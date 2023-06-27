In English, please
Блог

⚡АПЛ определила пять самых быстрых игроков сезона-2022/23. На первом месте 33-летний защитник. Нуньес – только пятый

Клубы Клубы
Кайл Уокер Кайл Уокер
Манчестер Сити Манчестер Сити
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ньюкасл Ньюкасл
Ливерпуль Ливерпуль
Энтони Гордон Энтони Гордон
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Бреннан Джонсон Бреннан Джонсон
Челси Челси
Михаил Мудрик Михаил Мудрик
Футбол Футбол

Премьер-лига определила самых быстрых игроков сезона-2022/23.

На первом месте – 33-летний Кайл Уокер из «Ман Сити», вторым стал Бреннан Джонсон из «Ноттингема». Дарвин Нуньес – только пятый. В топ-5 не попали ни Эрлинг Холанд, ни Мо Салах.

5. Дарвин Нуньес - 36,53 км/ч

4. Энтони Гордон - 36,61 км/ч

3. Михаил Мудрик - 36,63 км/ч

2. Бреннан Джонсон - 36,70 км/ч

1. Кайл Уокер - 37,31 км/ч

Kyle Walker revealed as fastest Premier League player in 2022/23 - Futbol on FanNation

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Мордвинов
Это Мудрик из Украины с такой скоростью убегал
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Кто не забивает, тот бегает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий