Экс-полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшер назвал имена пяти лучших товарищей по команде в своей карьере.

«Мой первый выбор будет легким - Франсеск Фабрегас. В тот момент, когда я только попал в команду, он казался мне невероятным игроком. Это был тот человек, на которого смотрели все мальчики из академии.

Руни умеет все. У меня была футболка с его именем, а потом я попал в сборную Англии, где он играл. Немногие футболисты могут перейти с позиции девятки в опорную зону.

Санти Касорла. Он был низким и забавным парнем. Ему было все равно - ел, что хотел. Делал то, что хотел. Когда он выходил на поле, это было похоже, словно прибежал радостный ребенок. Раньше мы играли по стандартной схеме, и тренер говорил: «парни, отдайте Санти левый фланг». Он был особенным», - заявил Уилшер.

Также Уилшер назвал Томаша Росицки и Стивена Джеррарда своими любимыми товарищами по команде.