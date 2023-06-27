⚡АПЛ определила пять самых быстрых игроков сезона-2022/23. На первом месте 33-летний защитник. Нуньес – только пятый
Премьер-лига определила самых быстрых игроков сезона-2022/23.
На первом месте – 33-летний Кайл Уокер из «Ман Сити», вторым стал Бреннан Джонсон из «Ноттингема». Дарвин Нуньес – только пятый. В топ-5 не попали ни Эрлинг Холанд, ни Мо Салах.
5. Дарвин Нуньес - 36,53 км/ч
4. Энтони Гордон - 36,61 км/ч
3. Михаил Мудрик - 36,63 км/ч
2. Бреннан Джонсон - 36,70 км/ч
1. Кайл Уокер - 37,31 км/ч
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