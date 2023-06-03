13 комментариев

Странно оценил момент.

В финале Кубка Англии между «Юнайтед» и «Сити» уже случился самый быстрый гол в истории (13 секунда − привет, Гюндоган!) и судейский скандал. На 40-й минуте матча Джон Стоунз отдавал передачу Кевину Де Брюйне, который как раз вбежал в штрафную. После контакта с Аароном Уан-Биссакой бельгиец оказался на газоне.

На повторе ясно видно, что защитник «Юнайтед» не играет в мяч и цепляет игрока «Сити» за ногу.

После контакта Де Брюйне теряет равновесие и падает в штрафной. Главный судья матча Пол Тирни обращается к VAR, который подсказываем ему, что фола не было, можно играть дальше. Сам арбитр находился всего в нескольких метрах от эпизода.

Также Тирни не заметил другой эпизод, который для Каземиро вполне тянул на желтую карточку.

Болельщики «Сити» сразу сделали профиль для Дэвида Кута, арбитра, который сегодня работает на VAR. Кого он, по их мнению, поддерживает, понять несложно.

Болельщики «Юнайтед» подсчитали, что Пол Тирни дал «манкунианцам» шесть пенальти, а Дэвид Кут вместе с VAR дважды награждал клуб одиннадцатиметровым.

А вы что думаете про момент с Кевином Де Брюйне? Пишите в комментариях.