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🤖 Искусственный интеллект определил самую красивую супругу игроков АПЛ. Она доказала это новым постом 🔥

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Жена Виктора Линделофа Майя опубликовала снимок с декольте в своем доме в одном лишь халате, доказав статус самой красивой жены футболиста АПЛ.

Весной портал BettingSites использовал технологию искусственного интеллекта, чтобы определить, у кого из игроков английской премьер-лиги самая привлекательная жена.  

Программа оценивала внешний вид, а затем ранжировала по привлекательности, используя оценки от 1 до 10. Супруга Виктора Линделефа, 29-летняя Майя Нильссон, набрала в этом тесте нейросети 9,7 балла, что является наивысшим показателем.  

Майя познакомилась с Виктором в 2013 году, а через пять лет вышла замуж. Свадьба состоялась через год после того, как Линделеф перешел в «Манчестер Юнайтед».

Maja Nilsson Lindelof might have pushed the boundaries with this daring snap
Victor Lindelof's wife Maja has also gone bra-less as her popularity grows
Maja might get hot under the collar if Instagram chiefs take action
Meet Manchester United star Victor Lindelof's blogger wife Maja Nilsson who he 'drugged to play Call of Duty', and criticises costs at Old Trafford | The Sun

8 комментариев

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Владислав Романов
Давно у нас статус самой красивой определяется по декольте? 😁
Хотя девушка милая, спору нет
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ТимТалер
Искусственный интеллект ? Он хоть одну бабу щупал ?)
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kaviknat
Как в том анекдоте - а наша лучше всех!
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Айвенго
Странно, что искусственный интеллект выбрал не резиновую бабу...
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-DF-
Учитывая нынешние тенденции, то, что ИИ выбрал девушку, а не мужика, уже неплохо )
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DiffusedLight
Ответ Олалала
Грудь у неё некрасивая (посмотрите на фото с платьем на бретельках).
Это фото после родов
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Петр Васильев
Ответ DiffusedLight
Это фото после родов
но это же всё равно минус красоте, не?
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