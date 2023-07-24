Рубен Диаш наблевал в сумочку мамы Джека Грилиша, когда «Ман Сити» праздновал требл.

Как рассказал Эдерсон, португалец практически не пьет, поэтому несколько глотков сделали свое дело. Теперь он обещает возместить нанесенный ущерб.

Daily Star цитирует одного из инсайдеров «Сити»: «Рубен не выпил слишком много, потому что он вообще-то не употребляет алкоголь. Но он пообещал другим игрокам, что выпьет пару рюмок, потому что завоевание чемпионского титула – это особое достижение.

К сожалению, даже этого оказалось слишком много для него. Он и так чувствовал себя неважно, а после первой рюмки ему стало еще хуже.

Рубену не стало легче, когда Кайл Уокер заметил, что мама Джека положила свою сумочку за занавеску!

Теперь, когда он вернулся на предсезонку, он собирается купить ей новую».