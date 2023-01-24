🎥 Кин одной фразой свел фанатов с ума. Рой всего лишь дал совет Гвардиоле

Легендарный игрок «МЮ» Рой Кин взорвал Твиттер советом, который ирландец дал Гвардиоле.

В Кубке «Ман Сити» с минимальным счетом 1:0 одолел «Арсенал». После матча Гвардиола очень сухо прокомментировал победу своей команды. Пеп также отказался говорить с прессой о заменах, сделанных Артетой по ходу игры.

За интервью тренера в студии ITV следили Иан Райт, Рой Кин и ведущий программы Марк Пугач. Экс-игрок «Юнайтед» блестяще прокомментировал интервью Гвардиолы, рассмешив всю студию:

«Думаю, Пепу стоит чаще улыбаться. Это вам я говорю».

В бытность игроком Кин был известен своим суровым характером. Поэтому его совет Пепу развеселил не только экспертов, но и болельщиков.

Фанаты делятся своим восторгом в соцсетях:

💭 «Дамы и господа, Рой Кин и его фирменный юмор!»

💭 «Боже, Кин лучший эксперт в истории телевидения».

💭 «Оставайся таким же, Рой, прошу тебя».

💭 «Старый добрый Рой».

💭 «Я ужасно скучаю по временам, когда Рой играл. Сейчас таких футболистов, как Кин, почти не осталось».

💭 «Да, Рой, ты ведь всю свою карьеру провел с улыбкой на лице».

💭 «Он лучший! Можно нам еще больше такого британского юмора?»

💭 «Мне кажется, я впервые увидел улыбку Кина только сейчас, когда он посоветовал Пепу чаще улыбаться. Это прекрасно».

Как вам совет от мудрого Роя Кина?