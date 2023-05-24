8 комментариев

Все были слишком счастливы, но все равно неожиданно!

«МанСити» завоевал титул наилучшим способом - победой на домашнем стадионе, где команде и был вручен заветный Кубок. Сразу после финального свистка на поле выбежали сотни фанатов, но один из них направился к Хулиану Альваресу с конкретной целью - признаться аргентинцу в любви.

Второе признание досталось Джеку Грилишу - с переизбытком чувств не справился Эрлинг Холанд, за что его теперь требуют дисквалифицировать.

Холанд вообще был одним из главных героев послематчевой церемонии - норвежец даже успел побывать нянькой у детей Кевина де Брюйне!