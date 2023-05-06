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Печальная статистика для АПЛ: к концу сезона тренеров не меняли менее чем в половине команд лиги

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В «Челси» и «Лидсе» вдохновляются Дзампарини.

По данным сайта Transfermarkt, только девять клубов из двадцати сохранили в конце сезона тех тренеров, с которыми начали чемпионат. Это «Арсенал и Микель Артета, «Брентфорд» и Томас Франк, «Фулхэм» и Марку Силва, «Ливерпуль» и Юрген Клопп, «Сити» и Пеп Гвардиола, «Юнайтед» и Эрик тен Хаг, «Ньюкасл» и «Эдди Хау, «Форест» и Стив Купер, а также «Вест Хэм» и Дэвид Мойес.

Сразу два клуба из тех, кто решили не увольнять главных тренеров, идут во второй десятке − «Вест Хэм» и «Форест». Причем последние сейчас находятся в зоне вылета.

Два клуба АПЛ, «Челси» и «Лидс», назначали в этом сезоне сразу четырех специалистов. Два из них были с приставкой и.о. Трое проработали в «Астон Вилле», «Кристал Пэлас», «Лестере», «Саутгемптоне», «Тоттенхэме» и «Вулверхэмптоне».

Справедливости ради, Transfermarkt учитывал и тех, кто по умолчанию назначался временным вариантом.

3 комментария

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stas610
Если бы Алекс Фергюсон, начинал работать в МЮ, только сейчас его бы тоже уволили, в первом сезоне.
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