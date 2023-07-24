In English, please
Блог

Джентльмен. Диаш купит новую сумку маме Грилиша после того, как наблевал в старую во время празднования требла

Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Сити Манчестер Сити
Джек Грилиш Джек Грилиш
Рубен Диаш Рубен Диаш
Футбол Футбол

Рубен Диаш наблевал в сумочку мамы Джека Грилиша, когда «Ман Сити» праздновал требл.

Как рассказал Эдерсон, португалец практически не пьет, поэтому несколько глотков сделали свое дело. Теперь он обещает возместить нанесенный ущерб.

Daily Star цитирует одного из инсайдеров «Сити»: «Рубен не выпил слишком много, потому что он вообще-то не употребляет алкоголь. Но он пообещал другим игрокам, что выпьет пару рюмок, потому что завоевание чемпионского титула – это особое достижение.

К сожалению, даже этого оказалось слишком много для него. Он и так чувствовал себя неважно, а после первой рюмки ему стало еще хуже.

Рубену не стало легче, когда Кайл Уокер заметил, что мама Джека положила свою сумочку за занавеску!

Теперь, когда он вернулся на предсезонку, он собирается купить ей новую».

Ruben Dias promises new handbag for Jack Grealish's mom after vomiting into old one

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sbvinn
Вот я понимаю - новости!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Papa Il
Я думал он уже давно купил, все лето переживал из-за этого
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арг
Джентльмен. Мягкий мужчина. Как тряпка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dzmitry Lavysh
Эту новость надо читать под музыку из заставки Дома 2
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий