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Откуда взялись шутки про Диаша и сумку мамы Грилиша? Эдерсон все объяснил

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Игроки «Манчестер Сити» абсолютно не ограничивали себя в праздновании требла (спросите Джека Грилиша).

Однако самый экстремальный поступок совершил другая звезда команды Пепа. Эдерсон рассказал об этом Globo Esporte: «После очень изнурительного и невероятного сезона мы, конечно, должны дать волю эмоциям. Это были месяцы напряженной работы.

99% команды пили. Это часть работы. Нужно наслаждаться хорошими временами. Недостающий 1% – это Натан Аке, он не пьет.

Но есть и другие, которые не пьют, но они сделали исключение. Так было с Рубеном Диашем, но это не закончилось для него хорошо. Две рюмки, и его вырвало на все, что было в сумке матери Джека Грилиша».

Может возникнуть вопрос – почему мама Грилиша (слева на фотографии) вообще была там? Ну, может быть, она просто радовалась за сына и не ожидала, что случайный португалец извергнется в ее вещи.

1 комментарий

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ман сити фейк
Через 15-20 лет эту команду помнят как легендарную
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