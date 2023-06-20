11 комментариев

Испанец выиграл почти все турниры.

Итак, считаем: Лига наций, Лига чемпионов, АПЛ, Кубок Лиги, Лучший игрок Лиги чемпионов, Лучший игрок Лиги наций - ровно шесть! И все это достижения защитника «Манчестер Сити» в одном сезоне. Кроме того, испанского полузащитника признали лучшим игроком финала ЛЧ с «Интером» (1:0), в котором он забил единственный гол.

Родри - воспитанник «Атлетико Мадрид» и «Вильярреала», начинал карьеру он как раз в составе «Желтой подлодки», а затем перешел в «Атлетико», з а который играл в детстве. В 2019 году был выкуплен «Манчестер Сити» за сумму отступных, прописанных в тогдашнем контракте футболиста с «Атлетико» в размере 70 миллионов евро.

Другими претендентами на главную личную награду являются Лионель Месси, выигравший чемпионат мира, и Эрлинг Холанд, в первый же сезон в АПЛ побивший все возможные рекорды. Тем не менее, Родри - хоть и менее яркий, но менее важный герой сезона.