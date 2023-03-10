Но есть еще одна причина.

Мойсес Кайседо оценил пост «Арсенала», посвященный победе над «Фулхэмом».

Результат игры порадовал не только Кайседо, но и его «Брайтон», который находится на одном уровне по очкам с «Фулхэмом», но имеет 3 игры в запасе.

«Брайтон» может подняться на 5-е или даже 4-е место, если сумеет выиграть все свои «запасные» матчи.

Напомним, что в январе «Брайтон» отклонил несколько предложений «Арсенала» по Кайседо. Эквадорец считается одним из самых востребованных полузащитников лиги.