Хотелось бы это увидеть.

Нголо Канте известен как самый скромный парень современного футбола. Он не водит дорогие машины, все время улыбается и сдержанно празднует свои голы.

В этом сезоне французский полузащитник почти не играл ― в последний раз он выходил на поле 14 августа в матче с «Тоттехэмом», где и получил травму подколенного сухожилия.

Сейчас Канте близок к возвращению, он уже тренируется с остальной командой. И, судя по всему, Нголо не может дождаться момента, когда он вновь выйдет на газон «Стэмфорд Бридж».

На камеры попал момент, как француз обещает товарищам по команде отпраздновать свой гол, проскользив на коленях, если это случится в его первом матче после возвращения. Что очень нетипично для Нголо.

Пулишич больше всех хочет стать свидетелем этого момента. В конце видео американец сказал: «Я так хочу это увидеть!»

Кристиан добавил: «Если бы этот парень забил в финале чемпионата мира, то он бы отпраздновал это так», ― и спародировал классическое скромное празднование Нголо.

Лишь бы он забил в своем первом матче. Или лучше не рисковать травмами? 😅