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🧐Помогает «Юнайтед»? У болельщиков «Сити» возникли вопросы к судье финала Кубка Англии

Пол Тирни
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
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Аарон Уан-Биссака Аарон Уан-Биссака
Дэвид Кут
Каземиро Каземиро
Мануэль Аканджи Мануэль Аканджи
Футбол Футбол

Странно оценил момент.

В финале Кубка Англии между «Юнайтед» и «Сити» уже случился самый быстрый гол в истории (13 секунда − привет, Гюндоган!) и судейский скандал. На 40-й минуте матча Джон Стоунз отдавал передачу Кевину Де Брюйне, который как раз вбежал в штрафную. После контакта с Аароном Уан-Биссакой бельгиец оказался на газоне.

На повторе ясно видно, что защитник «Юнайтед» не играет в мяч и цепляет игрока «Сити» за ногу.

После контакта Де Брюйне теряет равновесие и падает в штрафной. Главный судья матча Пол Тирни обращается к VAR, который подсказываем ему, что фола не было, можно играть дальше. Сам арбитр находился всего в нескольких метрах от эпизода.

Также Тирни не заметил другой эпизод, который для Каземиро вполне тянул на желтую карточку.

Болельщики «Сити» сразу сделали профиль для Дэвида Кута, арбитра, который сегодня работает на VAR. Кого он, по их мнению, поддерживает, понять несложно.

Болельщики «Юнайтед» подсчитали, что Пол Тирни дал «манкунианцам» шесть пенальти, а Дэвид Кут вместе с VAR дважды награждал клуб одиннадцатиметровым.

А вы что думаете про момент с Кевином Де Брюйне? Пишите в комментариях.

13 комментариев

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Ell Aic
Хмм, момент с Бисакой можно списать на динамику, но жёлтая Каземиро гарантировано должна быть , но нет , судья не последователен .
+15
-1
+14
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Cartoon Head
Даже рассматривать не стали, а рикошет от пальцев Грилиша смотрели минут десять при этом.
Первый раз вижу чтобы в Англии ВАР так долго рассматривали один эпизод.
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Hovhannes
даже с судьей они не выиграли.
+6
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Iamliam
Эпизод с пенальти бы рассмотрели, чтобы поставить там пенку нужно было ну очень захотеть.
+4
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Эксперимент
Да очевидно Судья тащил дохлый МЮ весь матч. Позорище
+2
0
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Alon Raven
Можно сколько угодно рассуждать на тему "нормально ли назначено". Но. Когда фанаты тех, в чью пользу судят, сами задаются вопросом почему так, то тут вообще без вариантов - судья #@&₽#. И нет, я не фанат МС и не ставил на него. А вот судья точно поставил на МЮ.
+2
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fellx
В прошлой игре засчитали гол с офсайда, теперь пытались затащить и трофей, но МЮ такой МЮ. Даже с судьями не смогли
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sumo77
Английские судьи:)) В эпизоде с Де Брюнье контакт был, могли поставить, могли не усмотреть нарушения. Карточка Каземиро могла быть показана, но мог не увидеть подробностей в динамике. Уан-Биссаке показал левую карточку, тоже не разобравшись. Гораздо интереснее, была ли рука во втором тайме у всё того же Уан-Биссаки? Толком даже не повторили и ВАР не стал вмешиваться.
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Ненавидящий2.0
Думаю, если бы сильнее хотели помочь, что трофей бы забрал другой Манчестер
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Андрей Катков
Ответ Ell Aic
Хмм, момент с Бисакой можно списать на динамику, но жёлтая Каземиро гарантировано должна быть , но нет , судья не последователен .
Так он дал фол Аканджи. И пенальти мог быть на КДБ
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Александр Андреев
Ответ Cartoon Head
Даже рассматривать не стали, а рикошет от пальцев Грилиша смотрели минут десять при этом. Первый раз вижу чтобы в Англии ВАР так долго рассматривали один эпизод.
В случае с Грилишем стоит признать, что повод был... Игра рукой случайная, но не в естественном положении... Ладно, все равно Сити красавцы, им не нужна помощь судейства чтобы победить в матче.
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