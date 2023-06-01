В итоге стали одними из лучших английских нападающих в истории.

2013 год

Джейми Варди на тот момент уж заканчивал с гулянками, чтобы уже в конце сезона выйти в АПЛ, а 2 сезонами позднее стать чемпионом Англии.

У Кейна свой путь - он с 2011 года скитался по арендам из «Тоттенхэма», но именно после ссылки в «Лестер» смог закрепиться в составе «Шпор».

Как итог спустя 10 лет у этой парочки на двоих 349 голов в АПЛ, 4 «Золотых бутсы», титул АПЛ, Кубок Лиги и 108 матчей за сборную.