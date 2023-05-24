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Во время празднования чемпионства сразу двум игрокам «Сити» признались в любви: одному - фанат, другому - сам Эрлинг Холанд💙

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Все были слишком счастливы, но все равно неожиданно!

«МанСити» завоевал титул наилучшим способом - победой на домашнем стадионе, где команде и был вручен заветный Кубок. Сразу после финального свистка на поле выбежали сотни фанатов, но один из них направился к Хулиану Альваресу с конкретной целью - признаться аргентинцу в любви.

Второе признание досталось Джеку Грилишу - с переизбытком чувств не справился Эрлинг Холанд, за что его теперь требуют дисквалифицировать.

Холанд вообще был одним из главных героев послематчевой церемонии - норвежец даже успел побывать нянькой у детей Кевина де Брюйне!

8 комментариев

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Мари Хуан
Ответ liverpool and barcelona fan
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Мы рады за тебя, счастья молодым)
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liverpool and barcelona fan
Комментарий удален пользователем
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Greatest Of All Time
1 трофей Холанда в топ5 лиге.
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jem777
Кстати, Холанда могут вполне себе и дисквалифицировать. В свое время Руни наказали за такую выходку.)
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Матвей Бондарев
Ну я так и знал, что они с Грилишем что-то скрывают)
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Кожоев Даниель
Ответ liverpool and barcelona fan
Комментарий удален пользователем
А ты в открытую признался что ты .....
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liverpool and barcelona fan
Ответ Кожоев Даниель
А ты в открытую признался что ты .....
Ничего подобного. Это гимн МС. Они стояли одни под луной, теперь не одни)
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liverpool and barcelona fan
Ответ Мари Хуан
Мы рады за тебя, счастья молодым)
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/urbanhymns/3138469.html
Почитай, поймешь
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