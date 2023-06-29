In English, please
Блог

Угадаете? Джек Уилшер назвал топ-5 партнеров по команде в своей карьере

Клубы Клубы
Франсеск Фабрегас Франсеск Фабрегас
Джек Уилшер Джек Уилшер
Уэйн Руни Уэйн Руни
Томаш Росицки Томаш Росицки
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Стивен Джеррард Стивен Джеррард
Месут Озил Месут Озил
Санти Касорла Санти Касорла
Футбол Футбол

Экс-полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшер назвал имена пяти лучших товарищей по команде в своей карьере.

«Мой первый выбор будет легким - Франсеск Фабрегас. В тот момент, когда я только попал в команду, он казался мне невероятным игроком. Это был тот человек, на которого смотрели все мальчики из академии.

Santi Cazorla tells Jack Wilshere which club he should join next after leaving Arsenal - Mirror Online

Руни умеет все. У меня была футболка с его именем, а потом я попал в сборную Англии, где он играл. Немногие футболисты могут перейти с позиции девятки в опорную зону.

Санти Касорла. Он был низким и забавным парнем. Ему было все равно - ел, что хотел. Делал то, что хотел. Когда он выходил на поле, это было похоже, словно прибежал радостный ребенок. Раньше мы играли по стандартной схеме, и тренер говорил: «парни, отдайте Санти левый фланг». Он был особенным», - заявил Уилшер.

Также Уилшер назвал Томаша Росицки и Стивена Джеррарда своими любимыми товарищами по команде.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий