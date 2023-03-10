🤔 Намекает? Звезда АПЛ лайкнула победный пост «Арсенала». Канониры хотели его приобрести, но клуб футболиста отказался
Но есть еще одна причина.
Мойсес Кайседо оценил пост «Арсенала», посвященный победе над «Фулхэмом».
Результат игры порадовал не только Кайседо, но и его «Брайтон», который находится на одном уровне по очкам с «Фулхэмом», но имеет 3 игры в запасе.
«Брайтон» может подняться на 5-е или даже 4-е место, если сумеет выиграть все свои «запасные» матчи.
Напомним, что в январе «Брайтон» отклонил несколько предложений «Арсенала» по Кайседо. Эквадорец считается одним из самых востребованных полузащитников лиги.
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