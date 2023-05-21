Болельщик-герой, в одиночку защищавший семьи игроков «Вест Хэма», вернулся в Англию – с синяками, но очень счастливый🤕🤕🤕
Настоящий герой.
«Кноллси» (Knollsy) – известный в Лондоне фанат «молотобойцев» после финального свистка в матче с АЗ в полуфинале Лиги Конференций почти что в одиночку остановил толпу ультрас голландского клуба, которая направилась устроить расправу над болельщиками англичан, среди которых были и семьи футболистов команды.
Англичанин был несокрушим.
Вскоре «Кноллси» вернулся домой в Англию, где его по праву воспели, как настоящего героя.
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