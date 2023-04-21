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🥺 «Дорогой мистер Тодд Боули, пожалуйста...» Фанаты «Челси» требуют руководство вернуть в клуб Жозе Моуринью

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Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Футбол Футбол

Третий заход?

Жозе Моуринью вышел во второй подряд еврокубковый полуфинал с итальянской «Ромой».

Столичный клуб обыграл в дополнительное время «Фейеноорд» со счетом 4:1.

В прошлом сезоне «Рома» выиграла первый в истории розыгрыш Лиги Конференций, что принесло римлянам первый европейский титул почти за 50 лет.

Моуринью добился такого уважения среди ультрас «Ромы», что его имя регулярно распевают во время финальных отрезков матчей.

Фанаты «Челси» признались, что хотят снова видеть Моуринью на «Стэмфорд Бридж».

💭 FAGalileo: «Тодд Боули должен вернуть Жозе Моуринью в «Челси». Молодежь в клубе не знает, что значит играть за эмблему. Время Моуринью еще не истекло».

💭 Macten27: «Давайте вернем Моуринью в «Челси».

💭 Iam_PhiNguyen: «Дорогой мистер Тодд Боули, пожалуйста, привезите Моуринью в «Челси», пожалуйста».

💭 itumeleng8Chaba: «Если Моуринью 3.0 придет в «Челси», то я на борту».

💭 Oviosu: «Все, что нужно тренеру «Челси». Тактик, мотиватор, способный идти нога в ногу с кем-угодно и играть за эмблему. Тодд Боули, что скажешь? Пусть Моуринью возглавит проект!».

💭Frank: «Челси», ты знаешь, что делать».

По слухам, Моуринью входит в число кандидатов на пост тренера «Челси». Однако, в приоритете у руководства Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино.

