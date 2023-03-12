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🎥 В забавном видео Грилиш и Холанд вручили «Оскар» за «величайшую аферу» одному игроку «Ман Сити»

Рубен Диаш Рубен Диаш
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Буквально пару дней назад в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии «Оскар».

Главные шутники «Ман Сити», Грилиш и Холанд, прониклись голливудской атмосферой и решили вручить собственную награду. Премия за «величайшую аферу» досталась Рубену Диашу. Сперва Грилиш прочел небольшую речь:

«Эта награда присуждается Рубену Диашу за величайшую аферу! Он занимается в спортзале четыре раза в день, но до сих пор мы не видим результаты! Помните, как пару лет назад мы играли против дортмундской «Боруссии», тогда вот этот парень легко обыграл его».

После этих слов в кадре появился Холанд и продолжил мысль Джека:

«Да, понимаете, он все время проводит в тренажерном зале, а результаты... Где результаты? Их невозможно увидеть».

Болельщиков «горожан» шутка игроков позабавила:

💭 «Джек и Эрлинг могут создать свое развлекательное шоу».

💭 «Я в восторге от их дуэта, честное слово».

💭 «Это так смешно! Я просто не понимаю, как этих парней с их вечными шутками терпит остальная команда».

💭 «Я плачу. Мне так смешно, но в то же время мне так жалко Диаша! Надеюсь, он не в обиде».

💭 «Кажется, я знаю, кто в следующем году должен стать ведущими «Оскара». Эти парни справятся отлично».

Никаких обид, только дружеский подкол.

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