16 комментариев

Третий заход?

Жозе Моуринью вышел во второй подряд еврокубковый полуфинал с итальянской «Ромой».

Столичный клуб обыграл в дополнительное время «Фейеноорд» со счетом 4:1.

В прошлом сезоне «Рома» выиграла первый в истории розыгрыш Лиги Конференций, что принесло римлянам первый европейский титул почти за 50 лет.

Моуринью добился такого уважения среди ультрас «Ромы», что его имя регулярно распевают во время финальных отрезков матчей.

Фанаты «Челси» признались, что хотят снова видеть Моуринью на «Стэмфорд Бридж».

💭 FAGalileo: «Тодд Боули должен вернуть Жозе Моуринью в «Челси». Молодежь в клубе не знает, что значит играть за эмблему. Время Моуринью еще не истекло».

💭 Macten27: «Давайте вернем Моуринью в «Челси».

💭 Iam_PhiNguyen: «Дорогой мистер Тодд Боули, пожалуйста, привезите Моуринью в «Челси», пожалуйста».

💭 itumeleng8Chaba: «Если Моуринью 3.0 придет в «Челси», то я на борту».

💭 Oviosu: «Все, что нужно тренеру «Челси». Тактик, мотиватор, способный идти нога в ногу с кем-угодно и играть за эмблему. Тодд Боули, что скажешь? Пусть Моуринью возглавит проект!».

💭Frank: «Челси», ты знаешь, что делать».

По слухам, Моуринью входит в число кандидатов на пост тренера «Челси». Однако, в приоритете у руководства Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино.