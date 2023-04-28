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Надавали пощечин, чуть не придушили, потягали за уши: так игроки «Манчестер Сити» радовались встрече с Александром Зинченко😱😱😱

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«Тепло» поприветствовали.

25-летний Зинченко перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал» прошлым летом, сумма трансфера составила 25 миллионов евро.

До этого Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» в 2016 году. Всего за английский клуб он провел 127 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами и 12 результативными передачами. Зинченко четыре раза завоевывал титул чемпиона Англии.

После недавнего поражения «Арсенала» от «Сити» в соцсетях завирусилось видео, на котором игроки «Сити» всячески издеваются над Зинченко по окончании матча – украинец, надо сказать, тоже не тушуется.

Но наличие на видео Жоау Канселу, который на текущий момент перешел в «Баварию», говорит о том, что этот ролик снят после другого матча – в январе «Манчестер Сити» и «Арсенал» встречались в Кубке Англии. Для защитника «канониров» Александра Зинченко это был первый матч против бывшей команды. «Горожане» тогда выиграли со счетом 1:0

7 комментариев

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Konstar
Это видео с Кубка Англии. Как обычно, блог „In English, please“ находит старое видео и пытается выдать за новость. Я лишь одного не могу понять: это кликбейт или просто днищенский уровень журналистики?
+18
0
+18
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БляхаджинсКарпина
Блин, я в середине видео сначала подумал ,что сзади там целая толпа слепых с палочками вышла))
+4
0
+4
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jvs5t7gcrf
Ответ Konstar
Это видео с Кубка Англии. Как обычно, блог „In English, please“ находит старое видео и пытается выдать за новость. Я лишь одного не могу понять: это кликбейт или просто днищенский уровень журналистики?
Второе
+1
0
+1
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Георгий Шиков
Да и аке не было
0
0
0
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Владимир Ленский
Ответ Георгий Шиков
Да и аке не было
Аке гол забил
+1
-1
0
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Владимир Ленский
Аке гол забил
в последней игре не было
0
0
0
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igo sarSM
Ответ БляхаджинсКарпина
Блин, я в середине видео сначала подумал ,что сзади там целая толпа слепых с палочками вышла))
это гости из России на матч приезжали - судьи РПЛ и КДК
0
0
0
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