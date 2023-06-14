«Манчестер Сити» оформил требл. Грилиш начал отмечать это историческое событие сразу после победы «горожан» в Лиге чемпионов.

В утреннем Стамбуле Джек исполнял для одноклубников песни, стоя в игровом комплекте. Затем полузащитник в компании партнеров по команде смотался на Ибицу. Там Грилиш, похоже, неплохо провел время. Уокеру пришлось эвакуировать друга с острова в Англию.

Уже на чемпионском параде Джек впечатлил всех поклонников футбола своим умением наслаждаться жизнью. Грилиш успел назвать себя индейкой, а Силву сравнить с бездомным. Англичанин выпил, кажется, весь алкоголь в Манчестере и подарил этому миру фото, которое точно войдет в историю.

На параде игрок признался, что не помнит, спал ли он вообще после победной ночи в Стамбуле. Фанаты, наблюдавшие за бурным весельем полузащитника, спустя сутки задались логичным вопросом: а Джек вообще жив?

Ответ дал Джимми Буллард в эфире talkSPORT:

«Я написал Джеку сообщение. Хотел поздравить его и узнать, как он себя чувствует. Он ответил мне: «Вау, я сейчас нахожусь в мире боли». Ну что за легенда! Это великолепно. Мне нравится этот парень, думаю, для английского футбола он просто невероятен. Надеюсь, его не будут возносить слишком высоко, но при этом не будут подрезать ему крылья. Просто позвольте Джеку быть Джеком».

Пожелаем Грилишу скорее восстановить свои силы. Саутгейт ждет полузащитника в сборной Англии. Первый матч «три льва» проведут против Мальты 16 июня.