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Фото дня📷 10 лет назад Харри Кейн и Джейми Варди сидели на скамейке запасных «Лестера» в Чемпионшипе🔥🔥🔥

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В итоге стали одними из лучших английских нападающих в истории.

2013 год

Джейми Варди на тот момент уж заканчивал с гулянками, чтобы уже в конце сезона выйти в АПЛ, а 2 сезонами позднее стать чемпионом Англии.

Джейми Варди: «Никогда бы не подумал, что у меня будет медаль АПЛ и «Золотая бутса». Просто вау!» - Футбол - Sports.ru

У Кейна свой путь - он с 2011 года скитался по арендам из «Тоттенхэма», но именно после ссылки в «Лестер» смог закрепиться в составе «Шпор».

Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии :: Футбол :: РБК Спорт

Как итог спустя 10 лет у этой парочки на двоих 349 голов в АПЛ, 4 «Золотых бутсы», титул АПЛ, Кубок Лиги и 108 матчей за сборную.

1 комментарий

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Егор Павлов
Титулы у них не на двоих, а на одного.
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