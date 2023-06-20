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6 причин, почему Родри должен быть одним из претендентов на «Золотой мяч» в этом сезоне

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Испанец выиграл почти все турниры.

Итак, считаем: Лига наций, Лига чемпионов, АПЛ, Кубок Лиги, Лучший игрок Лиги чемпионов, Лучший игрок Лиги наций - ровно шесть! И все это достижения защитника «Манчестер Сити» в одном сезоне. Кроме того, испанского полузащитника признали лучшим игроком финала ЛЧ с «Интером» (1:0), в котором он забил единственный гол.

Родри - воспитанник «Атлетико Мадрид» и «Вильярреала», начинал карьеру он как раз в составе «Желтой подлодки», а затем перешел в «Атлетико», з а который играл в детстве. В 2019 году был выкуплен «Манчестер Сити» за сумму отступных, прописанных в тогдашнем контракте футболиста с «Атлетико» в размере 70 миллионов евро.

Другими претендентами на главную личную награду являются Лионель Месси, выигравший чемпионат мира, и Эрлинг Холанд, в первый же сезон в АПЛ побивший все возможные рекорды. Тем не менее, Родри - хоть и менее яркий, но менее важный герой сезона.

11 комментариев

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Михеев Глеб
Главный его "недостаток" это слабая медийность. Тренеры из таджикистана не будут голосовать за этого "португальца".
+3
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rej1sta
В топ-10 точно будет, как мне кажется.
+1
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VERBLYUD
Ответ Tornado of Souls
А напомните, чем этот мегавеликий игрок запомнился на ЧМ? Хоть один толковый пас сделал?
Некоторые вообще пропускали ЧМ, но их почему-то продолжают пиарить)
+1
0
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Евгений Попов
>>И все это достижения защитника «Манчестер Сити» в одном сезоне.
Все-таки полузащитник
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Oleg
Пиарте Родри, никто не против)
Как раз отнимет голоса у Холанда.

Лео Месси уже сейчас можно с 8 ЗМ поздравить.
+3
-3
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Tornado of Souls
А напомните, чем этот мегавеликий игрок запомнился на ЧМ? Хоть один толковый пас сделал?
0
0
0
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Hella black
Родри,Холланд,КДБ,Мбаппе все они топ 🔝 5-6 но все прекрасно понимают,у этого Золотого Мяча уже есть хозяин ! Восьмикратный,уже обладатель,живая легенда и действующий царь 👑 Леонид 🇦🇷 🐐
+1
-1
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выходец из убежища
Ответ Михеев Глеб
Главный его "недостаток" это слабая медийность. Тренеры из таджикистана не будут голосовать за этого "португальца".
Да, вообще не медийный человек. Его даже в соц. сетях нет.
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