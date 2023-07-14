8 комментариев

Жена Виктора Линделофа Майя опубликовала снимок с декольте в своем доме в одном лишь халате, доказав статус самой красивой жены футболиста АПЛ.

Весной портал BettingSites использовал технологию искусственного интеллекта, чтобы определить, у кого из игроков английской премьер-лиги самая привлекательная жена.

Программа оценивала внешний вид, а затем ранжировала по привлекательности, используя оценки от 1 до 10. Супруга Виктора Линделефа, 29-летняя Майя Нильссон, набрала в этом тесте нейросети 9,7 балла, что является наивысшим показателем.

Майя познакомилась с Виктором в 2013 году, а через пять лет вышла замуж. Свадьба состоялась через год после того, как Линделеф перешел в «Манчестер Юнайтед».