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🤔 Намекает? Звезда АПЛ лайкнула победный пост «Арсенала». Канониры хотели его приобрести, но клуб футболиста отказался

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Но есть еще одна причина.

Мойсес Кайседо оценил пост «Арсенала», посвященный победе над «Фулхэмом».

Результат игры порадовал не только Кайседо, но и его «Брайтон», который находится на одном уровне по очкам с «Фулхэмом», но имеет 3 игры в запасе.

«Брайтон» может подняться на 5-е или даже 4-е место, если сумеет выиграть все свои «запасные» матчи.

Напомним, что в январе «Брайтон» отклонил несколько предложений «Арсенала» по Кайседо. Эквадорец считается одним из самых востребованных полузащитников лиги.

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