7 комментариев

«Тепло» поприветствовали.

25-летний Зинченко перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал» прошлым летом, сумма трансфера составила 25 миллионов евро.

До этого Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» в 2016 году. Всего за английский клуб он провел 127 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами и 12 результативными передачами. Зинченко четыре раза завоевывал титул чемпиона Англии.

После недавнего поражения «Арсенала» от «Сити» в соцсетях завирусилось видео, на котором игроки «Сити» всячески издеваются над Зинченко по окончании матча – украинец, надо сказать, тоже не тушуется.

Но наличие на видео Жоау Канселу, который на текущий момент перешел в «Баварию», говорит о том, что этот ролик снят после другого матча – в январе «Манчестер Сити» и «Арсенал» встречались в Кубке Англии. Для защитника «канониров» Александра Зинченко это был первый матч против бывшей команды. «Горожане» тогда выиграли со счетом 1:0