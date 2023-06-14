Это была талус.

Экс-полузащитник «Арсенала» сказал, что его врач был сильно удивлен, увидев, как он играет в футбол в 25 лет. Это после того, как в 19 лет он получил тяжелую травму, которая почти положила конец его карьере.

Напомним, что 31-летний англичанин объявил о своем уходе из профессионального футбола в прошлом году - Джек больше не мог игнорировать травму лодыжки, полученную на старте карьеры.

У него был «стрессовый перелом», который пытались исправить два всемирно известных хирурга, но безуспешно - травма беспокоит футболиста до сих пор.

«Моя первая травма была самой худшей, и я многим заплатил за нее. Это была моя правая лодыжка. Талус - маленькая кость, которая передает вес тела с голени на ступню. Я сломал ее.

Я пошел к хирургу. Он такой: «Ух ты, я видел это только у одного человека, и это был сноубордист».

Мы обратились к другому специалисту, чтобы сделать операцию. А несколько лет спустя, мы вернулись к нему. Должно быть, прошло около шести лет.

Я вернулся к хирургу, и он сказал: «Ты все еще играешь?». Он показал мне заметки из операции, и сказал: «Возможно, ты больше не будешь играть. А может даже и ходить».

Я спросил, почему мне не сказали об этом после первой операции, но врач парировал: «Это хорошо, что вы не знали, если честно», - признался Джек.