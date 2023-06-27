Премьер-лига определила самых быстрых игроков сезона-2022/23.

На первом месте – 33-летний Кайл Уокер из «Ман Сити», вторым стал Бреннан Джонсон из «Ноттингема». Дарвин Нуньес – только пятый. В топ-5 не попали ни Эрлинг Холанд, ни Мо Салах.

5. Дарвин Нуньес - 36,53 км/ч

4. Энтони Гордон - 36,61 км/ч

3. Михаил Мудрик - 36,63 км/ч

2. Бреннан Джонсон - 36,70 км/ч

1. Кайл Уокер - 37,31 км/ч