16 комментариев

🥺 «Дорогой мистер Тодд Боули, пожалуйста...» Фанаты «Челси» требуют руководство вернуть в клуб Жозе Моуринью
Третий заход?
Жозе Моуринью вышел во второй подряд еврокубковый полуфинал с итальянской «Ромой».
Столичный клуб обыграл в дополнительное время «Фейеноорд» со счетом 4:1.
В прошлом сезоне «Рома» выиграла первый в истории розыгрыш Лиги Конференций, что принесло римлянам первый европейский титул почти за 50 лет.
Моуринью добился такого уважения среди ультрас «Ромы», что его имя регулярно распевают во время финальных отрезков матчей.
Фанаты «Челси» признались, что хотят снова видеть Моуринью на «Стэмфорд Бридж».
💭 FAGalileo: «Тодд Боули должен вернуть Жозе Моуринью в «Челси». Молодежь в клубе не знает, что значит играть за эмблему. Время Моуринью еще не истекло».
💭 Macten27: «Давайте вернем Моуринью в «Челси».
💭 Iam_PhiNguyen: «Дорогой мистер Тодд Боули, пожалуйста, привезите Моуринью в «Челси», пожалуйста».
💭 itumeleng8Chaba: «Если Моуринью 3.0 придет в «Челси», то я на борту».
💭 Oviosu: «Все, что нужно тренеру «Челси». Тактик, мотиватор, способный идти нога в ногу с кем-угодно и играть за эмблему. Тодд Боули, что скажешь? Пусть Моуринью возглавит проект!».
💭Frank: «Челси», ты знаешь, что делать».
По слухам, Моуринью входит в число кандидатов на пост тренера «Челси». Однако, в приоритете у руководства Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино.
Суть в другом - для Моура в Риме есть стимул - в клоунаде имени Боули стимула не будет. И зачем ему этот цирк?
+ Моур не выигрывал ЛЧ с Челси даже при Ромке - а в этом он выиграет? Шансов поменьше - лучше в Роме построить с нуля "то самое Порту" и зажечь (а потом втридорога своих фофанов сбагрить Боули).
Кстати с Реалом он тоже не смог, хотя команда у него была в совокупности очень сильная, и опять же, после него Реал смог))) Свой след и здесь Моур оставил
Моур любит титулы, выиграть ЛЧ в третий раз и оставить в истории еще более мощный след для него интереснее чем заниматься развитием молодежи для сбагривания Боули, ИМХО