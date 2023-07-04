Времени мало.

По данным The Telegraph, у «Челси» осталось чуть больше одной недели, чтобы избавиться от Ромелу Лукаку, Пьера-Эмерика Обамеянга, Хакима Зиеша и Кристиана Пулишича.

Вышеупомянутые футболисты должны покинуть клуб, поскольку новый главный тренер Маурисио Почеттино не видит их в команде. Предсезонная подготовка «Челси» стартует 17 июля.

«Интер» все еще обсуждает с «Челси» возможность продления аренды Лукаку. Синие предпочитают продать футболиста.

Зиеш близок к переходу в «Аль-Наср», но сделка может сорваться из-за неудачного медицинского обследования марокканца.

Пулишич, как считается, близок к переходу в «Милан», но итальянский клуб не уверен, что футболист стоит £25 млн.

Обамеянг - еще один футболист «Челси», который может переехать в Саудовскую Аравию. Ранее это сделали Нголо Канте, Калиду Кулибали и Эдуар Менди.