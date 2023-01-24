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🎥 Кин одной фразой свел фанатов с ума. Рой всего лишь дал совет Гвардиоле

Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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Иан Райт
Футбол Футбол

Легендарный игрок «МЮ» Рой Кин взорвал Твиттер советом, который ирландец дал Гвардиоле.

В Кубке «Ман Сити» с минимальным счетом 1:0 одолел «Арсенал». После матча Гвардиола очень сухо прокомментировал победу своей команды. Пеп также отказался говорить с прессой о заменах, сделанных Артетой по ходу игры. 

За интервью тренера в студии ITV следили Иан Райт, Рой Кин и ведущий программы Марк Пугач. Экс-игрок «Юнайтед» блестяще прокомментировал интервью Гвардиолы, рассмешив всю студию:

«Думаю, Пепу стоит чаще улыбаться. Это вам я говорю». 

В бытность игроком Кин был известен своим суровым характером. Поэтому его совет Пепу развеселил не только экспертов, но и болельщиков.

Фанаты делятся своим восторгом в соцсетях:

💭 «Дамы и господа, Рой Кин и его фирменный юмор!» 

💭 «Боже, Кин лучший эксперт в истории телевидения». 

💭 «Оставайся таким же, Рой, прошу тебя».

💭 «Старый добрый Рой».

💭 «Я ужасно скучаю по временам, когда Рой играл. Сейчас таких футболистов, как Кин, почти не осталось».   

💭 «Да, Рой, ты ведь всю свою карьеру провел с улыбкой на лице». 

💭 «Он лучший! Можно нам еще больше такого британского юмора?»

💭 «Мне кажется, я впервые увидел улыбку Кина только сейчас, когда он посоветовал Пепу чаще улыбаться. Это прекрасно».

Как вам совет от мудрого Роя Кина?  

3 комментария

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Romuliq
Ответ Тима Мамхяг
Когда Рой наш встретил на машине Цаплю с ливера калбасу Крауча на машине, на крутой кто знает он посмотрел на него после этого случая он через неделю продал свой спорт кар👹🙏🙏🙏🇬🇪👍🙌😆
Когда рой встретил Крауча, тот был на спорткаре. А через неделю Крауч уже продал свой спорткар. Я вас правильно понял?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2ran
Лучший!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тима Мамхяг
Когда Рой наш встретил на машине Цаплю с ливера калбасу Крауча на машине, на крутой кто знает он посмотрел на него после этого случая он через неделю продал свой спорт кар👹🙏🙏🙏🇬🇪👍🙌😆
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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