров чемпионата.

Следом за ними идет «Арсенал», который вновь потерпит поражение в чемпионской гонке, но сохранит вторую строку. Похоже, что трофей на базе в этом сезоне не станет светлым.

На третьем месте − «Ливерпуль», который довольно сильно обновил линию полузащиты. Суперкомпьютер решил, что этого достаточно, чтобы клуб вернулся в Лигу чемпионов и на пьедестал.

«Манчестер Юнайтед» − последний клуб, который отберется в заветный еврокубок. Он опередит «Ньюкасл» на пять баллов. Саудовцы неплохо вложились этим летом в обновление состава и благодаря новому отбору попадут в главный европейский турнир, который будет разыгрываться по швейцарской системе.

Суперкомпьютер совершенно не верит в «Челси» и «Тоттенхэм». Обе команды поменяли главных тренеров, а первые еще и прекратили большую трансферную закупку. Это все еще зона еврокубков, но не ЛЧ.

Три команды, которые отправятся в чемпионшип − это «Ноттингем Форест», «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон». Причем две последние как раз получили промоут в этом сезоне.

А как вы думаете, кто станет чемпионом АПЛ нового сезона и какие команды попадут в Лигу чемпионов? Пишите в комментариях.