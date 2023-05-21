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Болельщик-герой, в одиночку защищавший семьи игроков «Вест Хэма», вернулся в Англию – с синяками, но очень счастливый🤕🤕🤕

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Настоящий герой.

«Кноллси» (Knollsy) – известный в Лондоне фанат «молотобойцев» после финального свистка в матче с АЗ в полуфинале Лиги Конференций почти что в одиночку остановил толпу ультрас голландского клуба, которая направилась устроить расправу над болельщиками англичан, среди которых были и семьи футболистов команды.

Англичанин был несокрушим.

Вскоре «Кноллси» вернулся домой в Англию, где его по праву воспели, как настоящего героя.

2 комментария

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aya
Крутой дядька!
+15
0
+15
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napoli_14
Чисто олдскульный фан такой)
+6
0
+6
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