16 комментариев

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di Malkovich
Ответ BillShen
Да никто не пойдет из борящейся в еврокубках каждый сезон Ромы в бардачелло имени Боули. Если Моур выиграет ЛЕ с Ромой - в следующем сезоне он будет заточен на победу в ЛЧ. Чтобы татуировку набить на втором плече с тремя кубками и словом Rome - задача для Великого. Зачем ему Челси?
При всей любви к Жозе следующий сезон Ромы не сможет быть заточен на победу в ЛЧ. Жозе уже сейчас выжимает из Ромы больше, чем она может. Для ЛЧ нужна другая мощность. Так что задача Жозе будет идти от тура к туру и к плей-офф, а дальше на удачу.
+25
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+25
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BillShen
Да никто не пойдет из борящейся в еврокубках каждый сезон Ромы в бардачелло имени Боули. Если Моур выиграет ЛЕ с Ромой - в следующем сезоне он будет заточен на победу в ЛЧ. Чтобы татуировку набить на втором плече с тремя кубками и словом Rome - задача для Великого. Зачем ему Челси?
+12
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+10
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freetransfer
не надо ему в кризисную команду идти. чтобы потом его опять называли сбитым летчиком? никто не смотри в какие клубы он идет - только в кризисные. выжимает максимум -никто этого не видит. хватит. потом еще приходят всякие конте на готовое и снимают сливки.
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BillShen
Ответ di Malkovich
При всей любви к Жозе следующий сезон Ромы не сможет быть заточен на победу в ЛЧ. Жозе уже сейчас выжимает из Ромы больше, чем она может. Для ЛЧ нужна другая мощность. Так что задача Жозе будет идти от тура к туру и к плей-офф, а дальше на удачу.
В этой ЛЧ или Милан или Интер будет играть в финале. Где были эти клубы год назад? Чем Рома хуже? А Наполи с Бенфикой?
Суть в другом - для Моура в Риме есть стимул - в клоунаде имени Боули стимула не будет. И зачем ему этот цирк?
+6
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Enqognito
При всей любви к первому и второму заходу, третий не получится. На первой тренировке приходит Боули и просит играть его любимые 4-4-3. Жозе его посылает и ставит команде 9-1-0. Первое поражение. Занавес
+6
-3
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BillShen
Ответ borasco
В Челси не будет стимула!? Если под Моура купят футболистов, а иначе он не пойдет, стимул будет в том, что бы еще раз выиграть ЛЧ, Рома с таким составом не потянет. То что в этом году две команды из Италии дошли до полуфинала, это стечение обстоятельств, не более.
Ну то есть я правильно понимаю, что под Моура надо будет еще лярд на трансферы выложить под новых кукурель и фофанов с мудриками? Так это это даже не цирк - это уровень клоунады - Госдума РФ.
+ Моур не выигрывал ЛЧ с Челси даже при Ромке - а в этом он выиграет? Шансов поменьше - лучше в Роме построить с нуля "то самое Порту" и зажечь (а потом втридорога своих фофанов сбагрить Боули).
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Санитар-волк
Фэны в любом клубе - это что-то. Вечные мечты войти пяты раз в ту же реку.
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Ноно Гомес
Лучше Жозе чем какой нибудь Поч, Юля. Энрике итд...
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Ноно Гомес
Только если не Зидан)
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Bogdan Ermolaev
Ответ Enqognito
При всей любви к первому и второму заходу, третий не получится. На первой тренировке приходит Боули и просит играть его любимые 4-4-3. Жозе его посылает и ставит команде 9-1-0. Первое поражение. Занавес
Какое 9-1-0? Ты вчерашний матч видел? А его Реал ты видел? Что ты несёшь вообше
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klint
Ответ Enqognito
При всей любви к первому и второму заходу, третий не получится. На первой тренировке приходит Боули и просит играть его любимые 4-4-3. Жозе его посылает и ставит команде 9-1-0. Первое поражение. Занавес
На первой тренировке Боули решает провести экскурсию своим гостям, Жозе их всех посылает куда подальше - занавес
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borasco
Ответ BillShen
Ну то есть я правильно понимаю, что под Моура надо будет еще лярд на трансферы выложить под новых кукурель и фофанов с мудриками? Так это это даже не цирк - это уровень клоунады - Госдума РФ. + Моур не выигрывал ЛЧ с Челси даже при Ромке - а в этом он выиграет? Шансов поменьше - лучше в Роме построить с нуля "то самое Порту" и зажечь (а потом втридорога своих фофанов сбагрить Боули).
Да, под Моура придется еще лярд потратить, такова цена ЛЧ, при этом гарантий никто не даст, примеры ПСЖ и МС очень наглядные. А то что Челси Моура не выиграл ЛЧ, опять же из той серии, что гарантий никто не дает, но команда у него была достойная, состав который он набрал, в итоге взял свое, по его конспектам кстати играли)))
Кстати с Реалом он тоже не смог, хотя команда у него была в совокупности очень сильная, и опять же, после него Реал смог))) Свой след и здесь Моур оставил
Моур любит титулы, выиграть ЛЧ в третий раз и оставить в истории еще более мощный след для него интереснее чем заниматься развитием молодежи для сбагривания Боули, ИМХО
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Александр Данилов
Ответ BillShen
В этой ЛЧ или Милан или Интер будет играть в финале. Где были эти клубы год назад? Чем Рома хуже? А Наполи с Бенфикой? Суть в другом - для Моура в Риме есть стимул - в клоунаде имени Боули стимула не будет. И зачем ему этот цирк?
Да они и сейчас не топ 3 Сериала🌚
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Bogdan Ermolaev
Ответ Farhat Sabitov
Забавно. Помню как те же самые фанаты "Челси" освистали Особенного когда он променял их на "МЮ". Мауриньо без условно это целая веха в мировом футболе, но сейчас он уже не "про футбол". Сейчас Мауриньо это "про деньги".
Серьёзно?) И сколько он сейчас в Роме получает?) Тупее коммента я давно не видел
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