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«Он даже не перезвонил мне». Видич признался, что вместо «Юнайтед» мог оказаться в другом топ-клубе АПЛ

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Был бы красным, но в ином городе.

В 2006 году сэр Алекс Фергюсон привел Неманю Видича в «Юнайтед» из «Спартака» за 7 млн фуунтов. В то время тренер хвалил называл защитника «очень естественным и атлетичным». При Ферги Видич стал лучшим игроком «красных дьяволов» и создал грозную пару с Рио Фердинандом. Впоследствии серб стал капитаном клуба, вместе с которым выиграл пять титулов АПЛ, три Кубка Лиги и Лигу чемпионов.

В 2014 году Видич решил покинуть Манчестер, некоторое время играл за миланский «Интер», а в2016 году завершил карьеру.

Воссоединение пары Видич − Фердинанд случилось во время шоу Vibe with Five и серб внезапно разоткровенничался. Неманя признался, что когда он еще играл за «Спартак», на него лично вышел Рафа Бенитес и звал играть в Англию.

Однако легенда «Юнайтед» также сказал, что испанец не перезванивал ему в течение «двух или трех недель», а затем инициативу перехватил сэр Алекс.

«Первый контакт с «Юнайтед» был в декабре 2005 года. Но в то время я уже общался с «Ливерпулем», − сказал Видич. − Я разговаривал с Рафой Бенитесом, он был тем, кто первый связался со мной, когда я еще был в «Спартаке». Мой английский был не очень хорош, так что с ним разговаривала моя жена. Он спрашивал, хочу ли я приехать в Англию, уточнял некоторые вещи, все было замечательно. А потом он пропал на две или три недели. В это время на меня вышел Ферги.

Он позвонил и сказал: «Я наблюдал за тобой последние полгода или год, мне нравится, как ты играешь. Я думаю, ты будешь полезен клубу. Хочешь присоединиться?» Я ответил, что конечно, а он добавил: «Все будет улажено». Через неделю я уже был в Манчестере».

Кто знает, как сложилась бы судьба Немани Видича, если бы Бенитес был более настойчивым.

1 комментарий

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Иван Иванов
В том Юнайтед блистал не только нармания Видич там ещё были Патрис Эвра ,Скоулз , Гиггз Каррик Руни ,чичарито, Антонио Валенсия,Рио Фердинанд и другие.на скамейке сидели такие люди как Флетчер и Андерсон.
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