😰 «Челси» нужно избавиться еще от четырех футболистов. Почеттино на них не рассчитывает, а предсезонные сборы уже 17 июля
Времени мало.
По данным The Telegraph, у «Челси» осталось чуть больше одной недели, чтобы избавиться от Ромелу Лукаку, Пьера-Эмерика Обамеянга, Хакима Зиеша и Кристиана Пулишича.
Вышеупомянутые футболисты должны покинуть клуб, поскольку новый главный тренер Маурисио Почеттино не видит их в команде. Предсезонная подготовка «Челси» стартует 17 июля.
«Интер» все еще обсуждает с «Челси» возможность продления аренды Лукаку. Синие предпочитают продать футболиста.
Зиеш близок к переходу в «Аль-Наср», но сделка может сорваться из-за неудачного медицинского обследования марокканца.
Пулишич, как считается, близок к переходу в «Милан», но итальянский клуб не уверен, что футболист стоит £25 млн.
Обамеянг - еще один футболист «Челси», который может переехать в Саудовскую Аравию. Ранее это сделали Нголо Канте, Калиду Кулибали и Эдуар Менди.
1 комментарий