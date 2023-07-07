Легенда «Юнайтед» обвиняет коллегу в лицемерии.

Рио Фердинанд осудил Джейми Каррагера за его мнение об инвестициях Саудовской Аравии в футбол. Эксперт Sky Sport с этим не согласен.

Последние несколько недель казались совершенно безумными. Саудовские клубы стали крупным игроком на трансферном рынке: Рубен Невеш стал самым дорогим приобретением лиги, а Карим Бензема − самым известным игроком. Стивен Джеррард возглавил «Аль-Иттифак» и положил глаз на нескольких бывших товарищей по «Энфилду».

Многие критиковал попытку саудовцев купить себе дорогу в большой футбол, а самым резким из них оказался Каррагер: «Саудовцы захватили гольф, большие боксерские бои, а теперь они хотят захватить футбол! Этому спортивному отмыванию нужно положить конец!»

Теперь Рио Фердинанд раскритиковал легенду «Ливерпуля» за то, что он не критикует своего друга Джеррарда за переезд в страну, которую он осуждал.

«Джейми? Джейми Каррагер, где ты? − задался вопросом легенда «Юнайтед» на своем Youtube-канале FIVE. − Твой друг (Джеррард) уехал туда, а я не слышал от тебя ни слова. Я не слышал, как ты разочарован».

Фердинанд заявил, что он рад за всех игроков и тренеров, которые едут в Саудовскую Аравию, и утверждает, что люди «сходят с ума» только из-за этой страны.

Каррагер ответил коллеге на BT Sport, раскритиковав его за поддержку Катара и Саудовской Аравии, сказав при этом, что у него никогда не было проблем с теми, кто едут в эти страны.

«Никогда не критиковал Силву, Бензема, Невеша или Стивена Джерарда. Мне не нравится, что Саудовская Аравия пытается купить футбол, как будто у них есть гольф», − добавил бывший защитник уже в социальных сетях.

«Я знал, что ты будешь в курсе всего этого, Рио, как когда ты был в Катаре! Вот почему ты отказался вести матч открытия (чемпионата мира) для BBC Match of the Day, не хотел критиковать своего хозяина!»

Карра имел в виду начало чемпионата мира по футболу, когда Гари Линекер открыл катарское шоу проникновенным монологом. Тогда он сказал следующее: «[В Катаре] много людей погибло при строительстве стадионов. Да, стадионы необыкновенные, самые красивые из всех, которые я когда-либо видел, но за них пришлось заплатить огромную цену. Гомофобия – проблема, есть проблемы и с правами женщин. А также принятое шесть лет назад решение о переносе чемпионата мира по футболу с лета на зиму».